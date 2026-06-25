Márquez a tardé à prolonger par crainte de "détester" le MotoGP

La prolongation de Marc Márquez dans l'équipe Ducati officielle apparaissait comme une évidence après une première saison commune, qui a mené à une large domination, mais elle n'a pas été si simple pour l'Espagnol.

Déjà touché à plusieurs reprises par des blessures au cours de sa carrière, surtout après la grosse chute de Jerez en 2020, Márquez a replongé dans les doutes après sa fracture au niveau de l'épaule droite au GP d'Indonésie 2025.

Une convalescence plus longue que prévu et des soucis en début de saison, liés à une vis qui appuyait sur un nerf, lui ont fait craindre de ne pas retrouver son meilleur niveau. La dernière opération, qui consistait au retrait de la vis, a été efficace, ce que Márquez a montré avec la manière en s'imposant au Balaton Park et à Brno.

La prolongation de deux ans annoncée cette semaine est donc redevenue une évidence. "Si je le fais, c'est que mentalement j'y suis prêt, et que physiquement je me sens de mieux en mieux", a résumé Marc Márquez auprès du site officiel du championnat. "J'espère et je souhaite poursuivre ces progrès et prendre du plaisir en 2027 avec le team Ducati Lenovo."

Cette prolongation correspond pleinement aux attentes de Márquez. "C'était mon souhait", a-t-il confié en conférence de presse, notamment parce que Ducati a accepté le temps de réflexion devenu nécessaire avec sa blessure à l'épaule.

"L'hiver n'a clairement pas été facile après la blessure en Indonésie, mais Ducati a quand même cru en moi, m'a donné le temps et m'a apporté la confiance pour continuer à me dire que je pouvais le faire. Mais durant une rééducation, je pense qu'il vaut mieux ne prendre aucune décision sur son avenir."

Marc Márquez pilotera une Ducati pour au moins deux saisons supplémentaires. Photo de: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

"Ils m'ont donné le temps. Mentalement, je suis prêt pour 2027-2028, parce que je veux continuer à profiter de ma passion, le MotoGP. Je crois et j'espère que ma condition physique va suivre, que les blessures vont m'épargner."

"Cela étant dit, ces dernières semaines m'ont permis de me prouver que petit à petit, je retrouve un niveau acceptable, pour être performant. On verra mais je veux être pleinement concentré sur 2026 parce que c'est le présent qui est le plus important."

Si j'en avais perdu plus, je n'aurais pas pu piloter la moto.

Márquez connaît mieux qu'aucun autre pilote sur la grille les blessures et périodes de convalescence, et surtout les doutes qui les accompagnent. Cet hiver, il a tout simplement craint de ne plus être en mesure de piloter une MotoGP.

"Oui, j'ai eu peur, parce qu'à chaque opération, on perd un certain pourcentage. Parfois on perd 5% et on ne le ressent pas. Parfois, on en perd beaucoup plus. Sur le bras droit, petit à petit j'ai perdu plus de pourcentage par rapport au côté gauche de mon corps."

"C'est là que j'ai dit qu'il fallait que j'attende. Parce que si j'en avais perdu plus, je n'aurais pas pu piloter la moto. En début de saison, c'était désastreux. Maintenant, il semble qu'après la dernière opération, le pourcentage retrouve peut-être un niveau acceptable pour continuer et profiter de ma passion."

Les doutes ne concernaient donc que la condition physique de Marc Márquez, et pas du tout son équipe : "Dans ma carrière, quand je me sens bien quelque part, que je sens du respect et que les résultats sont là, c'est toujours mon premier choix. Si je suis satisfait de mon premier choix, je n'aime pas parler avec une autre marque. Ducati a toujours été ma première option."

Marc Márquez a beaucoup douté à cause de son épaule droite. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"On a commencé à discuter petit à petit, avant la fin de la saison dernière. Puis on a arrêté parce qu'après l'Indonésie, je leur ai dit que je voulais voir comment mon épaule droite allait. Quand j'ai vu que ça s'améliorait, à un moment il fallait prendre la décision. Ils ont respecté le temps nécessaire, ce que je vivais."

"Pour prendre une décision, il faut y croire et je crois que petit à petit, je retrouverai un niveau acceptable. Je veux juste retrouver un niveau acceptable pour être performant. Les dernières courses m'ont donné la confiance pour le faire."

Face aux doutes persistants, Márquez a hésité à s'engager pour deux années supplémentaires, mais ces cycles sont devenus la norme en MotoGP et il a exclu l'idée d'un contrat pour une seule saison : "C'était possible mais la meilleure chose pour le projet était un contrat de deux ans."

Le plaisir avant tout

Marc Márquez a beaucoup insisté sur sa passion ce jeudi, et elle a été un peu émoussée par ses dernières blessures. Après sa victoire au GP de Hongrie, il a reconnu que le dernier comeback avait été très coûteux pour lui, en précisant qu'il avait déjà un palmarès bien plus riche que ce dont il pouvait rêver.

Márquez voit la fin de sa carrière approcher mais ignore si ce contrat sera le dernier de sa carrière, et assure ne pas chercher la victoire à tout prix. Lorsqu'on l'interroge sur sa priorité, il fait primer cette fameuse passion : "Profiter de ma passion et profiter des dernières années de ma carrière – je ne sais pas si ça sera mon dernier contrat – mais dans un sens positif, pas en souffrant."

"C'est le principal objectif. J'aime être performant et j'aime pousser à 100%. On a le temps de penser à l'objectif l'hiver prochain. L'objectif le plus ambitieux est de profiter de ma passion et des dernières années de ma carrière."

"Certains athlètes finissent leur carrière en détestant leur sport ou leur passion, parce que, au cours de ses dernières années, il peut souffrir de blessures, de la pression, des résultats… Je veux juste profiter des dernières années de ma carrière. Ce sera le principal objectif."