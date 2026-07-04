DS Penske dans le rythme à Shanghai

Jusqu'à ce samedi après-midi pluvieux, Shanghai était synonyme de victoire et même de doublé pour DS Penske, puisque les deux DS E-Tense FE25, Maximilian Günther en tête, avaient été victorieuses lors de la première des deux courses de 2025.

Mais les saisons se suivent et ne se ressemblent pas, et l'écurie franco-américaine a été moins fortunée pour cette première manche de l'édition 2026. Avec toutefois une similitude côté météo, les orages menaçants, poussant une fois encore les organisateurs à modifier les horaires de la journée de course.

La séance du vendredi après-midi se déroule toutefois par temps sec, les pilotes travaillant sur différents set-ups en vue d'une course potentiellement humide. "C'est toujours mieux de partir devant, mais les qualifications seront surtout importantes dimanche, lors de la course sans arrêt obligatoire pour ravitailler", précise Maximilian Günther, poleman ici même en 2025. "En revanche si c'est humide, il faudra se qualifier le plus possible à l'avant pour avoir une chance de marquer de gros points."

Au terme d'une première séance d'essais qui a majoritairement servi à tester des configurations sans recherche réelle de performance, il semble difficile de tirer des enseignements fiables du classement car certains pilotes n'ont pas enclenché le mode 350 kW. Et quand on observe le classement en 300 kW, la puissance de la course, on remarque toutefois que c'est Taylor Barnard qui a été le plus rapide de la séance.

Un programme bouleversé par les prévisions météo

Taylor Barnard (DS Penske) Photo de: DPPI

Le lendemain, dès 6h du matin, tout le monde en piste. Compte tenu des prévisions météo, la direction de course a décidé d'avancer tout le programme de la journée. Les essais sont raccourcis de 10 minutes (30 minutes au lieu de 40), les qualifications ont lieu dès 8h et la course est programmée à 12h au lieu de 15h. Le but est d'éviter les orages prévus dès le début de l'après-midi. Compte tenu de la clarté de l'atmosphère en ce début de journée, c'est gagné. Mais le soleil présent en tout début de matinée ne met pas longtemps à se voiler.

Pour le premier groupe de qualifications, auquel participe Taylor Barnard, la météo flirte déjà avec les 30°C et l'air est chargée d'humidité. "C'est certain que pour le Britannique que je suis la chaleur et l'humidité ne sont pas ce que je préfère", sourit le pilote DS Penske, pourtant au-dessus du lot dans des conditions encore plus difficiles deux semaines plus tôt à Sanya. "Mais Shanghai est un circuit que j'aime, que j'ai bien préparé au simulateur, et j'espère récolter le fruit de mon travail." En manque de grip sur une piste lavée par les pluies torrentielles de la nuit, le pilote DS Penske sera privé de quarts de finale pour seulement quatre millièmes de seconde.

Dans le second groupe, Maximilian Günther donne tout au volant de sa DS E-Tense FE25 et signe le troisième temps, ce qui lui permet d'accéder au tableau final. Le poleman de la première course de 2025, finira par se qualifier en quatrième position sur la grille de départ 2026, Taylor Barnard s'élançant quant à lui de la dixième place.

Une course pleine de surprises

Maximilian Günther (DS penske) Photo de: DPPI

Le circuit de Shanghai, dans sa configuration Formula E, est long de 3,01 km pour 12 virages. C'est un tracé rapide qui ne favorise pas tellement la régénération et qui demande une solide stratégie énergétique pour batailler aux avant-postes. La zone de déclenchement du mode Attack est située en sortie d'épingle, et oblige à s'écarter largement de la trajectoire idéale.

Le début de la course est calme, mais Taylor Barnard est obligé de passer par les stands suite à une crevaison dès les premiers tours. Maximilian Günther mène quant à lui une course intelligente et évolue dans le top 5 pendant plus de la moitié des débats. L'arrêt Pitboost tout comme la stratégie liée au mode Attack viendront rebattre les cartes avant que la pluie ne s'invite à la fête.

C'est donc sur une piste détrempée et très glissante que cette première course du week-end se termine, le pilote allemand engrangeant les points de la 9ème place, Taylor Barnard ne parvenant pas à intégrer le top 10 après être reparti de la dernière place suite à sa crevaison.

Ce dimanche aura lieu la seconde course du week-end, avec une météo attendue comme chahutée, où les stratégies et les set-ups seront la clé d'une course réussie, cette fois sans arrêt Pitboost et avec deux modes Attack à disposition des pilotes.