Cadillac a annoncé mercredi, à la surprise générale, que Graeme Lowdon était remplacé par Marcin Budkowski à la tête de son écurie de Formule 1. L'équipe américaine occupe la dernière place du championnat et n'a toujours pas marqué le moindre point après 11 Grands Prix, mais le départ de Lowdon reste une surprise puisque la situation sportive de Cadillac était attendue.

Le PDG Dan Towriss a néanmoins opté pour le changement et a choisi Marcin Budkowski, passé par différents postes en Formule 1 depuis son arrivée chez Prost Grand Prix comme aérodynamicien en 2001.

Le Polonais de 49 ans a quitté l'écurie française en 2002 pour passer cinq ans chez Ferrari, avant de rejoindre McLaren, puis de devenir coordinateur technique et sportif de la FIA en 2014. En 2020, Marcin Budkowski a rejoint l'équipe Renault en tant que directeur exécutif, avant de partager en 2021 les fonctions de directeur de l'écurie avec Davide Brivio.

Il a quitté l'équipe d'Enstone en 2022 et est depuis devenu consultant pour la télévision, tout en travaillant sur un projet visant à faire renaître l'A1 GP, qui n'a jamais abouti. Quatre ans plus tard, il est de retour en Formule 1 après avoir discuté avec plusieurs écuries.

Ce sont des personnes qui vivent pour le sport automobile, qui le comprennent, qui y ont été très exposées.

"J'ai eu des discussions ces dernières années avec plus de la moitié des équipes du plateau, certaines plus avancées que d'autres", a confirmé Marcin Budkowski. "Mais pour moi, si je reviens dans ce type de rôle de direction, il est important de rejoindre un projet auquel je crois, et il y a plusieurs aspects à cela."

"Ce projet est très ambitieux, il est soutenu par TWG Group, qui est extrêmement impliqué en sport automobile. General Motors est l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, avec beaucoup d'ambition et des moyens financiers qui n'étaient pas toujours disponibles dans mes précédentes expériences."

"Par ailleurs, un élément qui m'a vraiment, vraiment conforté dans ma décision de rejoindre l'équipe, c'est que toutes les personnes à qui je parle, toutes celles qui seront effectivement au conseil d'administration et à la tête de l'équipe, sont issues du sport automobile."

"Ce sont toutes des personnes qui vivent pour le sport automobile, qui le comprennent, qui y ont été très exposées, et je trouve cela très, très rafraîchissant pour moi, parce que la conversation est complètement différente dès le départ."

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"Il y a l'ambition, le désir de construire une équipe solide et, à terme, compétitive, une équipe capable de se battre aux avant-postes. Mais il y a aussi une véritable compréhension de la difficulté du défi, des délais et du chemin à parcourir. Et je pense que depuis que nous avons commencé à discuter avec Dan, nos visions sont très, très similaires, tout comme notre manière de voir les choses évoluer."

"Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de pression sur moi et je suis certain qu'il y aura des attentes, ce qui est logique et normal dans ce type de rôle, mais ces attentes ne sont pas déraisonnables et ne sont pas complètement déconnectées de la réalité de la Formule 1. Tout le monde comprend l'ampleur du défi qui nous attend, mais il y a la volonté de s'y attaquer et je rejoins ce projet avec le même état d'esprit."

"Sincèrement, cet aspect a été déterminant pour moi, au-delà de toutes les fondations dont nous avons parlé, du soutien financier, etc. C'est l'attitude et la vision, et le fait de pouvoir être assis en face de personnes qui vivent et respirent le sport automobile, et qui le comprennent fondamentalement."

Propos recueillis par Ronald Vording