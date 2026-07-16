Max Verstappen devient manager d'un jeune Belge de l'académie McLaren

Cela fait désormais plusieurs années que Max Verstappen diversifie son implication dans le sport automobile, que ce soit via ses engagements en GT3 ou en esport. Désormais, l'orientation vers une structure de management est claire, avec l'annonce de l'arrivée dans ses rangs d'un jeune pilote de 15 ans, Dries van Langendonck.

Le Belge est en effet désormais officiellement un membre de Verstappen Racing, tout en demeurant dans le même temps un pensionnaire du programme de développement des pilotes de McLaren.

"Dries continuera à faire partie du McLaren Driver Development Programme, tout en bénéficiant du soutien et des conseils supplémentaires de Max Verstappen et de son équipe de management à mesure qu'il progressera dans les catégories junior en monoplace, avec pour objectif la F1", peut-on ainsi lire dans le communiqué publié ce jeudi matin.

Van Langendonck a rejoint le programme junior de McLaren à l'été 2024. Il a remporté en tout sept titres en karting et est passé en F4 pour la fin de saison 2025 avec Rodin Motorsport. Il s'est illustré en signant la pole et en remportant une victoire lors de ses débuts dans la discipline. Il a ensuite été sacré en Formula Winter Series, en gagnant neuf des 15 courses. Il est actuellement leader du championnat de F4 britannique, après un double succès sur le circuit de Zandvoort.

"Verstappen Racing m'apporte le soutien nécessaire pour passer à la vitesse supérieure dans ma carrière et marque une étape importante dans mon parcours vers la F1, qui est mon objectif ultime", a déclaré le jeune pilote.

Dries van Langendonck Photo de: Rodin Motorsport

"Pouvoir apprendre aux côtés d'un pilote aussi expérimenté que Max et bénéficier du soutien de son équipe de management professionnelle, ainsi que de celui de McLaren Racing, est vraiment formidable. J'en suis très reconnaissant. Je vais continuer à me donner à fond pour optimiser mes performances tout en faisant ce que j'aime par-dessus tout : la course."

Quant à Max Verstappen, qui se mue donc en véritable manager (à l'instar de Fernando Alonso), il a ajouté : "Je suis impressionné par les progrès fulgurants réalisés par Dries au cours de sa carrière et par le talent dont il a fait preuve tant en karting que lors de ses premiers pas en monoplace."

"Après avoir fait la connaissance de Dries et de sa famille, je suis convaincu qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour devenir un grand pilote. C'est pourquoi mon équipe de management et moi-même, avec le soutien de Verstappen Racing Pro Simulation en matière de simulateur, aiderons Dries à atteindre son objectif ultime : la Formule 1."

Bien entendu, le contexte actuel - avec les rumeurs liant McLaren et Verstappen - rend cette information particulièrement intéressante puisqu'elle implique donc une collaboration entre le pilote néerlandais et l'écurie britannique pour guider la carrière de leur jeune protégé.