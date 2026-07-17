Aston Martin vers un manque de pièces de rechange pour sa première évolution ?

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Les évolutions tant attendues de l'Aston Martin 2026 feront leur apparition lors du prochain Grand Prix, en Hongrie.

Jake Boxall-Legge Ronald Vording
Mis à jour:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Le package d'améliorations prévu par Aston Martin pour le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 constitue un "projet d'envergure", selon Mike Krack, directeur des opérations de piste, qui espère que les deux voitures pourront immédiatement bénéficier de ces nouveautés.

L'écurie de Silverstone a connu un début de saison 2026 désastreux, le seul fait marquant étant le point marqué par Fernando Alonso à Monaco, où plusieurs pilotes ont abandonné ou écopé de pénalités de temps.

Dans l'ensemble, l'interface entre le moteur Honda et le châssis a constitué un handicap majeur. Des problèmes de vibrations et des défaillances de batterie ont contraint l'équipe à consacrer ses ressources à la résolution des problèmes au fur et à mesure qu'ils survenaient ; elle a donc choisi de ne pas apporter d'améliorations de performance tant que les principaux problèmes de fiabilité n'étaient pas résolus.

Aston a ainsi préféré reporter toute modification aérodynamique d'ampleur jusqu'à la dernière course avant la trêve estivale, au prix d'un retard d'environ une seconde par tour sur Cadillac en qualifications.

Lorsqu'il lui a été demandé si Aston Martin disposait de suffisamment de pièces pour équiper les deux voitures en vue de la Hongrie, Krack a répondu qu'il s'agissait là de la "question à un million de dollars" mais s'est dit confiant quant à la capacité du personnel de production de l'équipe à tenir ses engagements - tout en se montrant moins certain quant à la disponibilité de pièces de rechange en nombre suffisant.

"Tout le monde travaille d'arrache-pied pour obtenir les pièces et préparer les voitures. C'est un défi de taille lorsque l'on décide de s'y attaquer de cette manière", a déclaré Krack. "On essaie toujours de repousser les délais autant que possible. C'est donc un effort considérable qui est actuellement déployé chez AMRTC."

"Je suis de nature optimiste. Je pense donc que nous aurons deux voitures prêtes à courir. [En revanche], je ne pense pas que nous aurons cinq pièces de rechange pour chaque [nouveauté], pour être honnête."

Des plans de secours en cas de manque

Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Même si certaines pièces n'étaient pas prêtes à temps, Krack a déclaré que les améliorations ne "dépendraient pas d'un seul élément" et que l'équipe avait élaboré des plans pour poursuivre ses efforts quoi qu'il arrive.

Il a ajouté que la structure de Silverstone avait hâte de pouvoir à nouveau se battre contre la concurrence, après avoir passé la première partie de saison pratiquement seule en queue de peloton. Le Luxembourgeois tient cependant à tempérer les attentes concernant le gain de performance apporté par les nouvelles pièces aérodynamiques.

"Il faut toujours prévoir différents scénarios. Si vous avez ceci et pas cela. Car vous ne pouvez pas vous permettre de dépendre d'une seule pièce manquante, au risque de ne plus pouvoir avancer", a-t-il ajouté.

"Nous avons donc des plans de secours. 'Que se passera-t-il si nous n'avons pas cette pièce ? Pouvons-nous courir ainsi ?' Encore une fois, vous ne disposerez pas d'une solution de secours complète pour tout."

"Mais je pense que tout le monde a fait du bon travail pour essayer de mettre en place des mesures palliatives. Et aussi pour prévoir des solutions si un ou deux composants ne sont pas au rendez-vous."

Il faut rester prudent quant aux attentes.

"Je pense qu'il faut rester prudent quant aux attentes. Nous sommes assez loin de la tête, mais aussi du milieu de peloton. Je pense donc que nous devons faire rouler la voiture en Hongrie."

"Tout d'abord, nous devons nous assurer que nous avons tout ce qu'il faut. Le calendrier est serré, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, nous verrons où nous en sommes."

"Le plus important pour nous tous, c'est de retrouver la compétition. C'est vraiment essentiel pour notre équipe. Et c'est notre objectif. Ensuite, nous verrons où cela nous mènera. Il sera difficile de faire des prévisions. Car, comme vous le savez, chaque circuit est différent."

"Parfois, certaines faiblesses sont mises en évidence. Parfois, ce sont plutôt nos points forts qui ressortent. Cela variera donc tout au long de la saison. Mais nous avons hâte d'améliorer la voiture et de voir où cela nous mènera."

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