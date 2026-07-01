Verstappen vers McLaren : rumeur sérieuse ou moyen de pression ?

Max Verstappen est toujours sous contrat avec Red Bull jusqu'à la fin de l'année 2028, mais tout comme il y a un an, son avenir reste l'un des principaux sujets de discussion dans le paddock de Formule 1.

Au début de l'année, la question principale était de savoir si le Néerlandais allait rester en discipline reine, compte tenu de son mécontentement vis-à-vis du règlement technique. Cependant, grâce aux ajustements progressifs visant à atteindre une répartition 60-40 en 2028, cette menace s'est largement dissipée.

La question qui s'ensuit logiquement est de savoir pour quelle écurie Verstappen courra ces prochaines années, et à cet égard, la situation actuelle donne une impression de déjà-vu. Elle ressemble fortement à celle de l'année dernière.

À l'époque, Red Bull devait également prouver à Verstappen qu'elle était capable de renverser une situation difficile, et à l'époque, Verstappen - tout comme aujourd'hui - n'a longtemps pas jugé nécessaire de s'exprimer publiquement.

Cela a été le cas tout au long du week-end du Grand Prix d'Autriche. Après que le Daily Mail eut fait état de discussions informelles avec McLaren, Verstappen a naturellement été interrogé sur son avenir et sur ce qu'il attendait de Red Bull pour rester.

"Ils savent, mais je n'ai pas besoin d'en dire trop à ce sujet", a déclaré le quadruple champion du monde après les qualifications à Spielberg.

McLaren, une option plausible pour Verstappen ?

Quant aux informations faisant état de "discussions informelles" entre Verstappen et McLaren, les personnes présentes dans le paddock ne démentent pas que de telles conversations aient eu lieu. Elles soulignent plutôt, à juste titre, que ce genre de discussions est tout à fait normal.

"Tout le monde parle avec tout le monde", voilà la réponse qui a été donnée, et c'est précisément parce que Verstappen continue de laisser planer le doute sur ses projets d'avenir en public qu'il serait naïf de la part des écuries rivales de ne pas avoir de conversations informelles sur sa situation actuelle.

Soit dit en passant, c'est exactement ce qu'avait déclaré l'année dernière le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, qui avait été interrogé à plusieurs reprises sur ses échanges avec Verstappen.

Zak Brown se dit "très heureux" de son duo de pilotes actuel. Photo de: Sona Maleterova / Getty Images

"Quand un quadruple champion du monde doit décider de son avenir, alors, en tant que directeur d'écurie, il est de votre devoir de voir quelle direction les choses prennent", avait ainsi déclaré Wolff à ce sujet.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, s'est exprimé de manière un peu plus diplomatique le week-end dernier, mais il n'a pas non plus immédiatement démenti ces rumeurs.

"Je serais très surpris que Lando [Norris] ou Oscar [Piastri] aillent voir ailleurs, car ils sont très heureux", a déclaré Brown à Sky Sports.

"Bien sûr, nous avons des contrats, mais, même au-delà de ça, contrats mis à part, nous sommes très satisfaits d'eux, et ils sont très heureux ici. Si, pour une raison étrange, quelqu'un glissait sur une peau de banane en sortant de la baignoire, alors bien sûr, Max est un quadruple champion du monde."

Si la saga actuelle vous semble familière à certains égards, il existe toutefois deux différences majeures par rapport à l'année dernière. La première est que l'écurie Mercedes n'est plus au centre des débats.

À Spielberg, Wolff a déclaré que Mercedes ne souhaitait pas modifier son duo de pilotes pour 2027, tandis que George Russell a réaffirmé qu'il piloterait "à 100%" pour les Flèches d'argent l'année prochaine.

Bien que le contrat de Russell ait été présenté comme un accord pluriannuel, il est largement considéré dans le paddock qu'il s'agit d'une formule "1 + 1". Pendant la trêve d'avril, Russell avait déjà expliqué que des paramètres clairs avaient été définis et que, sur cette base, il devrait piloter pour Mercedes l'année prochaine.

Mercedes ne devrait pas avoir de place pour Max Verstappen en 2027. Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Cela se justifie non seulement par les performances de Russell lui-même, mais aussi pour une autre raison : compte tenu des antécédents de Verstappen face à ses coéquipiers, il serait risqué d'associer le quadruple champion du monde à Kimi Antonelli, d'autant plus que le jeune Italien s'inscrit dans le projet à long terme de Mercedes.

De plus, Mercedes est déjà en mesure de se battre pour des victoires et des titres avec son line-up actuel.

C'est, dans une certaine mesure, le risque que Verstappen avait accepté en ne changeant pas d'écurie avant la saison 2026, même si deux raisons expliquent cette décision. Tout d'abord, Verstappen n'a pas pu activer la clause de sortie de son contrat pendant la trêve estivale de 2025, bien qu'il ait déclaré à plusieurs reprises qu'il serait resté de toute façon, indépendamment de toute clause.

Cela correspondait à la réalité politique de l'époque. Red Bull s'était séparée de Christian Horner quelques semaines auparavant seulement, après quoi Verstappen avait déclaré qu'il appréciait de travailler avec Laurent Mekies. Dans ce contexte politique, il aurait été pratiquement impossible d'annoncer son propre départ quelques semaines plus tard seulement.

Rester fidèle à Red Bull - surtout après la nette amélioration des performances de l'écurie l'année dernière - s'est donc imposé comme la décision logique, mais cela signifie également que le marché des pilotes se présente différemment un an plus tard.

Mercedes remporte actuellement des victoires sans Verstappen, tandis que Ferrari semble également avoir figé son line-up. Charles Leclerc a signé un nouveau contrat avant le Grand Prix de Monaco, qui le lie à la Scuderia jusqu'aux années 2030. Des doutes subsistaient quant à Lewis Hamilton après une saison difficile l'année dernière, mais ceux-ci se sont largement dissipés grâce à l'amélioration de ses performances cette année.

Max Verstappen, s'il avait fait le pari Aston Martin. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Ajoutez à cela le fait qu'Aston Martin - une autre écurie avec laquelle Verstappen avait été associé - s'est révélée être la grande perdante de la nouvelle réglementation, et il devient logique que McLaren soit désormais citée comme l'une des rares options restantes. Cela ne concernerait pas nécessairement 2027, 2028 pouvant s'avérer tout aussi intéressant, le marché des pilotes devant à nouveau s'ouvrir davantage.

Il ne faut pas oublier que d'anciennes figures clés de Red Bull, à savoir Rob Marshall, Will Courtenay et Gianpiero Lambiase, travaillent déjà à Woking ou, dans le cas du dernier cité, ont prévu de rejoindre l'écurie en 2028.

Les deux choses que Red Bull peut faire

Le deuxième aspect qui diffère de l'année dernière concerne la situation au championnat. Malgré son retour en force en Autriche, Verstappen n'occupe toujours que la septième place au classement, tandis que sa position moyenne en qualifications depuis le début de la saison est 7,4.

À seulement trois week-ends de course de la trêve estivale, Verstappen a peu de chances de se hisser parmi les deux premiers, voire les trois premiers, du classement, ce qui rend plausible qu'il puisse cette fois-ci activer la clause de sortie - qui dépend de sa position au championnat en août - s'il le souhaite.

La question essentielle est bien sûr de savoir s'il le désire réellement, et Raymond Vermeulen a apporté quelques éclaircissements à ce sujet lors d'une interview accordée au journal néerlandais De Telegraaf le week-end dernier.

Le manager de Verstappen a une nouvelle fois réaffirmé que l'intention était de rester chez Red Bull, mais a ajouté que Verstappen "n'était pas né pour courir en milieu de grille".

Max Verstappen n'est pas né pour courir en milieu de grille, selon son agent. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sa position moyenne sur la grille de départ jusqu'à présent pourrait sans doute être qualifiée de "milieu de peloton", même si les progrès de Red Bull semblent être arrivés à point nommé. Lorsque Servus TV a demandé en plaisantant à Verstappen, après le Grand Prix d'Autriche, si la deuxième place comptait toujours comme faisant partie du milieu de grille, le Néerlandais a répondu en riant : "Non, ce n'est plus vraiment le milieu de grille."

Cela souligne avant tout que Red Bull doit améliorer ses performances. Verstappen souhaite simplement disposer d'une voiture capable de se battre pour le titre mondial, et si Red Bull peut lui offrir cela - non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les années à venir -, il n'y a alors aucune raison de chercher ailleurs.

Les packages d'évolutions introduits à Miami et à Spielberg ont largement comblé l'énorme retard accumulé depuis le début de la saison, tout en s'accompagnant d'une réduction du poids.

L'écart est passé d'une seconde par tour à quelques dixièmes tout au plus, même si Verstappen a clairement indiqué, après avoir décroché son deuxième podium de la saison, que des progrès supplémentaires étaient encore nécessaires.

De plus, le Red Bull Ring est un circuit très court sur lequel Verstappen a toujours excellé, ce qui signifie qu'une image plus représentative ne se dessinera qu'à Silverstone et à Spa.

Les rumeurs mettent la pression sur la direction de Red Bull. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Au-delà de l'aspect sportif, il y a également une dimension commerciale. Les négociations avec McLaren pourraient-elles servir à accroître la pression sur Red Bull - tant sur la piste qu'en dehors -, afin d'obtenir un contrat encore plus avantageux ?

Cette hypothèse gagne du terrain dans le paddock depuis quelques semaines. Il est plausible que la situation actuelle aboutisse finalement au maintien de Verstappen chez Red Bull, mais peut-être à des conditions encore plus intéressantes.

Certaines sources laissent même entendre qu'une prise de participation de Verstappen dans l'écurie ne saurait être exclue à plus long terme. Ce serait sans précédent pour un pilote en activité à l'époque moderne, même si cela s'inscrirait dans la tendance qui voit d'autres personnalités de premier plan acquérir une participation dans des écuries - comme Adrian Newey après son arrivée chez Aston Martin. Il est intéressant de noter que Horner a lui-même longtemps cherché à conclure un accord similaire pour son propre compte.

Quelles que soient les conditions qui pourraient finalement être proposées si Verstappen décidait de rester - ce dont personne n'a pour l'instant une idée précise -, cela signifie que la situation évolue sur deux fronts. Verstappen doit évaluer ce qui est le mieux pour lui, tant sur la piste qu'en dehors, pour les années à venir.

Sur ce dernier point, les aspects financiers ne sont pas la seule considération. Verstappen est très actif en dehors de la F1, et Red Bull lui accorde une liberté totale à cet égard. Cela vaut non seulement pour ses activités en GT3, mais aussi pour le choix du constructeur dans le cadre de ces programmes, ainsi que pour la poursuite de ses propres projets côté compétition et côté simulation.

McLaren a laissé entendre qu'elle ne s'y opposerait pas nécessairement, mais chez Red Bull, Verstappen trouve déjà un environnement sur mesure. Il a déclaré l'année dernière qu'il ne servirait pas à grand-chose de discuter avec d'autres écuries si celles-ci n'étaient pas prêtes à lui accorder la liberté de poursuivre ses ambitions en endurance en parallèle à la F1.

Comme mentionné, McLaren ne nie pas l'existence de "discussions informelles", mais cela ne signifie pas pour autant que la situation soit déjà avancée. Du point de vue des deux parties, il est tout à fait logique d'avoir ce genre de conversations, d'autant plus que Verstappen dispose de plusieurs raisons de penser que la situation actuelle pourrait jouer en sa faveur.

Une prolongation de son contrat chez Red Bull - éventuellement à des conditions encore meilleures - semble toujours plausible, même si, quel que soit le scénario envisagé, les parties mènent un jeu stratégique. Verstappen n'avait aucune raison de révéler publiquement ses intentions il y a plusieurs semaines, ce qui rend la situation actuelle tout à fait logique : explorer le marché et, si aucune meilleure option ne se présente, utiliser son pouvoir de négociation lors des discussions avec Red Bull.

De son côté, Red Bull a deux tâches à accomplir si elle souhaite maximiser ses chances de le garder : poursuivre le dialogue en coulisses - comme cela s'est produit il y a plusieurs semaines lors d'une réunion avec la direction de Red Bull en Autriche, qui a donné lieu à des photos très commentées - et, surtout, continuer à développer la RB22.

Une étape importante a été franchie à Spielberg à cet égard, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Et une chose reste inchangée : le temps joue toujours en faveur de Verstappen.

Lire aussi : Formule 1 Ce que Hamilton a pensé de son duel musclé avec Verstappen en Autriche