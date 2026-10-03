Norris frustré par un problème moteur qui lui a coûté cher en qualifs à Sepang
Le pilote McLaren s'est qualifié sixième samedi, juste devant son coéquipier Oscar Piastri.
Photo de : Ashwith S Pai
Lando Norris était frustré par le problème affectant son unité de puissance, qui l'a contraint à se contenter de la sixième place sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, couru à Sepang.
Le pilote McLaren a accusé six dixièmes de retard sur le poleman Max Verstappen (Red Bull), samedi à Sepang, avec un chrono de 1'35''757 qui lui a permis de devancer son coéquipier Oscar Piastri de seulement 0''005, l'Australien s'étant qualifié septième.
Norris estime que son déficit provenait d'un manque de vitesse de pointe dans les longues lignes droites, caractéristiques du circuit malaisien, et a révélé que celui-ci était dû au fait que McLaren n'était pas encore parvenue à optimiser son moteur Mercedes.
"Oui", a-t-il répondu lorsqu'il lui a été demandé s'il était plus lent en ligne droite parce qu'il y avait toujours un problème avec l'unité de puissance.
Ce problème avait affecté McLaren au début de l'année, les équipes clientes étant désavantagées par rapport à l'équipe d'usine en raison de leur absence de connaissances préexistantes sur des moteurs beaucoup plus complexes.
Il a donc fallu du temps aux champions du monde en titre pour résoudre ce problème. Le Grand Prix de Belgique, en juillet, avait marqué une avancée avec l'arrivée de nouvelles pièces chez McLaren, mais Sepang a montré qu'il restait encore des progrès à accomplir.
Lando Norris (McLaren)
Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"J'ai eu le sentiment que mon tour était très solide", a ajouté le champion du monde en titre. "C'est difficile. Je suis content, parce que j'ai encore beaucoup de difficultés dans les lignes droites, partout."
"Je perds du temps dans chacune des lignes droites, donc chaque fois que je prends une bonne sortie de virage, je suis tout simplement plus lent à la fin de la ligne droite."
"C'est frustrant de voir ça à chaque fois. Je devrais être plus haut sur la grille, pas forcément parce que j'aurais pu faire mieux, mais simplement parce que nous n'exploitons pas tout le potentiel de la voiture."
"Ça ne me complique pas seulement la vie aujourd'hui, mais aussi pour demain."
L'ensemble du week-end malaisien a été difficile pour McLaren, qui avait signé les 11e et 12e temps en EL1 avant de ne pas faire mieux que troisième lors des deuxième et troisième séances d'essais libres.
Piastri n'a donc pas été surpris par le résultat des qualifications, estimant que Sepang "met vraiment en évidence" les faiblesses de la MCL40, et ne se montre pas particulièrement optimiste pour le Grand Prix de dimanche.
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Srinivasa Krishnan
"Nous semblions assez performants sur les longs relais hier, mais nos relais étaient légèrement plus courts que ceux de tout le monde", a déclaré Piastri, McLaren affichant la deuxième meilleure moyenne sur les longs relais, à deux dixièmes de Red Bull.
"Donc, compte tenu du nombre de tours que nous avons effectués, ça semble plutôt bon, mais ce n'est pas exceptionnel par rapport aux autres."
"Évidemment, l'air sale est un sujet assez important ici parce qu'il y a pas mal de virages à haute vitesse et de très longues courbes, donc nous verrons bien."
"Il va y avoir beaucoup de stratégie, je pense, avec le niveau de dégradation qu'il y a, mais je ne m'attends pas à ce que le scénario soit radicalement différent demain."
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