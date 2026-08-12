Peu de sujets dans le paddock de Formule 1 ont suscité autant de débats politiques au cours de la première moitié de la saison que l'ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).

Le système a été introduit comme un filet de sécurité pour tout motoriste qui prendrait du retard, notamment en réaction à la situation de Honda sous la précédente réglementation. Mais dans les faits, il s'est transformé en véritable terrain d'affrontement politique.

Toto Wolff avait immédiatement mis en garde contre le risque de voir le système devenir un "mécanisme de renversement de hiérarchie", même si la surprise a été grande lorsque ce n'est pas Mercedes High Performance Powertrains mais Red Bull Ford Powertrains qui s'est retrouvé en tête du premier classement de la FIA.

Deux raisons expliquent cela. Premièrement, les mesures de l'ADUO sont basées uniquement sur le moteur thermique, créant un écart important entre la méthode de mesure et les possibilités de développement, qui concernent également la partie électrique de l'unité de puissance.

Deuxièmement, certains laissent entendre dans le paddock que plusieurs motoristes - dont Mercedes et Ferrari - ont habilement joué le jeu en ne dévoilant pas tout leur potentiel lors des premiers Grands Prix, afin d'obtenir un jeton ADUO, voire deux dans le cas de Ferrari.

Le résultat de cette première période a provoqué de la frustration chez Red Bull, ce qui explique également pourquoi ces résultats n'ont toujours pas été rendus publics.

Red Bull a le meilleur moteur... thermique. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Le responsable Monoplace de la FIA, Nikolas Tombazis, avait précédemment indiqué qu'il était ouvert à l'idée de prendre davantage de paramètres en compte pour les mesures de l'ADUO - comme la taille du turbocompresseur -, mais que les équipes et les motoristes avaient insisté pour conserver un système aussi simple que possible.

Cela soulève la question de savoir si la FIA a été surprise par toutes les controverses entourant l'ADUO cette saison.

"En F1, il semble que presque tout soit assez sensible. Il est donc très rare d'avoir 11 équipes et cinq ou six motoristes qui disent : formidable, nous sommes tous d'accord", a déclaré Tombazis à Motorsport.com. "La seule chose sur laquelle je pense que tout le monde est d'accord, c'est que la pause estivale est une bonne chose, et je dois vous rappeler que c'était mon idée."

"Mais c'est la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Je pense que tout le reste [est difficile]. Et même là, il a fallu du temps pour que tout le monde soit d'accord. Vous savez, lorsque Franz Tost était encore en poste [chez Racing Bulls], il ne voulait pas de ce Shutdown."

Selon Tombazis, deux aspects différents doivent être distingués lorsqu'on évalue l'ADUO : la précision des mesures et la question de savoir si le système fonctionne comme prévu initialement.

Face au mécontentement suscité par le résultat de la première période, Red Bull a demandé une vérification factuelle des résultats mais, selon Tombazis, les mesures de la FIA se sont révélées précises.

"Tout est assez sensible parce que tout le monde est très compétiteur et se concentre énormément sur sa position relative par rapport aux autres. Donc oui, cela a été assez difficile. Notre mesure, selon moi, s'est révélée très précise. Cela étant dit, est-ce que tout a parfaitement fonctionné ? Non, parce qu'évidemment, les gens ne sont pas contents, etc. Devons-nous réfléchir à des améliorations pour l'avenir ? Oui, je dirais que c'est nécessaire."

Nikolas Tombazis reconnaît que l'ADUO doit être amélioré. Photo de: Kym Illman / Getty Images

L'une des failles apparentes du système est que les autres motoristes pourraient de fait mettre Red Bull en échec. S'ils continuent à jouer le jeu et n'utilisent pas les jetons qui leur ont été attribués pour développer le moteur thermique, ils pourraient théoriquement maintenir Red Bull en tête du classement plus longtemps. Tombazis ne pense toutefois pas que cela ira jusque-là.

"Je ne pense pas qu'il serait pertinent de rester constamment en dessous [de la puissance maximale] simplement pour continuer à obtenir davantage de possibilités, car dans ce cas, à quoi servent ces opportunités si ce n'est finalement pas pour être au sommet ?"

Cela dit, le Grec de 58 ans reconnaît que le système doit être repensé pour les années à venir.

"Je pense que le système fonctionne comme il a été conçu, mais qu'il présente certaines faiblesses auxquelles nous devons nous attaquer à l'avenir. Nous devons également prendre certaines mesures pour l'améliorer à l'avenir, afin qu'il soit moins chronophage et moins sujet à controverse."

Une suggestion logique serait de prendre en compte l'ensemble de l'unité de puissance dans les mesures plutôt que le seul moteur thermique, mais Tombazis ne souhaite pas évoquer d'idées précises à ce stade.

L'ADUO fonctionne pour Honda, mais pour les autres ?

Honda va introduire une grosse évolution moteur à Zandvoort. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Honda est naturellement le motoriste qui accuse le plus gros déficit et constitue donc l'exemple le plus évident de ce pour quoi l'ADUO a été conçu à l'origine. Le responsable général des opérations piste et ingénieur en chef, Shintaro Orihara, estime que le système fonctionne pour Honda, même s'il est ouvert à une réflexion à plus long terme dans l'intérêt de la discipline dans son ensemble.

"Je pense que le chiffre que nous avons reçu de la FIA semble raisonnable. Je dirais que ce chiffre est juste. Et grâce à l'ADUO, nous travaillons également très dur pour développer notre moteur", a déclaré Orihara lors d'un entretien exclusif avec Motorsport.com.

"Donc, à ce stade, il est difficile de dire si le système ADUO fonctionne correctement [ou non]. Mais, au moins pour Honda, nous avons la possibilité maximale de développer notre moteur grâce au système ADUO."

"Peut-être devrons-nous ajuster [certaines choses après] avoir observé le fonctionnement de l'ADUO pour la Formule 1. Il fonctionne bien pour Honda, mais nous devons continuer à surveiller son fonctionnement pour tous les motoristes. Cela doit être juste. À ce stade, cela semble juste pour Honda, mais nous devons continuer à le surveiller."

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