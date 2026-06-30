Álex Márquez au bout de ses forces pour finir la course à Assen

Álex Márquez est allé au bout de ses forces, dimanche, pour voir l'arrivée du GP des Pays-Bas, le premier qu'il a terminé depuis sa victoire à Jerez il y a deux mois. Il s'est passé beaucoup de choses depuis pour le pilote espagnol, et en particulier évidemment sa terrible chute de Barcelone.

Revenu en piste il y a dix jours en République tchèque, il n'avait alors disputé que les essais avant de renoncer aux courses, mais à Assen, il a franchi un cap en bouclant cette fois l'intégralité du week-end. Mieux encore, le pilote Gresini Racing a décroché une cinquième place inespérée dimanche, alors qu'il avait péniblement terminé 13e du sprint la veille.

"Je suis KO ! J'arrivais à peine à remercier Nadia [Padovani, patronne de l'équipe] après la course quand elle est venue me féliciter", avouait Álex Márquez au site officiel du MotoGP dans la foulée.

Bien qu'autorisé à courir, le vice-champion du monde souffre encore de l'épaule droite en particulier, en plus d'une vertèbre cervicale qui se consolide progressivement. Encore lourdement accidenté vendredi pendant les essais, il a pris le départ des courses avec des bandages aux bras et des hématomes visibles jusque sur le front.

Diminué, le pilote Gresini a donc essentiellement cherché à ne pas forcer, et il pensait même abandonner avant d'être motivé par la position que les événements de la course ont mise à sa portée.

"Je suis super content. Essayer de rouler prudemment, de ne pas faire d'erreurs, avec beaucoup de douceur et de fluidité, ça m'a vraiment aidé, et particulièrement sur cette piste. J'ai pu faire de bons premiers tours, et ensuite j'ai profité de l'aspiration, j'ai essayé de survivre sans faire d'erreurs. Je n'ai attaqué à aucun moment, j'ai juste essayé de suivre les autres."

"Déjà, j'ai fini la course. Finir la course et aller au bout des 26 tours, c'était mon premier objectif, et c'était assez dur pour moi. Je ne m'attendais pas à faire les 26 tours, je m'étais dit que j'en ferais peut-être plus que dans le sprint et que je m'arrêterais en fonction de ma position. Mais au final, je me suis senti mieux alors j'ai essayé de tenir", a également expliqué Álex Márquez à la presse internationale, dont Motorsport.com.

Álex Márquez n'avait plus terminé un Grand Prix depuis sa victoire à Jerez, fin avril. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"J'ai aussi eu beaucoup de chance parce que des gars sont tombés ou ont eu des problèmes techniques devant moi, et j'ai gagné beaucoup de positions. Mais mon rythme était bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai néanmoins que j'ai voulu m'arrêter à dix tours de l'arrivée, et puis quand j'ai vu ma position, j'ai essayé de terminer la course."

Ravi de ce qu'il a réussi à produire malgré les circonstances, Álex Márquez se concentre maintenant sur le dernier Grand Prix à disputer avant la pause estivale, prévu la semaine prochaine au Sachsenring.

"Souvent, quand on n'a pas d'attentes, les choses viennent plus facilement, sans pression ni rien. Maintenant, il va être important de bien récupérer de ces deux week-ends et d'essayer d'aller un tout petit peu mieux en Allemagne", a-t-il souligné, expliquant que d'ici-là, il dédierait essentiellement sa préparation physique à son épaule droite.

"Il me manque beaucoup de puissance, j'ai encore beaucoup de problèmes musculaires. Les muscles ne fonctionnent pas très bien. Et puis, il y a ma condition générale. J'ai été à l'arrêt pendant deux semaines, que j'ai intégralement passées au lit après ma chute de Montmeló, alors j'ai besoin maintenant de faire plus de vélo, de running et de gym pour que tout soit sous contrôle."