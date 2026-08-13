Cadillac a débarqué Lowdon en quelques heures

Dans une période de trêve estivale où la Formule 1 fait relâche, Cadillac en a surpris plus d'un, mercredi, en annonçant un changement de directeur d'équipe avec effet immédiat.

Marcin Budkowski a remplacé Graeme Lowdon à la tête de l'écurie américaine, sans période de transition. Deux heures plus tard, le Polonais était déjà face à la presse, accompagné de son PDG, Dan Towriss, qui a justifié la décision et son timing. Graeme Lowdon, lui, n'a été informé que le matin même qu'il était écarté.

"Ce n'était pas une décision mutuelle", a confirmé Dan Towriss. "Le processus a commencé il y a quelques mois : il s'agissait vraiment de réfléchir à ce à quoi ressemblerait la prochaine phase de Cadillac en Formule 1, quel serait le bon moment, à quoi cela ressemblerait et quelles étaient les capacités des différentes personnes disponibles."

"Nous avons été ravis de nos échanges avec Marcin et de la manière dont cette relation a évolué. Graeme et moi avons donc parlé ce matin, c'est donc une conversation très récente de ce point de vue."

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"Mais il n'y a pas de moyen simple de réaliser cette transition en Formule 1. Imaginez la presse si Marcin était venu faire une visite de l'usine ou tenir ce genre de discussions. Cela devient déstabilisant à ce moment-là, et il est donc important de respecter la position de la direction en place à ce moment-là."

"Cela comprime donc la prise de décision et le calendrier, ainsi que la manière dont toutes ces choses-là se mettent en place. Cela donne l'impression que tout s'est fait plus brutalement que cela ne l'aurait été autrement. Mais c'est la nature de la Formule 1 et c'est ainsi que cela devait se passer."

Un choix de circonstance

Pour beaucoup, cette décision peut laisser penser que Graeme Lowdon avait été placé aux commandes de Cadillac F1 pour établir les fondations de la nouvelle écurie, mais sans perspective de long terme et en attendant mieux. Dan Towriss réfute toutefois un tel calcul et laisse entendre que d'autres aspects ont pesé dans la balance, à l'heure où l'équipe stagne à la dernière place de la grille.

Dan Towriss assume le timing de sa décision. Photo de: Cadillac Communications

"Je ne pense pas qu'il soit juste de dire qu'il était là dans un rôle intérimaire", se défend Dan Towriss. "C'est vraiment une question de performance et de la manière dont les choses ont évolué. Ce sont certainement des discussions qui resteront entre Graeme et moi, pour déterminer où nous étions alignés et où nous ne l'étions pas."

"Ce que je peux dire, c'est que j'ai un immense respect pour ce qui a été accompli. Ce n'est pas une période intérimaire pour moi et pour Graeme, c'est presque quatre années de planification, de construction et de mise en place de tous les éléments. C'était donc le bon moment, compte tenu des circonstances qui existent à la fois en F1 et au sein de l'équipe, et c'est donc le bon moment et le bon endroit pour franchir cette étape."

"Chaque fois que nous opérons une transition en Formule 1, comme vous le savez, c'est très difficile. Il est très difficile de garder cela secret, sans qu'une multitude de fuites ne surviennent. Mais nous y sommes. Nous sommes une fois encore très reconnaissants envers Graeme pour ce qu'il a apporté à l'équipe et très enthousiastes quant au leadership de Marcin et à ce que l'avenir réserve à Cadillac."

Propos recueillis par Ronald Vording