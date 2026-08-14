La FIA lève les sanctions contre les concurrents russes

Plus de quatre ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que le conflit se poursuit entre les deux pays, la FIA a décidé de revoir les sanctions visant les concurrents russes et biélorusses dans ses compétitions. La fédération internationale a mis à jour ses directives dans une circulaire rendue publique le 13 août 2026, mais applicable depuis le 3 août dernier et ratifiée par le Conseil mondial du Sport automobile.

Les modifications des restrictions ne concernent que les concurrents, avec notamment la possibilité pour tout concurrent russe ou biélorusse de concourir sous les couleurs de son pays. La FIA n'a pas précisé les raisons de ce changement, indiquant simplement qu'il intervient "après consultation".

Les compétitions FIA demeurent toutefois interdites en Russie et en Biélorussie, comme le rappelle la fédération, qui autorise désormais les cas de figure suivants :

Les pilotes russes et biélorusses, les équipes nationales, les concurrents individuels et les officiels sont autorisés à participer aux compétitions sans aucune restriction. L'obligation de signer un engagement de neutralité ne s'applique plus.

L'affichage des symboles nationaux russes et biélorusses, des couleurs nationales et des drapeaux sur les tenues, les équipements et les voitures, ainsi que la diffusion de leurs hymnes, est autorisé lors des compétitions.

Le Grand Prix de Russie à Sotchi. Photo de: Motorsport Images

La FIA n'est pas la première instance à lever ou assouplir les sanctions visant les athlètes russes, ce qu'a fait partiellement et provisoirement le Comité International Olympique (CIO). Néanmoins, la majorité des sports internationaux s'en tiennent encore aux décisions prises rapidement après le début de la guerre en Ukraine, au printemps 2022.

"Pour éviter toute ambiguïté, la participation de pilotes, de concurrents et d'officiels russes et biélorusses dans un pays donné reste soumise au respect des lois transnationales, nationales et locales applicables", rappelle la FIA, qui "continue de suivre attentivement les événements en Ukraine".

La fédération internationale "se réserve le droit de prendre toute nouvelle mesure ou de mettre en œuvre toute mesure supplémentaire à l'avenir, notamment toute action nécessaire pour respecter ses obligations au titre de tout régime de sanctions applicable et/ou de tout contrat auquel la FIA est partie".

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