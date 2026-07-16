Lando Norris déjà frappé par une pénalité à Spa

Le week-end de compétition n'a pas encore démarré, et la journée médias de jeudi à peine débutée, que Lando Norris sait déjà qu'il vivra une course difficile. Le Britannique sera en effet pénalisé sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique, en raison d'un changement hors quota d'un élément de son moteur.

Plus précisément, il s'agit pour McLaren de monter sur la MCL40 du champion du monde en titre une quatrième unité de puissance électronique. Puisqu'il s'agit, pour cet élément, du premier dépassement du quota (qui est de trois pour l'année), une pénalité de 10 places de recul sur la grille est infligée automatiquement.

Dans le détail, la première unité de puissance électronique pour le début de saison avait connu un problème terminal dès le GP de Chine, problème qui avait d'ailleurs empêché Norris de prendre le départ de la course à Shanghai.

Par la suite, l'unité montée pour la course suivante, au Japon, avait dû être retirée et remplacée par une troisième, afin de remédier à des problèmes rencontrés en essais libres. Ce deuxième élément avait pu être réparé mais avait finalement subi une défaillance finale lors des EL2 à Monaco, la rendant définitivement inutilisable.

Les deux McLaren avaient manqué le départ de la course au GP de Chine. Photo de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

La troisième unité - installée dans le courant du week-end de Suzuka - fonctionne encore mais, Mercedes ayant depuis introduit des correctifs en matière de fiabilité, McLaren doit en passer par une pénalité pour que Norris puisse bénéficier de ces améliorations en Belgique.

McLaren a expliqué avoir fait le choix de procéder à ce changement, inéluctable, à Spa, qui est un circuit où les dépassements sont plus simples à réaliser que sur les tracés suivants du calendrier, à savoir le Hungaroring (GP de Hongrie) avant la trêve et Zandvoort (GP des Pays-Bas) à la rentrée.

L'écurie dirigée par Andrea Stella espère pouvoir utiliser cette quatrième unité de puissance électronique pour le reste de la saison, soit - à ce jour et sans prendre en compte une évolution du calendrier liée à la Guerre d'Iran - 13 Grands Prix, la Belgique y compris.

Si jamais Norris devait changer à nouveau cette pièce, il subirait en revanche une pénalité de 5 places sur la grille.