Pourchaire retrouve la monoplace : "Je ne cherche pas une rédemption"

La saison prochaine, Théo Pourchaire défendra les couleurs d'Opel pour sa première campagne complète en Formule E. Le Français retrouvera ainsi un championnat de monoplaces, deux ans après sa dernière apparition dans cette catégorie, en IndyCar, et trois ans après son titre en Formule 2.

Après avoir trouvé refuge chez Peugeot en WEC à la suite de l'arrêt brutal de son aventure outre-Atlantique avec McLaren, Pourchaire n'a jamais caché son envie de retrouver une monoplace. Avant de s'engager avec l'équipe allemande, il avait déjà effectué plusieurs essais en Formule E avec Maserati, puis Citroën. Il fait également partie du giron de Mercedes en Formule 1, où il occupe le rôle de pilote de développement.

J'aime les championnats de monoplaces parce que vous avez votre propre voiture. Vous êtes aussi responsable de votre voiture, de vos ingénieurs et de vos mécaniciens, et vous devez tirer le maximum de l'équipe et de vous-même.

Lors d'une rencontre avec les médias organisée par Opel, Motorsport.com a demandé à Théo Pourchaire ce que représentait pour lui ce retour à la monoplace après plusieurs années consacrées à différentes catégories, et ce qui continuait de l'attirer dans cette discipline.

"C'est vraiment agréable de retrouver la monoplace et de courir en Formule E", a-t-il répondu. "Ce sera la première fois que je participerai à une saison complète dans cette catégorie. J'ai déjà effectué quelques essais, mais cela faisait un moment que je n'avais plus piloté de monoplace. La dernière fois, c'était en IndyCar, où je n'avais disputé que quelques courses. Donc oui, c'est super."

"J'aime les championnats de monoplaces parce que vous avez votre propre voiture. Bien sûr, il y a deux voitures par équipe, donc vous avez un coéquipier avec qui essayer de faire gagner l'équipe autant que possible. Mais vous êtes aussi responsable de votre voiture, de vos ingénieurs et de vos mécaniciens, et vous devez tirer le maximum de l'équipe et de vous-même."

Théo Pourchaire et Malthe Jakobsen, pilotes de la Peugeot 9X8 n°94. Photo de: Shameem Fahath / Motorsport Network

"Vous êtes la personne la plus importante parce que vous ressentez tout dans la voiture. Et si vous devez améliorer la voiture, vous devez donner les bons retours à l'équipe. Vous avez aussi toute la liberté de décider ce que vous voulez faire dans la voiture et en piste puisque c'est vous qui la pilotez. C'est donc différent de l'endurance. Ce sont deux façons de penser différentes. Je dois donc me remettre dans un autre état d'esprit, mais c'est super."

La FE ne sera pas sa "rédemption" pour la F1

En remportant le championnat de Formule 2 en 2023 à seulement 20 ans, Théo Pourchaire semblait avoir toutes les cartes en main pour poursuivre son ascension vers la F1. Mais malgré son titre, le Français n'a jamais obtenu l'opportunité de devenir titulaire dans la catégorie reine.

À 23 ans, sa carrière est encore loin d'être terminée et Pourchaire ne considère pas son arrivée en Formule E comme une revanche après avoir manqué le coche de la Formule 1. Il souhaite avant tout profiter de ce nouveau chapitre et démontrer ce dont il est capable au plus haut niveau.

"J'ai traversé des moments difficiles, mais je suis encore jeune et j'ai aussi eu la chance de disputer de nombreux championnats", a déclaré Pourchaire. "J'ai donc beaucoup d'expérience dans différentes catégories : l'IndyCar, la F3, l'Hypercar, mais aussi la F2 et la F1. C'est donc formidable d'avoir enfin cette opportunité de disputer un championnat du monde avec un constructeur et une équipe officielle. C'est génial."

"On verra. Je suis encore jeune et je suis vraiment heureux d'être en Formule E. J'espère pouvoir rester longtemps dans ce championnat et y connaître beaucoup de succès. Je vais donner le meilleur de moi-même."

"Je ne cherche pas une rédemption ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux simplement en profiter. Je veux simplement montrer que je suis capable de faire de grandes choses dans un championnat du monde et que je suis capable d'aider l'équipe à décrocher des victoires. C'est tout."