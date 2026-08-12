Cadillac F1 change déjà de patron !

Si la pause estivale est synonyme de fermeture des usines en Formule 1, ça bouge tout de même chez Cadillac ! L'écurie américaine, nouvelle venue cette année dans le championnat en tant que onzième écurie, annonce un changement important avec l'arrivée d'un nouveau directeur à sa tête.

Chargé de diriger l'écurie depuis de nombreux mois, y compris avant son arrivée sur la grille, Graeme Lowdon n'est plus aux commandes. Il est remplacé par Marcin Budkowski, 49 ans, dont l'expérience de plus de vingt ans en Formule 1 sera évidemment précieuse.

"Cette nomination de Marcin constitue une nouvelle étape importante dans l'évolution constante de l'écurie Cadillac de Formule 1", explique Dan Towriss, PDG de l'équipe appartenant à General Motors. "Dès le début, notre objectif n'était pas simplement de participer à la Formule 1, mais de construire une équipe de nouvelle génération capable de se battre aux avant-postes."

"Alors que nous entrons dans cette nouvelle ère pour l'équipe Cadillac de Formule 1, Marcin apporte une expérience exceptionnelle en F1, une expertise technique et un leadership stratégique qui renforceront notre organisation et nous aideront à développer l'état d'esprit, les outils et les processus nécessaires à une réussite durable."

"Nous sommes reconnaissants envers Graeme Lowdon pour son leadership et pour le rôle qu'il a joué dans la création de l'équipe Cadillac en partant de zéro. Sa contribution a permis d'établir des bases solides durant notre phase de construction, et nous le remercions pour son engagement et lui souhaitons le meilleur."

Budkowski avait dirigé Renault F1

Sergio Pérez et Valtteri Bottas ont un nouveau boss. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Marcin Budkowski présente un CV riche en Formule 1, lui qui a occupé de nombreux rôles dans plusieurs écuries, d'abord chez Prost Grand Prix, puis chez Ferrari et McLaren. Passé par la FIA, il a ensuite dirigé Renault F1 (en 2021) après y avoir exercé différents postes à responsabilité, dans une période qui l'a davantage exposé au grand public.

"Cadillac F1 dispose de bases et d'une ambition extraordinaires", souligne le Polonais, qui parle de nombreuses langues dont un français impeccable. "C'est une phase qui offre d'énormes opportunités pour l'équipe, et elle sera définie par un objectif clair : maximiser le développement de la voiture dans le respect du plafond budgétaire et mettre chaque fonction de l'équipe au service de la compétition."

"Cela signifie construire une organisation d'élite avec un état d'esprit de vainqueur : déterminée, inflexible face aux revers, obsédée par les détails et les processus, et capable d'exécuter avec précision le jour de la course."

"Je me concentrerai sur l'alignement de nos équipes, de nos outils et de la circulation des informations afin que les bonnes décisions soient prises rapidement et que les performances de la voiture progressent à chaque course. C'est un privilège de diriger les opérations de Cadillac F1 en piste, à commencer par Zandvoort le week-end prochain."

Cadillac cherche encore à marquer ses premiers points en Formule 1 et n'a pas encore fait la moindre apparition en Q2. L'écurie américaine continue de se structurer et de construire notamment ses infrastructures, tout en ayant recours à un moteur client Ferrari avant de produire sa propre unité de puissance d'ici 2030.

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