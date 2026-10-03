EL3 - Antonelli dernier leader avant les qualifs

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La dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1 a vu Kimi Antonelli signer le meilleur temps avant la séance de qualifications à Sepang.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Paddock performer

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Fans with umbrellas

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Zak Brown, McLaren

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Ferrari Fan

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Jos Verstappen

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Alex Albon, Williams

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Marcin Budkowski, Cadillac Team Principal

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
George Russell, Mercedes

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Max Verstappen, Red Bull Racing, Jos Verstappen

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Franco Colapinto, ski alpin

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Pierre Gasly, Alpine

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Liam Lawson, Racing Bulls

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
27

La séance débute sous un ciel encore nuageux mais des conditions toujours aussi chaudes, avec 32°C dans l'air et 58°C sur la piste. Une fois n'est pas coutume pour cet ultime roulage de préparation, la piste est immédiatement prise d'assaut par trois pilotes. Parmi ceux-ci, Liam Lawson, qui a changé plusieurs éléments de son moteur durant la nuit, mais en restant dans les quotas autorisés par le règlement.

Il faut attendre un premier petit quart d'heure de roulage pour voir le premier pilote de pointe sortir de la voie des stands avec Charles Leclerc qui effectue des tours en pneus durs (blancs), alors que jusqu'ici tous les pilotes étaient en tendres (rouges). En dépit de cette monte, il se hisse aux commandes - jusqu'ici entre les mains des Alpine -, en 1'37"772. Quelques instants plus tard, équipé des mediums (jaunes), Lando Norris signe 1'37"161.

Peu avant la mi-séance, un drapeau rouge est brandi en raison de petits débris sur la piste répandus par la Haas d'Oliver Bearman. Le circuit est vite nettoyé et les EL3 peuvent reprendre rapidement.

Les Mercedes ne tardent pas à se signaler en prenant les deux premières places, Kimi Antonelli réalisant 1'36"924 en pneus tendres, 0"129 devant George Russell et 0"237 devant Norris.

Les dix dernières minutes sont l'occasion pour les pilotes de chausser des pneus tendres neufs et de s'essayer à une dernière simulation de qualifications. Si Isack Hadjar prend brièvement la tête, c'est bien Antonelli qui enfonce le clou, en 1'36"302. Seul Max Verstappen parvient à rester sous la demi-seconde, à 0"278.

La hiérarchie n'évolue pas par la suite.

Lire aussi :

Malaysia GP de Bahreïn - EL3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

1'36.302

   S 207.210
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.278

1'36.580

 0.278 S 206.614
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 15

+0.558

1'36.860

 0.280 S 206.016
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.610

1'36.912

 0.052 S 205.906
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.714

1'37.016

 0.104 S 205.685
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.739

1'37.041

 0.025 S 205.632
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.859

1'37.161

 0.120 M 205.378
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+1.064

1'37.366

 0.205 S 204.946
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.618

1'37.920

 0.554 S 203.786
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.782

1'38.084

 0.164 S 203.446
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 15

+1.902

1'38.204

 0.120 S 203.197
12 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 13

+1.921

1'38.223

 0.019 S 203.158
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.939

1'38.241

 0.018 S 203.120
14 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 12

+1.950

1'38.252

 0.011 S 203.098
15 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 17

+1.964

1'38.266

 0.014 S 203.069
16 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+2.054

1'38.356

 0.090 S 202.883
17 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 12

+2.390

1'38.692

 0.336 S 202.192
18 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 21

+2.414

1'38.716

 0.024 S 202.143
19 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 12

+2.509

1'38.811

 0.095 S 201.949
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+2.747

1'39.049

 0.238 S 201.463
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 14

+3.629

1'39.931

 0.882 S 199.685
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 20

+3.921

1'40.223

 0.292 S 199.103
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