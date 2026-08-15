Belle prestation de DS Penske à Londres

Des qualifications compliquées et des positions de départ peu favorables n'ont pas empêché les deux pilotes du team franco-américain de se mettre en évidence lors de cette avant-dernière course de la saison. En terminant respectivement 5ème et 12ème Taylor Barnard et Maximilian Günther ont su tirer leur épingle du jeu dans un contexte particulièrement délicat. La vague de chaleur qui touche actuellement l'Europe n'épargne pas le Royaume-Uni, et vendredi après-midi, lors de la première séance d'essais libres, le thermomètre affiche 33 °C dans l'air et une dizaine de degrés supplémentaires au niveau de la piste.

Le caractère "indoor-outdoor" du circuit de l'ExCeL London ne facilite pas la recherche du bon compromis : entre les portions exposées au soleil et celles situées à l'intérieur du bâtiment, les conditions d'adhérence évoluent sensiblement. Certains pilotes se plaignent d'ailleurs d'un grip fluctuant, mais chez DS Penske on préfère relativiser.

"Tout le monde est logé à la même enseigne, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur l'exploitation des voitures en vue des qualifications", explique Taylor Barnard. "Ici, c'est étroit et il est difficile de dépasser. La position sur la grille est donc importante mais rien n'est impossible."

Au volant de sa DS E-Tense FE25 arborant pour l'occasion une spectaculaire livrée dorée, le jeune Britannique confirme immédiatement son aisance en signant le quatrième temps de cette première séance.

Un samedi éprouvant

Maximilian Gunther et Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: DPPI

Les 40 minutes d'essais libres du samedi matin sont largement consacrées à l'affinage des réglages. Les deux DS E-Tense FE25 effectuent plusieurs passages par les stands afin de procéder à différentes modifications.

"Même si nous ne jouons pas le championnat ce week-end, nous avons vraiment envie de bien faire et d'obtenir le meilleur résultat possible", souligne Maximilian Günther. "Nous avons démontré à plusieurs reprises cette saison que nous pouvions nous battre aux avant-postes et j'espère que ce sera une nouvelle fois le cas."

Les températures sont moins élevées que la veille et les écarts au niveau du sol, notamment entre les parties intérieure et extérieure du circuit, deviennent moins contraignants. Sur une piste toujours aussi bosselée, le rythme augmente progressivement. Les deux DS Penske confirment leur potentiel en occupant le top 5 pendant une bonne partie de la séance. Comme vendredi, Taylor Barnard conclut cette seconde séance d'essais à la quatrième place.

En qualifications, les deux DS E-Tense FE25 se retrouvent dans le même groupe, compliquant leur accession aux quarts de finale. Dans une séance extrêmement serrée, il manque seulement deux dixièmes de seconde à Taylor Barnard pour poursuivre l'aventure, tandis que Maximilian Günther est contraint de rester au garage après une touchette survenue lors de son tour rapide. Résultat : Barnard s'installe sur la 12ème position sur la grille de départ, et Günther est 19ème.

Il est alors intéressant de noter que si pole position rapporte trois points supplémentaires, elle est loin de garantir la victoire. Au cours des six week-ends et onze courses précédemment disputés à l'ExCeL London, seuls trois pilotes partis en tête ont réussi à s'imposer. A ce moment-là, tous les espoirs restent donc permis pour DS Penske, d'autant que la gestion énergétique constitue traditionnellement l'un des points forts de l'équipe.

Une stratégie décalée mais payante

Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: DPPI

Pour cette première course du week-end, 38 tours sont au programme. Comme lors de chaque double header, un arrêt obligatoire pour le PitBoost vient ajouter une dimension stratégique supplémentaire, tandis que les six minutes d'Attack Mode permettent aux pilotes de bénéficier momentanément d'un surplus de puissance.

Le circuit londonien, qui vit sa dernière apparition au calendrier de la Formula E, présente un tracé où il est difficile de dépasser. Ses portions étroites et ses changements d'adhérence favorisent également les incidents. Le départ est donc relativement prudent, avec un peloton davantage préoccupé par la gestion de son énergie que par une attaque immédiate. Une première sortie de piste au septième tour entraîne une procédure de Full Course Yellow.

À la reprise, toujours au cœur du peloton, les deux pilotes DS Penske continuent de préserver leur énergie. Ils disposent alors d'environ un point de pourcentage de batterie supplémentaire par rapport à plusieurs de leurs adversaires directs. Après le premier tiers de course, un seul pilote a utilisé son Attack Mode. La majorité du peloton préfère patienter jusqu'à la mi-course et gérer également le passage obligatoire par le PitBoost.

C'est à ce moment que la stratégie de DS Penske commence à porter ses fruits. Alors que de nombreuses voitures s'arrêtent relativement tôt, Taylor Barnard et Maximilian Günther prolongent leur relais et remontent progressivement dans la hiérarchie. Ils intègrent tous les deux le top 10. Barnard choisit alors d'activer son mode Attack pour exploiter immédiatement son avantage, tandis que Günther reste davantage en attente, comptant sur des réserves énergétiques à utiliser en fin de course.

Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: DPPI

Une deuxième procédure de Full Course Yellow, provoquée par la sortie de piste de la Lola de Lucas di Grassi, vient une nouvelle fois figer les positions. Lorsque la course reprend, les DS Penske doivent encore effectuer leur arrêt obligatoire. Avant de passer par les stands, Günther pointe brièvement à la troisième place, puis à la deuxième. Une remontée spectaculaire pour le pilote allemand, qui s'était élancé depuis la 19ème position et s'impose comme l'un des principaux animateurs de la course.

Les dix derniers tours voient le rythme s'accélérer brutalement. La gestion énergétique laisse progressivement place à l'attaque et les luttes deviennent beaucoup plus intenses. Dans ce final particulièrement disputé, Taylor Barnard parvient à convertir la stratégie de DS Penske en une solide 5ème place, tandis que Maximilian Günther termine 12e après avoir gagné sept positions par rapport à sa place sur la grille.

Au-delà du résultat sportif, ce nouveau top 5 offre également une dimension symbolique à DS Automobiles. Les 10 points inscrits par Taylor Barnard permettent en effet au constructeur tricolore de franchir la barre des 2 000 points cumulés en Formula E, depuis ses débuts avec DS Virgin Racing, puis DS Techeetah et aujourd'hui DS Penske.

Un cap historique qui vient rappeler, à l'occasion de cet avant-dernier rendez-vous de la saison, la place importante et unique occupée par DS Automobiles dans l'histoire de la Formula E. Demain dimanche aura lieu la dernière manche de la saison, sur le même circuit mais sans Pitboost et avec 8 minutes de mode Attack.