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Résumé de qualifications
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Verstappen signe une pole facile à Sepang, devant Hamilton et Hadjar

Max Verstappen (Red Bull) a signé la pole position du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1, disputé sur le circuit de Sepang. Il devance Lewis Hamilton (Ferrari) et Isack Hadjar (Red Bull).

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Paddock performer

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Fans with umbrellas

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Zak Brown, McLaren

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Ferrari Fan

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Jos Verstappen

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
George Russell, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Lando Norris, McLaren

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
George Russell, Mercedes

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Franco Colapinto, ski alpin

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
George Russell, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Oscar Piastri, McLaren

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Oscar Piastri, McLaren

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Lewis Hamilton, Ferrari, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
George Russell, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
39

Vite favori de l'exercice, Max Verstappen a signé sa première pole position de la saison 2026 de F1 au Grand Prix de Bahreïn, devançant Lewis Hamilton de trois dixièmes et Isack Hadjar de quatre dixièmes. Le leader du championnat, Kimi Antonelli, est quatrième à une demi-seconde.

Q1 - Aston Martin, le petit rayon de soleil

Le soleil brille malgré un ciel quelque peu voilé, avec un risque de pluie mesuré à 10% selon la FIA. La chaleur est en tout cas toujours au rendez-vous à Sepang, avec 33°C dans l'air et 58°C quand le feu passe au vert en bout de ligne des stands. 

Les pilotes Haas sont les premiers, et même les seuls, en piste, ce qui leur offre l'opportunité de signer rapidement un temps quand le reste du peloton attend un peu pour s'élancer. La grande majorité des pilotes fait le choix des pneus tendres (rouges) pour cette première tentative, à l'exception des Ferrari et des Audi, en mediums (jaunes).

Au terme de cette première salve, Max Verstappen signe la référence en 1'36"477, 0"118 devant Lewis Hamilton et 0"253 devant Charles Leclerc. Derrière, la zone rouge se joue à quasiment deux secondes des temps alors que l'on entre dans les cinq dernières minutes.

Logiquement, au vu de tels écarts, les pilotes des quatre écuries de pointe ne ressortent pas du garage en s'estimant à l'abri. C'est bien le cas, alors que - une fois n'est pas coutume puisque c'est la première fois de l'année - les deux Aston Martin réussissent à passer en Q2. En revanche, auteur d'une erreur dans l'avant dernier virage, Nico Hülkenberg est le premier éliminé, accompagné des Haas, d'Alexander Albon et des Cadillac.

Éliminés en Q1 : Hülkenberg, Bearman, Ocon, Albon, Bottas et Pérez.

Malaysia GP de Bahreïn - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

1'36.477

   S 206.834
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.118

1'36.595

 0.118 M 206.582
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.253

1'36.730

 0.135 M 206.293
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 3

+0.375

1'36.852

 0.122 S 206.033
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.421

1'36.898

 0.046 S 205.936
6 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 3

+0.564

1'37.041

 0.143 S 205.632
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.615

1'37.092

 0.051 S 205.524
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.629

1'37.106

 0.014 S 205.495
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.697

1'37.174

 0.068 S 205.351
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.702

1'37.179

 0.005 S 205.340
11 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.787

1'37.264

 0.085 S 205.161
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.855

1'37.332

 0.068 S 205.017
13 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 6

+1.174

1'37.651

 0.319 S 204.348
14 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+1.244

1'37.721

 0.070 S 204.201
15 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 6

+1.252

1'37.729

 0.008 S 204.185
16 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 5

+1.406

1'37.883

 0.154 S 203.863
17 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+1.493

1'37.970

 0.087 S 203.682
18 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 9

+1.503

1'37.980

 0.010 S 203.661
19 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 9

+1.756

1'38.233

 0.253 S 203.137
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+2.123

1'38.600

 0.367 S 202.381
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+2.134

1'38.611

 0.011 S 202.358
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+2.456

1'38.933

 0.322 S 201.700
Voir les résultats complets

Q2 - Antonelli s'y reprend à deux fois

Cette fois, tout le monde est en tendres. Verstappen poursuit sur sa lancée en réalisant un temps de 1'35"696, de nouveau suivi par Leclerc. Le top 7 se tient en une demi-seconde, alors qu'Antonelli voit son chrono être annulé pour un dépassement des limites au virage 6. Le leader du championnat doit donc en passer par un second tour, alors que plusieurs pilotes se contenteront d'un seul chrono.

Logiquement, pour s'aménager une possibilité de joker, Antonelli est le premier à relancer le chrono à 3'30 de la fin de Q2. Il revient à 0"263 de Verstappen, au terme d'un tour prudent. Outre l'Italien, Hamilton est le seul pilote de pointe à ressortir, pour un tour en pneus usés.

Derrière, la dernière place en Q3 se joue entre Liam Lawson - aidé par l'aspiration de Lindblad, qui partira depuis le fond de grille, avant le dernier virage - et Gabriel Bortoleto. Un duel qui vire à l'avantage de l'Audi. Les Aston Martin, Carlos Sainz, ainsi que Franco Colapinto et Lindblad accompagnent le Néo-Zélandais.

Éliminés en Q2 : Lawson, Alonso, Sainz, Stroll, Colapinto et Lindblad.

Malaysia GP de Bahreïn - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

1'35.696

   S 208.522
2 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

+0.263

1'35.959

 0.263 S 207.951
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.274

1'35.970

 0.011 S 207.927
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.324

1'36.020

 0.050 S 207.819
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.336

1'36.032

 0.012 S 207.793
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.477

1'36.173

 0.141 S 207.488
7 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 6

+0.496

1'36.192

 0.019 S 207.447
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.549

1'36.245

 0.053 S 207.333
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.714

1'36.410

 0.165 S 206.978
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.118

1'36.814

 0.404 S 206.114
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+1.327

1'37.023

 0.209 S 205.670
12 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+1.524

1'37.220

 0.197 S 205.254
13 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.831

1'37.527

 0.307 S 204.607
14 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 12

+1.870

1'37.566

 0.039 S 204.526
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

 

   S  
16 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

 

   S  
Voir les résultats complets

Q3 - Verstappen sans problème

Tous les pilotes s'élancent, à l'exception notable d'Antonelli qui, après avoir sacrifié un train de pneus pour se hisser en Q2, reste sagement dans le garage.

Verstappen confirme son statut de favori à la pole, avec un 1'35"250, et globalement les Red Bull confirment leur excellente forme puisque Hadjar est en seconde place provisoire, à 0"308. Hamilton est le premier des rivaux, à 0"495. Gasly voit son tour être annulé pour dépassement des limites au virage 6.

Antonelli profite de la piste libérée par ses adversaires pour sortir du garage et déclencher le chrono. Le leader du championnat se hisse à la troisième place provisoire, à 0"381 du Néerlandais.

Vient alors la dernière salve de tours. Lors de celle-ci, Verstappen améliore encore sa marque et enfonce donc le clou. Derrière c'est Hamilton qui surprend son monde en hissant sa Ferrari en seconde position, seul pilote à moins de trois dixièmes de la Red Bull. Hadjar, troisième, devra reculer sur la grille en raison d'une pénalité. Il est suivi par Antonelli, Leclerc, Norris, Piastri, Russell, Gasly et Bortoleto.

C'est la 49e pole position de Max Verstappen en F1.

Malaysia GP de Bahreïn - Q3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

1'35.130

   S 209.763
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.298

1'35.428

 0.298 S 209.108
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 12

+0.428

1'35.558

 0.130 S 208.823
4 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.501

1'35.631

 0.073 S 208.664
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.536

1'35.666

 0.035 S 208.588
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 12

+0.627

1'35.757

 0.091 S 208.389
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.632

1'35.762

 0.005 S 208.379
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.741

1'35.871

 0.109 S 208.142
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 18

+2.080

1'37.210

 1.339 S 205.275
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+2.543

1'37.673

 0.463 S 204.302
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