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Audi avec une livrée spéciale à Singapour

Audi va modifier ses couleurs pour le Grand Prix de Singapour 2026 de Formule 1.

Rédaction Motorsport.com
Rédaction Motorsport.com
Publié:
HT3OehMW8AEJS1K

Audi arborera une décoration spéciale à l'occasion du Grand Prix de Singapour 2026 de F1.

La marque allemande délaissera en effet sa livrée habituelle pour un ensemble de couleurs différent rendant notamment hommage à la culture Peranakan. 

 
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