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Peu d'évolutions chez les top teams, aucune chez Ferrari

La liste des évolutions aérodynamiques inédites apportées par les équipes au Grand Prix de Belgique permet de constater une relative stagnation dans la bataille du développement chez les top teams, Ferrari arrivant à Spa sans aucune nouveauté.

Fabien Gaillard
Publié:
Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de : Marc Fleury

À l'approche de la trêve estivale, les nouveautés se font un peu plus rares au sein des écuries de pointe, comme en témoigne le document publié ce vendredi par la FIA recensant les évolutions aérodynamiques inédites apportées par les écuries.

Du côté des top teams, aucune n'apporte plus de trois nouveautés. Mercedes, qui dispose toujours de la voiture référence, débarque ainsi avec un aileron arrière retouché (réduction de l'appui et de la traînée, spécifique à Spa), ainsi qu'avec des plaques d'extrémité de l'aileron avant et des ailettes de roue arrière revues, tout cela afin d'améliorer la qualité du flux d'air dans diverses conditions.

Comme annoncé, McLaren a retravaillé son aileron arrière avec un changement visant la performance globale (modification des plaques d'extrémité pour améliorer le conditionnement du flux d'air sur l'intégralité de la fenêtre de fonctionnement) et un autre spécifique à Spa (visant l'efficacité aéro en réduisant la traînée à la fois en mode ligne droite et en mode virage). Il faudra attendre pour voir leur aileron "Macarena" en piste.

Red Bull ne compte qu'une seule nouvelle pièce, sur l'aileron arrière, avec des montants redessinés, l'objectif étant d'offrir plus d'appui et une meilleure stabilité du flux d'air. L'on rappelle par ailleurs que l'écurie, après les deux incidents de Max Verstappen en Autriche et à Silverstone ainsi que l'enquête menée par la FIA, a décidé de remiser (pour le moment) au placard son aileron "rotatif". Les modifications concernent donc l'aileron à ouverture conventionnelle utilisé en début de saison.

Ferrari, qui a souvent été pointée comme l'écurie la plus active du côté des évolutions apportées jusqu'ici (ce que les chiffres ne corroborent pas forcément puisque Red Bull et Cadillac ont déclaré le même nombre de nouveautés sur les neuf premiers GP de la saison), est venue sans pièce aéro inédite à Spa.

Du côté des autres écuries, l'on compte quatre nouveautés chez Racing Bulls (capot moteur, arceau, freins avant, aileron arrière) et chez Haas (deux au niveau de l'aileron avant, déflecteurs avant et beam wing), trois chez Williams (écope de frein arrière, deux au niveau du fond plat), deux chez Audi (aileron arrière et diffuseur) et, enfin, une chez Alpine (carénage du halo) et Cadillac (aileron avant).

Aston Martin poursuit logiquement sa politique consistant à n'apporter aucune nouveauté. C'est, toutefois, la dernière fois que cela se produira puisqu'elle va introduire ce qui est présenté comme une véritable "version B" de son AMR26 dès le prochain Grand Prix, la semaine prochaine en Hongrie.

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