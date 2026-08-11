Álex Márquez a perdu le podium à cause d'une erreur "idiote" et "inacceptable"

Álex Márquez était le seul pilote Ducati capable de se mesurer aux pilotes Aprilia à Silverstone, mais il a quitté l'Angleterre avec la frustration de ne pas l'avoir pleinement démontré.

Le pilote Gresini s'est compliqué la tâche en prenant la septième place sur la grille de départ, derrière les quatre Aprilia ainsi que Fabio Di Giannantonio et Marc Márquez. Lors du sprint, il a regretté de ne pas avoir pris le pneu medium mais a quand même pu remonter au classement, en profitant de la chute de Raúl Fernández puis de dépassements sur son frère et Di Giannantonio.

Une nouvelle quatrième place l'attendait en course principale, malgré un potentiel supérieur. Il a doublé Di Giannantonio au départ, puis Pedro Acosta, son aîné et Marco Bezzecchi. Alors troisième, Álex Márquez pouvait devenir une menace pour Jorge Martín quand il est passé hors de la piste au premier virage, ce qui lui a fait perdre deux places. Il a pu doubler Acosta mais a ensuite buté sur Bezzecchi.

"Je pense qu'on a eu un très beau week-end, j'ai mené plusieurs séances, j'ai pu faire un bon sprint et une bonne course principale avec le medium à l'arrière", a commenté Márquez sur le site officiel du MotoGP. "Je pense que j'étais un peu pénalisé par ma septième place sur la grille donc j'ai perdu plusieurs secondes au début."

"Je suis resté calme, j'ai trouvé mon rythme et j'ai pu doubler beaucoup de monde. J'avais le rythme pour revenir sur Marco et le doubler. Ensuite, j'ai fait cette petite erreur qui m'a coûté 2"5 au premier virage."

"J'ai dû attaquer de nouveau pour revenir sur Bezzecchi, et ça a nui au pneu arrière", a-t-il ajouté devant la presse écrite, dont Motorsport.com. "Il faut être content mais je suis un peu triste d'avoir perdu ce podium."

Márquez n'a pas caché sa frustration : "J'ai perdu un podium à cause d'une erreur idiote, assez inacceptable de ma part. J'ai juste un peu manqué le point de freinage. Quand on a un plus gros potentiel et qu'on voit que le podium était réaliste, c'est douloureux."

"Cette erreur, c'était totalement de ma faute. Je suis entré un peu trop vite, j'ai un peu manqué le point de freinage et j'ai forcé sur l'avant, donc il y avait plus de charge sur l'avant, et l'arrière a un peu perdu le contact. C'est juste ça. C'est de ma faute et c'est pour ça que je m'en veux pas mal."

Pourquoi Márquez a buté sur Bezzecchi

Après ce passage hors de la piste, Márquez a pu rester concentré mais l'effort nécessaire pour une nouvelle remontée a accéléré la dégradation de son pneu arrière, ce qui a compliqué son duel avec Bezzecchi dans les derniers tours.

"J'ai fait l'erreur au premier virage quand le pneu arrière a commencé à se dégrader. J'avais quelques mouvements et je me suis dit 'Reste calme, continue' parce que j'étais plus rapide que Pedro. J'ai pu rouler un peu plus vite et quand je l'ai doublé, je me suis rapproché."

"Quand on a beaucoup de motos devant soi, avec ces gros ailerons, la moto fait parfois des choses étranges. On a toujours plus de stabilité quand on est seul. J'ai senti la dégradation et à quatre tours de la fin, une dernière dégradation, comme dans le sprint."

Álex Márquez n'a pas pu doubler Marco Bezzecchi en fin de course. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi a connu une course plus linéaire, ce qui lui a permis d'avoir les ressources pour contenir Álex Márquez dans les derniers tours : "Je me suis battu jusqu'à la fin, j'ai essayé jusqu'à la fin, ce qui était le plus important. Marco a joué son jeu et en a gardé pour les deux derniers tours. Il était plus rapide que moi à ce moment-là, après avoir beaucoup économisé son pneu arrière."

"Il a été plus malin que moi et il n'a pas fait la moindre erreur", a reconnu Márquez. "Il n'a jamais surpiloté."

S'il n'était pas parti à la faute, Álex Márquez aurait peut-être pu continuer sa remontée et se lancer dans un duel avec Jorge Martín. "On ne pouvait pas être au niveau de Raúl, mais sur le podium", a-t-il précisé. "Je pense que le résultat réaliste était de me battre pour la deuxième place avec Jorge."

Márquez aurait aussi conservé un pneu arrière en meilleur état : "Je pense que sans cette erreur, j'aurais pu rouler plus calmement et économiser un peu plus le pneu arrière. Après cette erreur, il a fallu refaire le travail et revenir de nouveau sur Marco parce que j'avais perdu 2"5. Les quatre derniers tours ont été durs à gérer mais je m'y attendais."