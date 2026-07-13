Le programme du GP de Belgique F1 2026 : dates, horaires et infos

Le championnat du monde de Formule 1 poursuit sa tournée européenne avec le Grand Prix de Belgique, couru sur le légendaire circuit de Spa.

Horaires du Grand Prix de Belgique 2026

Date Séance Horaires français Vendredi 17 juillet Essais Libres 1 13h30 - 14h30 Essais Libres 2 17h00 - 18h00 Samedi 18 juillet Essais Libres 3 12h30 - 13h30 Qualifications 16h00 - 17h00 Dimanche 19 juillet Course 15h00

Où regarder le Grand Prix de Belgique ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel de la Formule 1 en France. Comme lors des dernières saisons, elles diffuseront l'intégralité du week-end pour tous les Grands Prix de la saison.

Pour le Grand Prix de Belgique, les essais libres et les qualifications seront diffusés sur Canal+ Sport. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course de dimanche.

Le circuit de Spa

En 2007, Kimi Räikkönen avait remporté la première édition du GP courue sur la version actuelle du circuit. Photo de: Sutton Images

Le premier Grand Prix de Belgique de Formule 1 a eu lieu dès 1950, sur une version bien plus longue du circuit de Spa-Francorchamps. Ce tracé, dans ses différentes versions, a accueilli jusqu'ici 58 éditions de l'épreuve, qui a également été courue à Nivelles (deux fois) et Zolder (dix fois) dans les années 1970-1980.

Pour l'édition 2022 et dans le contexte d'une série d'accidents graves notamment marquée par la mort d'Anthoine Hubert en F2 en 2019, afin de mieux sécuriser la piste, plusieurs modifications ont été faites, avec comme principal changement la réfection des dégagements du Raidillon de l'Eau Rouge et le retour de bacs à gravier plus conséquents.

Longue de 7,004 km et composée de 19 virages, la piste de Spa propose sa configuration actuelle depuis 2007, date à laquelle la chicane de l'Arrêt de bus a été modifiée. Rapide et technique, le tracé est composé de virages célèbres comme le Raidillon donc, Rivage ou encore Blanchimont, et n'est pas forcément tendre avec les pneus dans les virages en appui à haute vitesse qu'il propose, en particulier le double gauche de Pouhon. En course, il faut boucler 44 tours, pour une distance totale de 308,052 km.

Les records F1 de Spa

Record de la pole Lando Norris McLaren 1'40"562

(moy. : 250,735 km/h) 2025 Meilleur tour en course Charles Leclerc Ferrari 1'44"701 (moy. : 240,823 km/h) 2024

Les derniers polemen et vainqueurs du GP de Belgique F1

Oscar Piastri est le dernier vainqueur en date à Spa. Photo de: Yves Herman / Pool / AFP via Getty Images

Année Pole position Victoire 2025 Lando Norris Oscar Piastri 2024 Charles Leclerc Lewis Hamilton 2023 Charles Leclerc Max Verstappen 2022

Carlos Sainz Max Verstappen 2021

Max Verstappen Max Verstappen 2020

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Charles Leclerc Charles Leclerc 2018 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Nico Rosberg Nico Rosberg

La météo attendue à Spa

Le ciel devrait rester globalement dégagé tout au long du week-end belge. Seule la journée de dimanche pourrait voir apparaître une couverture nuageuse plus importante, mais aucune pluie n'est attendue à ce stade.

Côté températures, elles devraient osciller entre 17 °C et 29 °C jeudi et vendredi, avant de nettement baisser en fin de week-end, avec des valeurs comprises entre 12 °C et 20 °C.

Course suivante : Grand Prix de Hongrie (24-26 juillet)