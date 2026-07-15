Nouvel aileron mais sans "Macarena" pour McLaren à Spa

McLaren souhaite rebondir. Le Grand Prix de Grande-Bretagne s'est avéré difficile pour l'écurie de Woking, qui a dû se contenter de la quatrième place avec Lando Norris. Les prévisions pour Spa-Francorchamps laissent présager que la course ardennaise sera elle aussi problématique, en attendant que soit déployée en Hongrie la première partie d'un important package d'évolutions pour la MCL40.

Neil Houldey, responsable technique de l'ingénierie, a clairement défini les ambitions de l'écurie papaye : "Notre préparation a été méticuleuse, avec un travail de simulation approfondi pour anticiper ce que nous savons être un week-end très exigeant en matière de gestion d'énergie. Nous arrivons à Spa avec un nouvel aileron arrière, une mise à jour que nous avions prévue dans le cadre du programme de développement de la voiture."

"Nous sommes convaincus que cette mise à jour apportera un gain de performances à notre voiture, mais nous sommes pleinement conscients qu'après un GP de Grande-Bretagne difficile, notamment en termes de performance pure, cette course ne sera pas non plus facile et, par conséquent, nous ne nous attendons pas à de grands changements en matière de compétitivité."

Lando Norris (McLaren) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Les informations récoltées par Motorsport.com ont permis de confirmer que ce nouvel aileron arrière ne serait pas à flap rotatif, malgré le fait que l'écurie a déjà introduit sa propre version de l'aileron "Macarena" sans toutefois l'utiliser en séance compétitive jusqu'ici. Il n'y a cependant pas de lien entre l'absence d'un aileron de ce type en Belgique et l'enquête FIA menée sur celui de Red Bull après les deux incidents de Max Verstappen.

La principale crainte pour McLaren concerne la gestion de l'énergie sur un circuit comportant de très longues pleines charges et peu de gros freinages : "Le Grand Prix de Belgique sera incroyablement exigeant en termes de gestion de l'énergie et [Spa] constitue, de toute façon, l'un des circuits les plus critiques du calendrier. Nous nous attendons à devoir faire face à un 'super clipping' qui mettra à l'épreuve tant la voiture que les pilotes".

Spa-Francorchamps reste, en sus, un circuit très imprévisible en matière de conditions météorologiques. "Nous nous attendons à un temps très instable. Bien que la pluie présente ses propres difficultés, nous y voyons une occasion précieuse de pouvoir enfin faire rouler la voiture sur piste mouillée afin de comprendre son comportement dans des conditions de faible adhérence, ce qui pourrait fournir des données cruciales pour le reste de la saison."

Avec Ronald Vording

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