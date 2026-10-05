Audi avec une livrée spéciale à Singapour
Audi va modifier ses couleurs pour le Grand Prix de Singapour 2026 de Formule 1.
Audi arborera une décoration spéciale à l'occasion du Grand Prix de Singapour 2026 de F1.
La marque allemande délaissera en effet sa livrée habituelle pour un ensemble de couleurs différent rendant notamment hommage à la culture Peranakan.
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