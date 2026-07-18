Pourquoi Cadillac F1 a abandonné sa livrée asymétrique

Force est de constater que les Cadillac MAC-26 ne sont pas les voitures les plus en vue du peloton 2026. Bien entendu et sans surprise, les résultats sportifs ne sont pas très bons dans l'absolu pour la structure qui fait ses grands débuts en F1, même s'ils restent actuellement meilleurs que ceux d'Aston Martin - en attendant le package d'évolutions prévu en Hongrie pour l'AMR26.

Passé l'engouement des débuts, l'écurie américaine est forcément tombée dans une sorte d'anonymat qui lui offre la possibilité de travailler sereinement pour améliorer son rythme et dont elle ne sort, à son corps défendant, que lors d'épisodes particulièrement difficiles comme le double abandon sur problème de surchauffe des freins en Autriche.

Aussi, n'est-il pas vraiment étonnant de constater que beaucoup d'observateurs n'ont pas forcément vu que Cadillac avait fait évoluer sa livrée par rapport au début de saison. L'on se souvient que, lors de sa présentation officielle à l'occasion du Super Bowl, l'équipe avait dévoilé une décoration asymétrique, qui offrait donc une vision différente selon le côté présenté aux spectateurs.

Cadillac a utilisé sa livrée asymétrique pour la dernière fois lors du GP de Barcelone. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Puis est venu Miami, première course sur le sol états-unien, qui a vu l'écurie se parer d'une livrée spéciale différente, délaissant provisoirement l'asymétrie tout en reprenant ses couleurs noire et blanche pour faire la part belle à des symboles du pays de l'Oncle Sam. La livrée asymétrique est ensuite revenue puis, en Autriche, elle a été remplacée discrètement par une nouvelle décoration.

Silverstone coïncidant avec la date du 4 juillet et la célébration des 250 ans de l'indépendance des États-Unis, Cadillac avait fait le choix d'une seconde livrée spéciale faisant honneur à l'histoire de son pays. Toutefois, le retour à la normalité en Belgique a permis de constater que la livrée vue à Spielberg n'était pas un "one shot" mais bien la nouvelle robe "de base" de la voiture pilotée par Sergio Pérez et Valtteri Bottas.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse officielle à Spa, Graeme Lowdon, le directeur de Cadillac, a expliqué ce qui avait motivé la décision de faire évoluer la livrée. "Nous avons déjà eu plusieurs livrées", a-t-il d'abord rappelé.

"Nous avons commencé [...] par une livrée asymétrique. Nous l'avons dévoilée lors du show de la mi-temps du Super Bowl, ce qui, encore une fois, était pour nous une autre façon de montrer que l'équipe souhaitait aborder la Formule 1 d'une manière un peu différente."

"Nous avions annoncé que nous allions essayer d'apporter quelques éléments novateurs à la Formule 1. Je pense que c'était une initiative très positive, et nous avons utilisé cette livrée pendant un certain temps."

Ci-dessus, les livrées spéciales de Cadillac à Miami (à gauche) et à Silverstone (à droite).

"Puis, nous avons utilisé une livrée à Miami qui a été très bien accueillie par les fans, et nous en avons tenu compte. La livrée que nous avons actuellement est en fait assez similaire à celle de Miami."

"Entre-temps, nous avons également présenté une livrée commémorant le 250e anniversaire de la signature de la Déclaration d'indépendance [des États-Unis d'Amérique]."

Une façon pour Lowdon de pointer que tant sur le plan esthétique que sur le plan technique, Cadillac demeure toujours en mouvement, puisqu'elle figure parmi les équipes ayant apporté le plus d'évolutions aéro depuis le début de saison, aux côtés de Red Bull et de Ferrari.

"En tant qu'équipe, outre les changements de livrée, si l'on tient compte des améliorations techniques, je pense que nous nous situons parmi les premiers en termes de nombre d'améliorations apportées à la voiture. Encore une fois, je pense que cela reflète simplement la manière dont nous avons abordé notre arrivée en F1. Il n'a jamais été question de simplement 'être là'."

"Notre objectif a toujours été d'y parvenir et de faire ce que font toutes les autres équipes, c'est-à-dire repousser les limites. Nous ne restons pas les bras croisés, qu'il s'agisse d'améliorer la voiture ou d'expérimenter avec la livrée. Comme je l'ai dit, la réaction des fans a également été très positive."