Álex Marquez pilote le plus à craindre chez Ducati ? "Pas à chaque fois"

Álex Márquez est particulièrement scruté par les autres pilotes Ducati depuis quelques Grands Prix. Après un début de saison poussif, l'Espagnol a remporté la course principale à Jerez, mais a ensuite chuté au Mans. Il était de retour au tout premier plan à Barcelone, où il a remporté le sprint, avant sa très grosse chute en course principale, alors qu'il se battait pour la victoire.

La convalescence a été rapide, mais Álex Márquez a renoncé aux courses de Brno, où il faisait son retour, avant de chuter de nouveau pendant le week-end d'Assen, où il a songé à l'abandon mais a sauvé la cinquième place en course. Il a depuis retrouvé la forme, avec la deuxième place au Sachsenring, et il était le pilote Ducati le plus performant à Silverstone, même s'il n'a pas pu le concrétiser en course principale en raison d'une erreur.

Pecco Bagnaia, qui reste en délicatesse dans le clan italien, a un œil attentif sur les performances d'Álex Márquez actuellement. Il était déjà épaté par son niveau au Sachsenring et il l'a qualifié de "pilote de référence" actuellement pour Ducati en arrivant à Silverstone.

La prestation du cadet des Márquez pendant le week-end n'a fait que renforcer son impression. "On a Álex Márquez qui a fait un travail fantastique dans l'équipe satellite, il est super bon, super rapide, et c'est lui qui fait la différence par rapport aux autres Ducati", a souligné Bagnaia.

Des performances liées au circuit...

Álex Márquez apprécie beaucoup le tracé Silverstone et il était même annoncé favori en 2025, avant une chute en course principale. "Déjà l'an dernier, quand j'étais au meilleur de ma forme, Álex était plus rapide que moi sur ce circuit, en sprint comme en course principale", a rappelé son aîné, Marc Márquez.

"Il était plus rapide, mais nous avions eu cette course étrange. Mais aujourd'hui, il pilote vraiment très bien. Álex est simplement plus rapide que nous. Nous avons la même moto."

Álex Márquez a fait forte impression chez Ducati à Silverstone. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Le pilote Gresini est-il vraiment le plus performant chez Ducati actuellement ? L'intéressé reste prudent et ne veut pas faire de l'avantage qu'il avait à Silverstone une généralité. Le circuit anglais propose surtout des courbes rapides, ce qui divise les frères Márquez : c'est une véritable faiblesse pour Marc, mais une grande force pour Álex.

"Ici, c'est une piste similaire à la Catalogne donc dans les premiers virages, j'arrive beaucoup à préserver le pneu arrière, surtout parce qu'il y a beaucoup de virages rapides où il faut être à la corde et que je suis doux", a expliqué Álex Márquez à Silverstone. "Plus le virage est rapide, plus je peux gérer le pneu arrière. J'ai plus de sensations, je pense que mon pilotage coulé m'a beaucoup aidé ici et que ça me donnait un gros avantage."

...mais aussi une bonne dynamique

Álex Márquez a reconnu ne pas être encore à 100% à Silverstone, ce qui a pu contribuer à ce pilotage fluide… mais le pilote a aussi confirmé qu'il était dans une bonne dynamique.

"Peut-être que je suis blessé et que je pilote un peu plus en douceur que les autres. Ça aide parfois un peu. Mais non, je pense que depuis Jerez, nous sommes dans une bonne dynamique, avec de bonnes sensations sur la moto. Nous avons toujours ce problème [de dégradation], mais nous arrivons peut-être à mieux le gérer que les autres."

En raison de sa blessure au printemps, Márquez est décroché au championnat, ce qui n'en fait pas le bon baromètre de ses performances. Il est en tout cas convaincu de ne pas avoir un réel avantage sur Marc Márquez et Fabio Di Giannantonio, les pilotes Ducati les mieux placés actuellement.

"Je ne considère pas être le meilleur pilote Ducati. Je peux parfois aller chercher un peu plus de potentiel, mais pas à chaque fois. Donc je ne me considère pas comme le meilleur pilote Ducati. Avec Diggia et Marc, nous sommes proches en termes de performance."

Álex Márquez a pris la quatrième place des deux courses à Barcelone. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

La prochaine course risque d'être plus dure pour Álex Márquez. Le Grand Prix d'Aragón semble promis à Marc Márquez, déjà vainqueur sept fois sur ce circuit. La fratrie avait signé un doublé l'an passé, mais le plus jeune des deux pense que Marc reste le grand favori.

"C'est sur le côté gauche, donc c'est sûr que Marc sera de nouveau rapide. Je ferai de mon mieux pour profiter à domicile. J'ai trois semaines pour que mon épaule aille mieux. Je m'attendais à me sentir mieux [à Silverstone] mais j'ai encore très mal et je ne suis pas à 100% donc le plus important sera d'être à 100% là-bas."