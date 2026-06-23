Prolonger Marc Márquez, "le choix le plus naturel" pour Ducati

Après Casey Stoner, Andrea Dovizioso puis Pecco Bagnaia, Ducati a trouvé en Marc Márquez son nouveau leader, et probablement le plus grand de son histoire. Après deux décennies dans le championnat, le constructeur écrit actuellement son chapitre le plus riche, porté par le taux de réussite exceptionnel du champion espagnol l'an dernier.

S'il a connu quelques mois plus compliqués, avec une nouvelle blessure au bras survenue juste après son sacre et une période d'incertitude physique plus longue qu'attendu, Márquez a, pour la énième fois dans sa carrière, retrouvé dernièrement les bonnes conditions pour performer.

Il a beau ne pas encore être totalement remis, nous dit-on, il vient d'enchaîner deux victoires de Grand Prix et de passer d'un retard de 102 à 40 points au classement général, ce qui le rend aujourd'hui plus menaçant que jamais pour l'ensemble de ses adversaires.

Cette forme actuelle vient s'ajouter à un palmarès comme on n'en fait pas deux dans une même génération de pilotes et à une aura de star qui reste unique sur la grille actuelle. Autant de raisons de faire de Marc Márquez le choix numéro un évident pour Ducati sur un marché des transferts qui, cette année, promettait d'être plus ouvert que jamais.

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"Le renouvellement de Marc pour les saisons 2027 et 2028 représente le choix le plus naturel après les résultats incroyables que nous avons obtenus ensemble lors de sa première saison en rouge", déclare Claudio Domenicali, PDG de Ducati Motor Holding, au moment d'officialiser la prolongation du contrat entre les deux parties.

"Il a apporté à une équipe déjà gagnante une mentalité qui est, si cela était possible, encore plus déterminée et un esprit de compétition extraordinaire. En plus d'être un talent exceptionnel, Marc incarne parfaitement la mentalité Ducati, faite d'une grande implication et de sacrifices, mais aussi d'harmonie au sein de l'équipe et de la capacité à faire preuve d'un grand professionnalisme même dans une ambiance ludique et sereine."

"Continuer ensemble, c'est assurer la continuité d'un projet couronné de succès et donc aborder les saisons à venir avec l'ambition de maintenir Ducati au sommet du MotoGP."

Pour Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse mais aussi père de la Desmosedici actuelle, placer un champion de la trempe de Marc Márquez sur sa moto représentait un accomplissement. Le voir aujourd'hui désireux de prolonger cette union avec pour unique objectif de continuer à cumuler les succès en rouge, même dans le cadre d'un nouveau règlement technique susceptible de rebattre les cartes, c'est pour l'Italien un rêve qui se poursuit.

"La confiance : c'est là qu'a commencé la relation entre Ducati et Marc", souligne Gigi Dall'Igna. "C'est d'abord lui qui est venu nous chercher, puis qui nous a choisis, et aujourd'hui, nous sommes ravis de pouvoir dire que nous construisons ensemble un avenir, plus rouge que jamais."

"En tant qu'ingénieur, travailler avec lui m'a impressionné. Il a poussé la Desmosedici jusqu'aux limites de ses performances, en tirant le meilleur parti de chaque aspect de la moto. Nos ambitions restent inchangées, et je suis heureux de vivre un nouveau chapitre de cette histoire aux côtés de Marc, tant d'un point de vue professionnel que personnel."

Ducati renouvelle donc aujourd'hui sa confiance à l'expérience de Marc Márquez, 33 ans. Mais la marque n'en oublie pas pour autant l'avenir : Pedro Acosta, 22 ans et étoile montante du MotoGP, est attendu à ses côtés, avec une annonce que l'on pressent imminente.

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