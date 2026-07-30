Audi confirme ses progrès en Hongrie, Hülkenberg enfin récompensé

Au Grand Prix de Hongrie, Nico Hülkenberg a enfin débloqué son compteur de points avec Audi. Depuis le début de la saison, l'Allemand était régulièrement passé tout près du top 10, mais une course compliquée, une panne moteur ou un simple manque de réussite l'avaient systématiquement empêché de concrétiser.

De l'autre côté du garage, son jeune coéquipier Gabriel Bortoleto avait déjà signé trois arrivées dans les points, inscrivant à lui seul les dix premières unités de l'écurie cette saison.

La dernière manche avant la trêve estivale a finalement mis un terme à cette disette. Neuvième à l'arrivée, Hülkenberg a permis à Audi d'enchaîner une troisième course consécutive dans les points, confirmant au passage la montée en puissance de la structure allemande.

"Honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire pour le moment", confiait Hülkenberg après la course. "On peut dire que ça a été assez laborieux jusqu'à présent. La première occasion de marquer des points, nous l'avions déjà eue dès la deuxième course, en Chine, mais nous étions repartis les mains vides."

"Ensuite, il y a toujours eu quelque chose, à chaque fois différent, mais il y avait toujours un obstacle. [Samedi et dimanche], c'est la première fois que tout s'est vraiment déroulé comme prévu. Et cette fois, nous avons été récompensés."

Nico Hülkenberg (Audi F1 Team) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Le déroulement de la course hongroise a justement illustré cette réussite retrouvée. Malgré un départ compliqué, Hülkenberg a rapidement retrouvé sa place dans la lutte pour le top 10, notamment grâce à une stratégie maximisée par Audi.

"Le départ était assez particulier cette année. Le côté droit de la grille était nettement moins bon que le gauche, c'était déjà évident après les essais libres. Ajoutez à cela nos difficultés habituelles au départ, et ce n'était pas la position idéale."

"Je crois qu'à un moment, je me suis même retrouvé derrière les deux Alpine [qui ont terminé la course 12e et 15e, ndlr]. Je les ai ensuite repassées, mais je ne sais même plus exactement comment. En tout cas, c'était un moment important, et probablement décisif pour la course."

Ce week-end, Nico était en feu.

Pour Allan McNish, responsable du programme F1 d'Audi, ce résultat ne récompense pas seulement une bonne prestation en Hongrie. Il vient surtout réparer une injustice après plusieurs Grands Prix où Hülkenberg avait déjà affiché un niveau suffisant pour terminer dans les points, mais avait été touché par de la malchance notamment liée à des problèmes de fiabilité.

"Ces dernières semaines ont été difficiles pour lui", a confié McNish. "Les pilotes sont des êtres humains. Ils veulent réussir et lorsque les résultats ne viennent pas, même sans faute de leur part, cela peut peser."

"Ce week-end, Nico était en feu. Dès qu'il est monté dans la voiture, il s'est senti à l'aise. Il a réalisé un excellent week-end, une très bonne qualification et il a parfaitement réagi après son problème au premier virage en Q2. Nous l'avons toujours soutenu lors des courses difficiles, notamment après Barcelone ou Monaco, où il méritait déjà de marquer des points."

"Aujourd'hui est simplement le résultat qu'il méritait depuis plusieurs courses. Il repart en vacances avec un grand sourire. C'était agréable de revoir ce feu en lui. Le Hulk était de retour."

Une montée en puissance qui se confirme

Au-delà du cas Hülkenberg, Audi voit dans ce week-end hongrois la confirmation de sa progression. L'équipe enchaîne une troisième arrivée consécutive dans les points, après Silverstone et la Belgique, et confirme surtout son récent retour dans la lutte aux avant-postes du milieu de grille, où Racing Bulls fait aujourd'hui figure de référence.

"Si je devais résumer, ce week-end a été très positif. C'est la première fois de notre histoire que nous plaçons une voiture en Q3 lors de deux Grands Prix consécutifs", souligne Allan McNish. "Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que nous nous battons directement avec Racing Bulls."

"Je pense que nous avons un rythme très similaire. Tout dépend du circuit : parfois ils sont un peu devant, parfois c'est nous. En qualifications, ils ont un léger avantage. En course, je pense que c'est plutôt nous qui avons l'avantage, mais nous restons derrière eux au championnat."

Audi et Racing Bulls restent encore séparées par Alpine au championnat, alors que l'écurie d'Enstone vient de céder sa cinquième place à la formation de Faenza. Audi a, en revanche, encore un important retard à combler, puisqu'elle pointe à 54 unités de l'équipe sœur de Red Bull.