Márquez reconnaît une "conversation informelle" avec Honda avant de prolonger avec Ducati

L'annonce, la semaine dernière, du nouveau contrat de deux ans signé par Marc Márquez et Ducati s'est accompagnée de grandes déclarations des deux côtés, le pilote et le constructeur insistant d'une même voix sur le fait qu'il s'agissait pour chacun d'un choix évident.

Le quotidien espagnol El Periódico a cependant révélé que le champion avait eu une rencontre avec Honda en fin d'année dernière. Cela s'est passé dans un camion du HRC le vendredi du GP de Valence, que Márquez manquait à cause de sa blessure à l'épaule. Une révélation qui peut surprendre quand on la met en regard de la manière dont le pilote décrivait le processus l'ayant mené à prolonger avec Ducati.

"Dans ma carrière, quand je me sens bien quelque part, que je sens du respect et que les résultats sont là, c'est toujours mon premier choix. Si je suis satisfait de mon premier choix, je n'aime pas parler avec une autre marque. Ducati a toujours été ma première option", déclarait-il ainsi jeudi depuis Assen, commentant pour la première fois sa prolongation.

"On a commencé à discuter petit à petit, avant la fin de la saison dernière. Puis on a arrêté parce qu'après l'Indonésie, je leur ai dit que je voulais voir comment mon épaule droite allait. Quand j'ai vu que ça s'améliorait, à un moment il fallait prendre la décision", a-t-il ajouté, expliquant la réflexion personnelle qu'il a menée dans les premiers mois de l'année et qui était centrée sur l'évaluation de son avenir au regard de sa forme physique.

Si les propos de Marc Márquez peuvent étonner, ils sont en réalité extrêmement précis. Il existe d'importantes nuances entre le fait d'avoir une discussion informelle, même si celle-ci évoque un hypothétique avenir commun, et le fait d'entrer dans des négociations à proprement parler.

Et, pour être plus clair encore, le pilote a insisté au cours du week-end qui vient de s'achever à Assen : il a reconnu au micro de DAZN que cette rencontre a effectivement bien eu lieu, mais il l'a décrite comme une discussion cordiale entre vieilles connaissances. Aucune offre ne lui a été formulée et il n'a jamais été question d'évoquer ses conditions, a-t-il assuré.

"Il y a eu une conversation informelle, mais j'avais clairement décidé que je voulais d'abord écouter ce que Ducati avait à dire. Si j'étais satisfait, je n'allais pas me lancer dans un jeu consistant à aller ici ou là. Et avec Ducati, nous nous sommes entendus d'emblée quand nous avons commencé à discuter", a expliqué le champion en titre.

Rester chez Ducati, un choix rationnel

Marc Márquez n'a jamais caché le lien émotionnel l'unissant à la marque qui lui a donné la possibilité de faire ses débuts en MotoGP, et avec laquelle il a collectionné les titres et les records. S'il a choisi de s'en aller fin 2023, c'est de manière rationnelle, car il ne parvenait plus à gagner avec cette moto et voulait évaluer sa capacité à rester au sommet avec la meilleure moto du plateau. Rester chez Ducati aujourd'hui est un choix tout aussi rationnel.

"Revenir chez Honda aurait été très romantique, et j'en avais évidemment très envie. Mais je prends déjà suffisamment de risques sur la piste. Il y a des moments où il faut évaluer les choses avec la tête, pas avec le cœur, comme ça a été le cas pour la dernière décision que j'ai prise [celle de quitter Honda] - et ça m'avait réussi", a expliqué l'Espagnol, quelques jours seulement après avoir annoncé qu'il restait chez Ducati.

Marc Márquez a gardé des liens d'amitié avec son ancienne équipe. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Je pense que Ducati restera la référence, avec Aprilia", a avancé le pilote espagnol qui, malgré le bouleversement qu'implique le nouveau règlement qui prendra effet la saison prochaine, estime que la hiérarchie MotoGP ne connaîtra pas de surprise majeure.

Et d'ajouter en plaisantant que ni lui ni la plupart des meilleurs pilotes du championnat n'ont vraiment optimisé les négociations de leurs nouveaux contrats : "Nous, les top pilotes, nous n'en avons pas vraiment profité. Avec le changement de règlement, les constructeurs ne peuvent plus garantir qu'ils vont fournir la meilleure moto. Par contre, les équipes savent quand elles ont un bon pilote."

Pour ce qui est de Honda, malgré cette discussion à Valence, au mois de novembre, elle a rapidement pris conscience qu'il ne serait pas possible de récupérer Marc Márquez. Le constructeur s'est alors immédiatement tourné vers Fabio Quartararo, qu'il a convaincu en début d'année de prendre la tête de son nouveau projet autour de la moto de 850cc en cours de développement. Une annonce est attendue prochainement.

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