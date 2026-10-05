"Horrible, totalement inacceptable" : les pilotes F1 agacés par le bug moteur

Un certain nombre de pilotes F1 de premier plan déplorent les dysfonctionnements logiciels des moteurs qui ont perturbé le départ du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie. Lando Norris a qualifié ces problèmes électroniques d'"horribles" et y voit une preuve supplémentaire que le championnat devrait abandonner les moteurs hybrides.

Le départ donné sur un circuit de Sepang détrempé a dû être interrompu après qu'un certain nombre de voitures ont été victimes de problèmes logiciels. Cette épreuve étant la première course sur piste mouillée disputée par la génération 2026, un bug logiciel survenu alors que les pilotes roulaient à très faible vitesse - déclenché par le mode pluie de l'unité de contrôle du moteur - a bloqué les pilotes au ralenti à différents moments des deux tours de formation.

Plusieurs voitures étant bloquées dans cette boucle, la FIA a rapidement codé et fourni un correctif logiciel que les 11 écuries ont dû installer pendant l'interruption qui a suivi, afin de lever la réduction de puissance habituelle en conditions humides dans les zones concernées. Il a fallu attendre 50 minutes avant que la course ne puisse démarrer, ce qui a constitué une ombre majeure au tableau de la F1 avant ce qui s'est avéré être une course intéressante et marquée par des conditions météorologiques changeantes.

Alors que les pilotes nourrissaient déjà des réticences face aux courses 2026 dominées par les batteries et à l'électronique envahissante qui les contrôle, cet incident n'a guère contribué à les réconcilier avec la formule actuelle.

"C'est tout simplement horrible. Je ne sais pas, ça prouve juste qu'on ne devrait pas avoir tout ce truc-là, le côté électronique", a déclaré Norris, l'un des rares pilotes équipés d'un moteur Mercedes à avoir été victime de ce dysfonctionnement.

"Je n'ai jamais vu une course de F1 retardée par un bug. C'était une première", a déclaré Piastri d'un ton moqueur. "Je suis resté bloqué pendant environ une seconde. Quand le turbo ne fonctionne pas sur ces machines, autant pousser la voiture directement plutôt que d'utiliser le moteur. C'était assez bizarre. Ce n'était pas très glorieux, mais je pense qu'il serait injuste de pointer du doigt qui que ce soit avant d'avoir une explication."

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez, pilote de l'écurie Cadillac, qui conduisait l'une des nombreuses voitures équipées d'un moteur Ferrari touchées par ce problème, s'est montré moins indulgent. "On avait l'impression d'être dans un kart de location et d'être à court de temps", a expliqué le Mexicain. "On appuyait à fond sur l'accélérateur, mais rien ne se passait."

"Je suis sûr que nous en tirerons des leçons en tant que discipline. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui est totalement inacceptable pour ce sport."

Oliver Bearman, pilote Haas, a déclaré que cela avait été "effrayant" de voir sa pédale d'accélérateur bloquée par un élément échappant à son contrôle.

"Je n'ai jamais rien vu ni ressenti de tel. J'ai été stupéfait que… Je ne savais même pas que la FIA pouvait contrôler notre pédale d'accélérateur. C'était assez effrayant, en fait. Ma pédale d'accélérateur a tout simplement cessé de fonctionner. C'était comme si elle n'était plus reliée au moteur et que celui-ci tournait au ralenti."

Fernando Alonso, pilote Aston Martin, a déclaré qu'il y avait désormais "trop de technologie" dans le championnat et a estimé que "les spectateurs n'appréciaient pas vraiment cela" non plus.

De son côté, le vainqueur de la course, Max Verstappen, dont le démarrage lent a contribué à déclencher le problème technique, a comparé le chaos du tour de formation à la course de karts en Lego de Silverstone. "C'est le problème auquel nous sommes confrontés", a déclaré le Néerlandais.

"Ces moteurs sont tellement compliqués et intègrent énormément de logiciels. C'est moi qui ai déclenché le problème en premier, puis j'ai regardé dans mon rétroviseur et je me suis dit : 'Attendez, est-ce qu'ils m'attendent ou qu'est-ce qui se passe… ?'"

"Ensuite, nous avons fait un tour et j'ai vu que huit autres voitures avançaient au pas. Que dire ? Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour ce sport, n'est-ce pas ?"