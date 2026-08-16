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Résumé de course
Formule E E-Prix de Londres II

Wehrlein champion sous haute tension

Pascal Wehrlein (Porsche) a décroché le titre mondial 2025-2026 de Formule E à Londres. Jaguar est sacré chez les équipes.

Basile Davoine
Mis à jour:
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Photo de : Sam Bagnall / Getty Images

Pascal Wehrlein est devenu champion du monde de Formule E 2025-2026 malgré une arrivée hors des points lors de l'E-Prix de Londres, remporté par Taylor Barnard au terme d'une dernière course de la saison complètement folle. Le pilote Porsche rejoint ainsi Jean-Éric Vergne en étant titré pour la deuxième fois dans la discipline, deux saisons après avoir été sacré une première fois.

L'Allemand de 31 ans abordait le week-end en troisième position du championnat, à cinq points du leader Jake Dennis et à trois points de Mitch Evans. Samedi, lors de la première course du week-end, il était parti en pole position puis s'était imposé, pour se retrouver en ballotage favorable ce dimanche.

Pascal Wehrlein a fait briller la livrée historique de Porsche !

Pascal Wehrlein a fait briller la livrée historique de Porsche !

Photo de: Joe Portlock / Getty Images

Troisième sur la grille de l'ultime E-Prix de l'année alors que Jake Dennis n'était que 16e, il a mené une course d'abord parfaite. Mais tout s'est animé dans les dix derniers tours, alors qu'António Félix da Costa a délibérément ralenti tout le peloton pour faire le jeu de Jaguar dans la course au titre par équipes.

L'attitude du Portugais a paradoxalement permis à Jake Dennis de recoller au peloton et a mis Pascal Wehrlein en difficulté, jusqu'à ce qu'un accrochage piège les deux prétendants au titre, qui ont terminé hors des points. Un scénario qui a définitivement assuré le pilote Porsche de la couronne mondiale, même s'il ne s'est pas privé de manifester son très gros mécontentement envers António Félix da Costa.

 

"La manière dont António a piloté, c'est l'une des choses les plus antisportives et injustes que j'ai vues", a-t-il réagi peu après l'arrivée. "C'est comme ça quand on a des ennemis dans le paddock. Malgré tout, on l'a fait fait, et il y a un autre message à retenir : je n'oublie jamais rien. Alors oui, allons-y, profitons bien de l'intersaison et, l'année prochaine, je n'oublierai pas ce qui s'est passé ici."

Alors que Mahindra a maîtrisé une grande partie de la course en tête avec Nyck de Vries et Edoardo Mortara, c'est finalement Taylor Barnard qui a remporté ce dernier E-Prix du règlement Gen3 Evo. Désormais, une page va se tourner pour la discipline 100% électrique, qui attend énormément de la Gen4 pour la saison 2026-2027.

Cette prochaine campagne se disputera sans deux des piliers historiques de la Formule E, Lucas Di Grassi prenant sa retraite alors que Sébastien Buemi se concentrera exclusivement sur le WEC avec Toyota.

Course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Tours Temps Écart km/h Points Abandon
1 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 35

42'19.363

     25  
2 Netherlands N. de Vries Mahindra Racing 21 35

+0.614

42'19.977

 0.614   18  
3 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 35

+6.087

42'25.450

 5.473   15  
4 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 35

+7.722

42'27.085

 1.635   12  
5 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 35

+16.754

42'36.117

 9.032   10  
6 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 35

+17.205

42'36.568

 0.451   8  
7 France J. Vergne Citroën Racing 25 35

+17.864

42'37.227

 0.659   6  
8
P. Martí Cupra Kiro
 3 35

+18.312

42'37.675

 0.448   4  
9 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 35

+19.363

42'38.726

 1.051   2  
10 France N. Nato Nissan e.dams 23 35

+24.990

42'44.353

 5.627   1  
11 Germany M. Günther DS Penske 7 35

+31.219

42'50.582

 6.229      
12 Switzerland N. Müller Porsche Team 51 35

+35.367

42'54.730

 4.148      
13 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 35

+38.658

42'58.021

 3.291      
14 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 35

+48.737

43'08.100

 10.079      
15 Portugal A. Félix da Costa Jaguar Racing 13 35

+49.110

43'08.473

 0.373      
16 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 35

+59.710

43'19.073

 10.600      
17 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 35

+1'03.794

43'23.157

 4.084      
18 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 34

+1 Tour

42'46.047

 1 Tour      
dnf Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 31

+4 Tours

38'28.701

 3 Tours     Abandon
dnf Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 11

+24 Tours

14'26.791

 20 Tours     Abandon
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