Ocon en retard en conférence : le verdict des commissaires

Comme ses collègues Lando Norris et Charles Leclerc à Monaco, Esteban Ocon est arrivé en retard à une conférence de presse officielle de la FIA ce jeudi à la veille du début du Grand Prix de Belgique 2026 de F1. Et, comme eux, c'est son écurie - Haas - qui a écopé d'une amende de 5000 euros avec sursis.

Dans le détail, il était reproché à Ocon d'avoir eu "approximativement une minute de retard" pour la conférence télévisée qui démarrait à 14h30 ce jeudi. Un retard qui s'expliquait en partie par une réunion d'équipe ayant duré plus longtemps que prévu et pas assez de temps ensuite pour rejoindre la salle de conférence dans les délais impartis.

Voici la justification des commissaires quant à leur décision : "Le pilote a expliqué qu'il avait été brièvement retardé de manière imprévue alors qu'il se dépêchait de quitter une réunion d'équipe pour se rendre à la conférence de presse, et qu'il avait sous-estimé le temps nécessaire pour s'y rendre. Il a reconnu son retard, mais a précisé qu'il n'avait manqué qu'une partie de l'introduction et qu'il avait assisté à l'ensemble des questions posées par les représentants des médias."

"Le représentant de l'équipe a présenté ses excuses et s'est engagé à veiller à ce que, à l'avenir, le planning de l'équipe prévoie suffisamment de temps pour permettre aux pilotes de se rendre à leurs engagements médiatiques dans les délais prévus."

"Les commissaires notent que la participation aux activités presse de la FIA constitue un élément important du championnat et que les pilotes sont tenus de respecter le programme publié, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Les commissaires ont pris en compte les explications du pilote et, bien qu'ils ne les aient pas considérées comme exceptionnelles, ils ont néanmoins admis qu'elles constituaient des circonstances atténuantes."

"Conformément aux infractions précédentes de nature similaire, les commissaires ont décidé d'infliger une amende. Constatant que, conformément à l'article 9.15.1 du Code Sportif International de la FIA, l'équipe est responsable des actes de son pilote, l'amende est infligée à l'équipe. Comme il s'agit de la première infraction de ce type commise par ce concurrent cette saison, et compte tenu des explications fournies par le pilote, l'amende fait l'objet d'un sursis de 12 mois, sous réserve qu'aucune autre infraction de même nature ne soit commise."

Une situation qui ne serait certainement pas arrivée si Ocon avait la faculté, disons, de passer d'immeuble en immeuble grâce une capacité lui permettant de faire jaillir des toiles d'araignée de ses poignets pour qu'il puisse s'y accrocher. Quand bien même le Français n'a pas ce super pouvoir réservé à Spiderman, il aura au moins les couleurs du personnage de l'univers Marvel puisque son casque à Spa et en Hongrie arborera une décoration en hommage à l'homme-araignée.

Un casque spécial qui s'inscrit dans le cadre de la sortie au cinéma du nouvel opus de la licence - "Spider-Man: Brand New Day" - le 29 juillet en France, et qui a notamment fait l'objet d'une vidéo partagée sur les réseaux sociaux où Ocon présente son casque à Tom Holland, l'acteur britannique qui incarne depuis 2016 Peter Parker et son alter ego.