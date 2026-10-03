Verstappen signe une pole facile à Sepang, devant Hamilton et Hadjar
Max Verstappen (Red Bull) a signé la pole position du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1, disputé sur le circuit de Sepang. Il devance Lewis Hamilton (Ferrari) et Isack Hadjar (Red Bull).
Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
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Vite favori de l'exercice, Max Verstappen a signé sa première pole position de la saison 2026 de F1 au Grand Prix de Bahreïn, devançant Lewis Hamilton de trois dixièmes et Isack Hadjar de quatre dixièmes. Le leader du championnat, Kimi Antonelli, est quatrième à une demi-seconde.
Q1 - Aston Martin, le petit rayon de soleil
Le soleil brille malgré un ciel quelque peu voilé, avec un risque de pluie mesuré à 10% selon la FIA. La chaleur est en tout cas toujours au rendez-vous à Sepang, avec 33°C dans l'air et 58°C quand le feu passe au vert en bout de ligne des stands.
Les pilotes Haas sont les premiers, et même les seuls, en piste, ce qui leur offre l'opportunité de signer rapidement un temps quand le reste du peloton attend un peu pour s'élancer. La grande majorité des pilotes fait le choix des pneus tendres (rouges) pour cette première tentative, à l'exception des Ferrari et des Audi, en mediums (jaunes).
Au terme de cette première salve, Max Verstappen signe la référence en 1'36"477, 0"118 devant Lewis Hamilton et 0"253 devant Charles Leclerc. Derrière, la zone rouge se joue à quasiment deux secondes des temps alors que l'on entre dans les cinq dernières minutes.
Logiquement, au vu de tels écarts, les pilotes des quatre écuries de pointe ne ressortent pas du garage en s'estimant à l'abri. C'est bien le cas, alors que - une fois n'est pas coutume puisque c'est la première fois de l'année - les deux Aston Martin réussissent à passer en Q2. En revanche, auteur d'une erreur dans l'avant dernier virage, Nico Hülkenberg est le premier éliminé, accompagné des Haas, d'Alexander Albon et des Cadillac.
Éliminés en Q1 : Hülkenberg, Bearman, Ocon, Albon, Bottas et Pérez.
GP de Bahreïn - Q1
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
1'36.477
|S
|206.834
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.118
1'36.595
|0.118
|M
|206.582
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.253
1'36.730
|0.135
|M
|206.293
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.375
1'36.852
|0.122
|S
|206.033
|5
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.421
1'36.898
|0.046
|S
|205.936
|6
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.564
1'37.041
|0.143
|S
|205.632
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.615
1'37.092
|0.051
|S
|205.524
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.629
1'37.106
|0.014
|S
|205.495
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.697
1'37.174
|0.068
|S
|205.351
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.702
1'37.179
|0.005
|S
|205.340
|11
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|3
|
+0.787
1'37.264
|0.085
|S
|205.161
|12
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.855
1'37.332
|0.068
|S
|205.017
|13
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.174
1'37.651
|0.319
|S
|204.348
|14
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+1.244
1'37.721
|0.070
|S
|204.201
|15
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|6
|
+1.252
1'37.729
|0.008
|S
|204.185
|16
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|5
|
+1.406
1'37.883
|0.154
|S
|203.863
|17
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+1.493
1'37.970
|0.087
|S
|203.682
|18
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.503
1'37.980
|0.010
|S
|203.661
|19
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.756
1'38.233
|0.253
|S
|203.137
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+2.123
1'38.600
|0.367
|S
|202.381
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.134
1'38.611
|0.011
|S
|202.358
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+2.456
1'38.933
|0.322
|S
|201.700
|Voir les résultats complets
Q2 - Antonelli s'y reprend à deux fois
Cette fois, tout le monde est en tendres. Verstappen poursuit sur sa lancée en réalisant un temps de 1'35"696, de nouveau suivi par Leclerc. Le top 7 se tient en une demi-seconde, alors qu'Antonelli voit son chrono être annulé pour un dépassement des limites au virage 6. Le leader du championnat doit donc en passer par un second tour, alors que plusieurs pilotes se contenteront d'un seul chrono.
Logiquement, pour s'aménager une possibilité de joker, Antonelli est le premier à relancer le chrono à 3'30 de la fin de Q2. Il revient à 0"263 de Verstappen, au terme d'un tour prudent. Outre l'Italien, Hamilton est le seul pilote de pointe à ressortir, pour un tour en pneus usés.
Derrière, la dernière place en Q3 se joue entre Liam Lawson - aidé par l'aspiration de Lindblad, qui partira depuis le fond de grille, avant le dernier virage - et Gabriel Bortoleto. Un duel qui vire à l'avantage de l'Audi. Les Aston Martin, Carlos Sainz, ainsi que Franco Colapinto et Lindblad accompagnent le Néo-Zélandais.
Éliminés en Q2 : Lawson, Alonso, Sainz, Stroll, Colapinto et Lindblad.
GP de Bahreïn - Q2
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
1'35.696
|S
|208.522
|2
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+0.263
1'35.959
|0.263
|S
|207.951
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.274
1'35.970
|0.011
|S
|207.927
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.324
1'36.020
|0.050
|S
|207.819
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.336
1'36.032
|0.012
|S
|207.793
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.477
1'36.173
|0.141
|S
|207.488
|7
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.496
1'36.192
|0.019
|S
|207.447
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.549
1'36.245
|0.053
|S
|207.333
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.714
1'36.410
|0.165
|S
|206.978
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+1.118
1'36.814
|0.404
|S
|206.114
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.327
1'37.023
|0.209
|S
|205.670
|12
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+1.524
1'37.220
|0.197
|S
|205.254
|13
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|12
|
+1.831
1'37.527
|0.307
|S
|204.607
|14
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+1.870
1'37.566
|0.039
|S
|204.526
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|8
|
|S
|16
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
|S
|Voir les résultats complets
Q3 - Verstappen sans problème
Tous les pilotes s'élancent, à l'exception notable d'Antonelli qui, après avoir sacrifié un train de pneus pour se hisser en Q2, reste sagement dans le garage.
Verstappen confirme son statut de favori à la pole, avec un 1'35"250, et globalement les Red Bull confirment leur excellente forme puisque Hadjar est en seconde place provisoire, à 0"308. Hamilton est le premier des rivaux, à 0"495. Gasly voit son tour être annulé pour dépassement des limites au virage 6.
Antonelli profite de la piste libérée par ses adversaires pour sortir du garage et déclencher le chrono. Le leader du championnat se hisse à la troisième place provisoire, à 0"381 du Néerlandais.
Vient alors la dernière salve de tours. Lors de celle-ci, Verstappen améliore encore sa marque et enfonce donc le clou. Derrière c'est Hamilton qui surprend son monde en hissant sa Ferrari en seconde position, seul pilote à moins de trois dixièmes de la Red Bull. Hadjar, troisième, devra reculer sur la grille en raison d'une pénalité. Il est suivi par Antonelli, Leclerc, Norris, Piastri, Russell, Gasly et Bortoleto.
C'est la 49e pole position de Max Verstappen en F1.
GP de Bahreïn - Q3
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
1'35.130
|S
|209.763
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.298
1'35.428
|0.298
|S
|209.108
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.428
1'35.558
|0.130
|S
|208.823
|4
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.501
1'35.631
|0.073
|S
|208.664
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|12
|
+0.536
1'35.666
|0.035
|S
|208.588
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.627
1'35.757
|0.091
|S
|208.389
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.632
1'35.762
|0.005
|S
|208.379
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.741
1'35.871
|0.109
|S
|208.142
|9
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|18
|
+2.080
1'37.210
|1.339
|S
|205.275
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|18
|
+2.543
1'37.673
|0.463
|S
|204.302
|Voir les résultats complets
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