DS Penske danse sous la pluie à Shanghai

Pour cette seconde course du week-end la météo s'est montrée encore plus compliquée que la veille. Après une nuit d'orage la pluie s'est installée dans la durée, et à 6h00 du matin c'est un temps gris et des précipitations nourries qui constituent le théâtre de la troisième séance d'essais du week-end.

Les équipes et les pilotes ont les traits tirés, car à ce temps maussade s'ajoute une chaleur humide qui joue sur les organismes. Les équipes se sont d'ailleurs dotées de petits ventilateurs portatifs et de glace pour essayer de rafraîchir les monoplaces mais aussi les pilotes. Aux portes des garages ces derniers inspectent la surface de la piste, et chez DS Penske, Maximilian Günther échange longuement avec son ingénieur avant de fermer sa combinaison et de s'installer au volant de sa DS E-Tense FE25.

Mauvais temps ou pas les pilotes n'ont que 30 minutes pour trouver le bon set-up pour la pluie, et dès que le feu de la pitlane passe au vert la piste se remplit. Les gerbes d'eau à l'arrière des monoplaces rendent la visibilité difficile et la prudence reste de mise. Les pilotes testent les limites et signalent des flaques plus ou moins importantes selon les endroits du circuit. De toute évidence, c'est un exercice bien difficile que chacun doit conduire au petit matin, et c'est ici l'expérience de chaque équipe qui va permettre de faire la différence.

Lors de cette séance, les deux DS Penske alternent les positions tout en restant dans le top 10. Le package "full wet", qui adapte les réglages des voitures à l'adhérence précaire de la piste, semble fonctionner. Maximilian Günther et Taylor Barnard prennent les première et septième places de cette séance largement arrosée.

Qualifications sous haute tension

Une fan de DS Penske Photo de: DPPI

Seulement 1h30 après la séance d'essais, les monoplaces reprennent la piste pour les qualifications. Il ne pleut plus mais le sol est toujours humide. Les deux pilotes DS Penske sont ensemble dans le premier groupe, ce qui divise par deux leurs chances de passer en quarts de finale. Taylor Barnard, qui a montré un rythme rapide dès le début de la journée, signe le second temps de la séance, Max Günther se classe sixième.

C'est donc le pilote britannique qui se hisse dans le tableau final, et rencontre dans son premier duel Pépé Marti (Cupra Kiro, moteur Porsche). Sur une piste en train de sécher mais encore détrempée par endroit Taylor Barnard montre un certain brio et remporte ce match.

En demi-finale, il affronte le français Norman Nato, à bord de sa Nissan. Taylor Barnard s'élance en premier, sous l'œil attentif de Jay Penske, le propriétaire de Penske Autosport, le partenaire de DS Automobiles. La tension est palpable car une place en finale est en train de se jouer, mais le talent de Barnard lui permet de passer la ligne d'arrivée avec une demi-seconde d'avance.

En finale, le pilote DS Penske retrouve l'Andretti (moteur Porsche) de Felipe Drugovich, lequel se montre très confiant à l'approche de cet ultime duel. Pour les deux jeunes pilotes, c'est le moment de tout donner, pour inscrire, l'un ou l'autre, une première pole position cette saison. Mais Taylor Barnard va commettre une toute petite erreur qui va lui coûter très cher, et s'élancera de la seconde place sur la grille de départ. Son coéquipier occupe quant à lui la 11e position.

Stratégies multiples

Maximilian Günther, DS Penske Photo de: DPPI

Il pleut de temps à autre, il y a du vent, et la direction de course déclare la piste en "wet track" (piste humide) ce qui veut dire que plusieurs tours se font derrière la voiture de sécurité avant que le départ ne soit donné. Alors que la course fait un tour de moins (27 au total) que la veille, cela indique que la stratégie énergétique va moins être un casse-tête.

Les pilotes ont cette fois deux modes Attack à disposition (pour un total de huit minutes), et pas d'arrêt Pitboost obligatoire. Devant parier sur la météo (pluie ou piste qui sèche) chaque équipe a choisi le set-up qui lui semblait le plus prometteur. Chez DS Penske, si Taylor Barnard abandonne trois positions dans les premiers virages pour aller chercher un premier mode Attack, Max Günther progresse de deux positions et décale sa stratégie.

Audacieux, Barnard prend la tête de la course puis revient en cinquième position, derrière les quatre monoplaces motorisées par Porsche. Le plan de course se déroule normalement, mais la panne d'une Lola Yamaha va déclencher une procédure de Full Course Yellow. Un tour est ajouté, les cartes sont rebattues, et les stratégies ne peuvent s'appliquer comme envisagé.

Avec de nombreux pilotes disposant encore de deux ou quatre minutes de mode Attack à quelques tours de la fin, l'ordre établi est bousculé. Taylor Barnard empoche les points de la neuvième place, et Max Günther franchit la ligne d'arrivée juste deux rangs derrière.

La prochaine manche du championnat du monde de Formula E se déroulera les 25 et 26 juillet à Tokyo (Japon).