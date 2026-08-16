Wehrlein champion sous haute tension

Pascal Wehrlein est devenu champion du monde de Formule E 2025-2026 malgré une arrivée hors des points lors de l'E-Prix de Londres, remporté par Taylor Barnard au terme d'une dernière course de la saison complètement folle. Le pilote Porsche rejoint ainsi Jean-Éric Vergne en étant titré pour la deuxième fois dans la discipline, deux saisons après avoir été sacré une première fois.

L'Allemand de 31 ans abordait le week-end en troisième position du championnat, à cinq points du leader Jake Dennis et à trois points de Mitch Evans. Samedi, lors de la première course du week-end, il était parti en pole position puis s'était imposé, pour se retrouver en ballotage favorable ce dimanche.

Pascal Wehrlein a fait briller la livrée historique de Porsche ! Photo de: Joe Portlock / Getty Images

Troisième sur la grille de l'ultime E-Prix de l'année alors que Jake Dennis n'était que 16e, il a mené une course d'abord parfaite. Mais tout s'est animé dans les dix derniers tours, alors qu'António Félix da Costa a délibérément ralenti tout le peloton pour faire le jeu de Jaguar dans la course au titre par équipes.

L'attitude du Portugais a paradoxalement permis à Jake Dennis de recoller au peloton et a mis Pascal Wehrlein en difficulté, jusqu'à ce qu'un accrochage piège les deux prétendants au titre, qui ont terminé hors des points. Un scénario qui a définitivement assuré le pilote Porsche de la couronne mondiale, même s'il ne s'est pas privé de manifester son très gros mécontentement envers António Félix da Costa.

"La manière dont António a piloté, c'est l'une des choses les plus antisportives et injustes que j'ai vues", a-t-il réagi peu après l'arrivée. "C'est comme ça quand on a des ennemis dans le paddock. Malgré tout, on l'a fait fait, et il y a un autre message à retenir : je n'oublie jamais rien. Alors oui, allons-y, profitons bien de l'intersaison et, l'année prochaine, je n'oublierai pas ce qui s'est passé ici."

Alors que Mahindra a maîtrisé une grande partie de la course en tête avec Nyck de Vries et Edoardo Mortara, c'est finalement Taylor Barnard qui a remporté ce dernier E-Prix du règlement Gen3 Evo. Désormais, une page va se tourner pour la discipline 100% électrique, qui attend énormément de la Gen4 pour la saison 2026-2027.

Cette prochaine campagne se disputera sans deux des piliers historiques de la Formule E, Lucas Di Grassi prenant sa retraite alors que Sébastien Buemi se concentrera exclusivement sur le WEC avec Toyota.