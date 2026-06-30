Un régime caché mais efficace chez Red Bull ?

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La renaissance de Red Bull au Grand Prix d'Autriche a été associée à un important package d'évolutions. Selon l'ancien mécanicien Calum Nicholas, l'écurie autrichienne a probablement surtout engagé un programme de réduction de poids efficace de sa monoplace. 

Basile Davoine
Publié:
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GP d'Autriche 2026 - Dimanche à Spielberg
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De par son ampleur, le package d'évolutions apporté par Red Bull pour le Grand Prix d'Autriche a donné l'impression d'une "version B" de la RB22, selon l'ancien mécanicien de l'écurie Calum Nicholas. Ce dernier soupçonne qu'un programme caché de réduction du poids a largement contribué au retour en forme de l'équipe autrichienne sur ses terres.

L'écurie de Milton Keynes est arrivée au Red Bull Ring avec une liste conséquente d'évolutions. Le traditionnel document officiel de la FIA, publié le vendredi matin, répertoriait sept nouveautés, ciblant fortement le traitement des flux aérodynamiques. Ces évolutions incluaient des modifications au niveau des entrées de radiateurs, du capot moteur, du dessus et du dessous du fond plat, ou encore des suspensions arrière. 

"Quand on regarde le document de la FIA, il s'agit surtout de traitement des flux aérodynamiques", observe l'ancien mécanicien Calum Nicholas, devenu ambassadeur Red Bull, au micro du podcast Talking Bull. "Tout a tourné autour de l'extraction du maximum d'appui aérodynamique et de l'amélioration de l'efficacité de la voiture."

"Tout, de l'entrée des radiateurs pontons au capot moteur, le fond plat, la partie supérieure du fond plat, le dessous, l'arrière, les carénages de suspension : ça fait beaucoup. Et ça donne presque l'impression d'une voiture spécification B."

"Je me demande tout de même si la grande majorité du rythme que nous avons vu ne vient pas en réalité du régime qu'a suivi la voiture. On a parlé de la perte de poids, et je sais qu'on a commencé l'année sérieusement au-dessus du poids minimum."

Max Verstappen s'est battu pour la victoire à Spielberg.

Max Verstappen s'est battu pour la victoire à Spielberg.

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

"Je me demande quelle part de ça vient en réalité du fait qu'on a apporté certaines évolutions situées sous la carrosserie, des choses qu'on ne voit pas forcément, ou qu'on n'est pas obligé de déclarer sur un document de la FIA."

"Ce sont des éléments qui peuvent quand même rapporter beaucoup de performance. La perte de poids, c'est l'un de ces domaines où l'on va chercher tous les petits gains marginaux. Ce n'est pas comme s'il y avait une seule pièce qui serait beaucoup trop lourde. Il s'agit d'examiner tout ce qui est installé et de trouver les petites zones où l'on peut grappiller ces petits gains."

"Et je me demande quelle part vient de l'aéro et de la performance apportées par les évolutions qu'on a déclarées, et quelle part de la performance vient du fait d'avoir perdu un peu de poids."

Longtemps en lice pour la victoire à Spielberg, Max Verstappen a terminé deuxième à moins de deux secondes du vainqueur George Russell. Avec la sixième place d'Isack Hadjar, Red Bull a empoché 26 points, sa meilleure moisson un dimanche en 2026.

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