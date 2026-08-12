Fraîchement nommé à la tête de Cadillac, Marcin Budkowski a d'emblée souligné le rôle important joué par Sergio Pérez au sein du projet américain. Le Mexicain avait été le premier pilote choisi par la nouvelle écurie, arrivée cette année en Formule 1. Le successeur de Graeme Lowdon a clairement rappelé que l'expérience de ses pilotes était essentielle à l'heure de bâtir l'écurie pour l'avenir.

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"Checo a été un atout pour l'équipe, et sincèrement c'est le cas des deux pilotes", a expliqué Marcin Budkowski lors de sa première apparition devant la presse. "Il a beaucoup été question de prendre deux pilotes très expérimentés, mais je pense que c'est crucial dans une jeune équipe comme celle-ci d'apporter cette expérience et cette stabilité."

"Si on a un pilote qui apprend et toute l'équipe qui apprend en même temps, cela fait trop de variables. Je pense donc qu'il est important d'avoir un pilote comme Checo. D'après ce que je sais, grâce aux discussions que j'ai eues avec Dan [Towriss], mais aussi avec d'autres personnes de l'équipe, il ne s'est pas seulement montré exceptionnellement performant au volant, il a aussi énormément poussé l'équipe en coulisses."

"C'est ce qu'on peut attendre d'un pilote comme lui, qui a passé des années chez Red Bull et avec les meilleurs. Je pense que c'est exactement l'état d'esprit que nous voulons et c'est aussi celui que j'apporterai. Je suis donc certain que nous serons complètement alignés sur cet état d'esprit et cette volonté."

Checo restera chez Cadillac et nous ne sommes pas distraits une seule seconde par les rumeurs concernant Williams.

Présent aux côtés du nouveau directeur d'écurie, Dan Towriss a acquiescé et assuré que les rumeurs autour de Sergio Pérez ne perturbaient pas le projet. Le PDG de l'écurie appartenant à General Motors en a profité pour évacuer toute spéculation inutile.

"Je vais souligner tout ce que Marcin a dit", a-t-il repris. "Checo a été un atout considérable pour l'équipe. Il a très bien piloté et il a certainement beaucoup redoublé d'efforts."

"Je suis très confiant quant au fait que Checo restera chez Cadillac et nous ne sommes pas distraits une seule seconde par les rumeurs concernant Williams. Nous sommes très confiants dans la relation que nous avons ici et vous le verrez piloter la Cadillac."

Propos recueillis par Luis Ramírez