Johann Zarco lourdement pénalisé pour la course à Motegi

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Johann Zarco a reçu une pénalité pour avoir tenté de redémarrer sa moto sur la piste après une chute pendant le warm-up au GP du Japon.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les pilotes ont vécu un dimanche matin animé à Motegi. La traditionnelle parade des pilotes a été remplacée par une course de karting transformée en gigantesque show, mais certains pilotes étaient absents. Marc Márquez a préservé son épaule droite, Fabio Di Giannantonio s'est économisé après la grosse chute du sprint et Johann Zarco était convoqué par la direction de course.

Le Français devait s'expliquer à cause d'une séquence après sa chute lors du warm-up. Zarco a tenté de redémarrer sa moto en bord de piste au lieu de quitter immédiatement le circuit, ce qui a été interdit cette année. Les pilotes doivent se rendre sur les routes de service si le moteur de leur machine s'est coupé, afin de ne pas générer un danger supplémentaire en piste.

La sanction n'a pas tardé : Johann Zarco devra faire deux passages dans le long-lap en course principale ce dimanche, ce qui va compromettre ses chances de briller.

"Vous avez été vu en train de tenter de redémarrer une moto à l'arrêt sur la piste, devant la première ligne de sécurité et dans le sens inverse au virage n° 9, ce qui a constitué un danger potentiel pour vous-même et pour les autres", indiquent les commissaires de course dans leur décision.

"Cela va à l'encontre des instructions spécifiques données aux pilotes et aux équipes du MotoGP. Il s'agit donc d'une infraction à l'article 1.21.4."

Les commissaires de piste ont finalement aidé Zarco à dégager sa moto, qui a été redémarrée sur les routes de service du circuit.

Deux pilotes devront respecter un double long-lap en course puisqu'Álex Márquez a été sanctionné pour sa responsabilité dans l'accrochage du premier tour samedi.

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