EL3 - Antonelli dernier leader avant les qualifs
La dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn 2026 de F1 a vu Kimi Antonelli signer le meilleur temps avant la séance de qualifications à Sepang.
Grand Prix de Bahreïn 2026 - Samedi à Sepang
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La séance débute sous un ciel encore nuageux mais des conditions toujours aussi chaudes, avec 32°C dans l'air et 58°C sur la piste. Une fois n'est pas coutume pour cet ultime roulage de préparation, la piste est immédiatement prise d'assaut par trois pilotes. Parmi ceux-ci, Liam Lawson, qui a changé plusieurs éléments de son moteur durant la nuit, mais en restant dans les quotas autorisés par le règlement.
Il faut attendre un premier petit quart d'heure de roulage pour voir le premier pilote de pointe sortir de la voie des stands avec Charles Leclerc qui effectue des tours en pneus durs (blancs), alors que jusqu'ici tous les pilotes étaient en tendres (rouges). En dépit de cette monte, il se hisse aux commandes - jusqu'ici entre les mains des Alpine -, en 1'37"772. Quelques instants plus tard, équipé des mediums (jaunes), Lando Norris signe 1'37"161.
Peu avant la mi-séance, un drapeau rouge est brandi en raison de petits débris sur la piste répandus par la Haas d'Oliver Bearman. Le circuit est vite nettoyé et les EL3 peuvent reprendre rapidement.
Les Mercedes ne tardent pas à se signaler en prenant les deux premières places, Kimi Antonelli réalisant 1'36"924 en pneus tendres, 0"129 devant George Russell et 0"237 devant Norris.
Les dix dernières minutes sont l'occasion pour les pilotes de chausser des pneus tendres neufs et de s'essayer à une dernière simulation de qualifications. Si Isack Hadjar prend brièvement la tête, c'est bien Antonelli qui enfonce le clou, en 1'36"302. Seul Max Verstappen parvient à rester sous la demi-seconde, à 0"278.
La hiérarchie n'évolue pas par la suite.
GP de Bahreïn - EL3
|Pos.
|Pilote
|#
|Constructeur
|Moteur
|Tours
|Temps
|Écart
|Pneus
|km/h
|1
|K. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
1'36.302
|S
|207.210
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.278
1'36.580
|0.278
|S
|206.614
|3
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+0.558
1'36.860
|0.280
|S
|206.016
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
+0.610
1'36.912
|0.052
|S
|205.906
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
+0.714
1'37.016
|0.104
|S
|205.685
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.739
1'37.041
|0.025
|S
|205.632
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.859
1'37.161
|0.120
|M
|205.378
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+1.064
1'37.366
|0.205
|S
|204.946
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.618
1'37.920
|0.554
|S
|203.786
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.782
1'38.084
|0.164
|S
|203.446
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|15
|
+1.902
1'38.204
|0.120
|S
|203.197
|12
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|13
|
+1.921
1'38.223
|0.019
|S
|203.158
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.939
1'38.241
|0.018
|S
|203.120
|14
|E. Ocon Haas
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.950
1'38.252
|0.011
|S
|203.098
|15
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|17
|
+1.964
1'38.266
|0.014
|S
|203.069
|16
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+2.054
1'38.356
|0.090
|S
|202.883
|17
|O. Bearman Haas
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.390
1'38.692
|0.336
|S
|202.192
|18
|C. Sainz Jr Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|21
|
+2.414
1'38.716
|0.024
|S
|202.143
|19
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+2.509
1'38.811
|0.095
|S
|201.949
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|18
|
+2.747
1'39.049
|0.238
|S
|201.463
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|14
|
+3.629
1'39.931
|0.882
|S
|199.685
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|20
|
+3.921
1'40.223
|0.292
|S
|199.103
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