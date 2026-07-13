Le programme du GP de Belgique F1 2026 : dates, horaires et infos
Place à la dixième manche de la saison 2026 de Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique, qui aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 juillet sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Le championnat du monde de Formule 1 poursuit sa tournée européenne avec le Grand Prix de Belgique, couru sur le légendaire circuit de Spa.
Horaires du Grand Prix de Belgique 2026
|Date
|Séance
|
Horaires français
|Vendredi 17 juillet
|Essais Libres 1
|13h30 - 14h30
|Essais Libres 2
|17h00 - 18h00
|Samedi 18 juillet
|Essais Libres 3
|12h30 - 13h30
|Qualifications
|16h00 - 17h00
|Dimanche 19 juillet
|Course
|15h00
Où regarder le Grand Prix de Belgique ?
Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.
Pour le Grand Prix de Belgique, les essais libres et les qualifications seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course de dimanche.
Le circuit de Spa
En 2007, Kimi Räikkönen avait remporté la première édition du GP courue sur la version actuelle du circuit.
Photo de: Sutton Images
Le premier Grand Prix de Belgique de Formule 1 a eu lieu dès 1950, sur une version bien plus longue du circuit de Spa-Francorchamps. Ce tracé, dans ses différentes versions, a accueilli jusqu'ici 58 éditions de l'épreuve, qui a également été courue à Nivelles (deux fois) et Zolder (dix fois) dans les années 1970-1980.
Pour l'édition 2022 et dans le contexte d'une série d'accidents graves notamment marquée par la mort d'Anthoine Hubert en F2 en 2019, afin de mieux sécuriser la piste, plusieurs modifications ont été faites, avec comme principal changement la réfection des dégagements du Raidillon de l'Eau Rouge et le retour de bacs à gravier plus conséquents.
Longue de 7,004 km et composée de 19 virages, la piste de Spa propose sa configuration actuelle depuis 2007, date à laquelle la chicane de l'Arrêt de bus a été modifiée. Rapide et technique, le tracé est composé de virages célèbres comme le Raidillon donc, Rivage ou encore Blanchimont, et n'est pas forcément tendre avec les pneus dans les virages en appui à haute vitesse qu'il propose, en particulier le double gauche de Pouhon. En course, il faut boucler 44 tours, pour une distance totale de 308,052 km.
Les records F1 de Spa
|Record de la pole
|
Lando Norris
McLaren
|
1'40"562
|2025
|Meilleur tour en course
|
Charles Leclerc
Ferrari
|
1'44"701
(moy. : 240,823 km/h)
|2024
Les derniers polemen et vainqueurs du GP de Belgique F1
Oscar Piastri est le dernier vainqueur en date à Spa.
Photo de: Yves Herman / Pool / AFP via Getty Images
|Année
|Pole position
|Victoire
|2025
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|2024
|Charles Leclerc
|Lewis Hamilton
|2023
|Charles Leclerc
|Max Verstappen
|2022
|Carlos Sainz
|Max Verstappen
|2021
|Max Verstappen
|Max Verstappen
|2020
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2019
|Charles Leclerc
|Charles Leclerc
|2018
|Lewis Hamilton
|Sebastian Vettel
|2017
|Lewis Hamilton
|Lewis Hamilton
|2016
|Nico Rosberg
|Nico Rosberg
La météo attendue à Spa
Le ciel devrait rester globalement dégagé tout au long du week-end belge. Seule la journée de dimanche pourrait voir apparaître une couverture nuageuse plus importante, mais aucune pluie n'est attendue à ce stade.
Côté températures, elles devraient osciller entre 17 °C et 29 °C jeudi et vendredi, avant de nettement baisser en fin de week-end, avec des valeurs comprises entre 12 °C et 20 °C.
Course suivante : Grand Prix de Hongrie (24-26 juillet)
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