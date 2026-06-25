Márquez-Acosta : un défi mutuel pour le futur binôme Ducati

Ducati a fait le choix de renouveler son line-up en associant Marc Márquez et Pedro Acosta, 11 ans d'écart, à partir de la saison prochaine. Deux gros profils en termes de talent pur, mais aussi les représentants de ce qui seraient presque deux générations de pilotes différentes.

L'un affiche 75 victoires rien que dans la catégorie MotoGP quand l'autre cherche désespérément à en décrocher une première. Et avant même qu'ils partagent leur stand, on sent très vite poindre entre eux une certaine émulation.

"Pedro était l'un des meilleures pilotes sur le marché, donc c'était l'un des meilleurs choix pour n'importe quelle équipe. C'est un pilote rapide, jeune et frais. Il sera évidemment très rapide dès le début", a observé Marc Márquez ce jeudi, lorsque la question a été abordée lors de la conférence de presse qui lançait le week-end d'Assen.

Pour le site officiel du MotoGP, le champion a également jugé qu'il s'agissait d'"un très bon recrutement de la part de Ducati", tout en soulignant avoir "énormément de respect pour Pecco" Bagnaia, son coéquipier actuel, et donc ne pas souhaiter s'étendre sur les qualités de celui qui le remplacera.

Marc Márquez sur veille déjà Pedro Acosta. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ce qui est certain, c'est qu'avec Acosta, Márquez se retrouvera face à un pilote qui a faim, et que deux ans et demi de quête vaine de victoire (jusqu'ici) ne semblent que motiver un peu plus dans l'optique de ce changement de moto. Mais le jeune pilote de Mazarrón pressent aussi que se confronter à celui qui fait office de référence absolue sur la grille s'annonce comme un défi d'un nouvel ordre pour lui.

"Je crois que ce sera le plus gros challenge de ma carrière jusqu'ici", a admis Acosta pour le site officiel du MotoGP. Et l'actuel pilote KTM de souligner aussi ce qu'il pourrait en retirer de bénéfique, afin de continuer à se renforcer : "Je suis content. J'avais dit il y a déjà quelque temps que faire équipe avec Marc serait un honneur pour moi. Je vais essayer d'apprendre autant que possible."

"Il est peut-être à la fin de sa carrière et moi je commence tout juste la mienne, alors je pense que ce sera une très bonne opportunité pour moi d'essayer de devenir un meilleur pilote et de puiser dans son expérience."

Interrogé en conférence de presse ce jeudi pour savoir ce qu'il attend le plus de Márquez, le pilote de 22 ans, a développé : "Je pense à son expérience. C'est le dernier pilote de la grille qui a roulé avec des légende comme Dani [Pedrosa], Jorge [Lorenzo] et Valentino [Rossi], lors de ses premières saisons en MotoGP. Il a pris beaucoup d'expérience avec ces gars-là. Je peux peut-être apprendre."

Pedro Acosta et Marc Márquez se battront bientôt à armes égales. Photo de : MotoGP

"Je suis encore dans mes premières années en MotoGP. Dans la gestion des courses, de la pression, il a déjà gagné neuf titres donc il a une expérience qu'il pourra peut-être me partager."

Pecco Bagnaia s'est en tout cas chargé de transmettre un conseil à celui qui le remplacera dans quelques mois, et c'est de ne pas se laisser impressionner. "Je pense que Marc n'est pas un monstre, donc on peut facilement avoir une bonne relation avec lui. Enfin, j'espère que ce n'est pas un monstre... Pas sûr !", a tout de même plaisanté l'Italien, dont les performances ont reculé depuis que Márquez est à ses côtés.

Pour le moment, Acosta ne compte que 50 Grands Prix d'expérience dans la catégorie MotoGP. S'il a très vite gravi les échelons en Moto3 et Moto2, il a parfois exprimé sa frustration de ne pas avoir la moto lui permettant de s'imposer parmi l'élite. Il ne pouvait donc choisir meilleur constructeur pour écrire la suite de sa carrière et, bien que le nouveau règlement technique soit à même de rebattre les cartes, il se montre confiant d'avoir fait le meilleur choix.

"Je suis très content de cette nouvelle et de rejoindre cette équipe, sachant tout ce qu'ils ont réalisé ces dernières années et le fait qu'ils ont mené cette époque des 1000cc", a-t-il souligné depuis Assen, sans pouvoir néanmoins s'étendre sur le sujet. "Pour le moment, mon esprit est à KTM, j'ai encore des objectifs à atteindre comme le fait de décrocher ma première victoire et de rapprocher KTM des trois premières places au championnat [pilotes]. Il reste donc beaucoup d'objectifs à atteindre."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud