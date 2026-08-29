Feu rouge grillé : entre laxisme des commissaires et colère de Stroll

Au moment de reprendre la course après le drapeau rouge consécutif à l'accident de Max Verstappen, deux pilotes ont été pris en infraction claire au règlement, après être sortis des stands en dépit d'un feu rouge. Une situation jugée, après course, avec une grande clémence par les commissaires, en dépit de la colère de Lance Stroll qui a assisté à toute la scène en respectant, lui, la signalétique.

Ils n'avaient certes pas grand-chose à perdre d'une audience après la course, puisque le premier avait terminé en dehors des points et le second avait abandonné quelques hectomètres après son infraction, mais Gabriel Bortoleto et Oliver Bearman ont commis chacun la même infraction au règlement sans toutefois subir la pénalité normale en pareil cas.

L'infraction en question, c'est une entorse à l'un des principes les plus fondamentaux de la course automobile - et même de l'automobile en général -, à savoir le fait de s'arrêter à un feu rouge, qui était censé empêcher toute sortie des stands au moment où une partie du peloton les quittait en vue du second départ après l'interruption du GP des Pays-Bas.

Les stigmates de l'accident de Max Verstappen. Photo de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

La situation avait certainement de quoi poser question, car la course allait être relancée au terme de ce tour par un départ arrêté. Toutefois, en dépit de cela, un feu rouge est un signal clair, limpide, qu'il n'est normalement pas possible d'avancer, qu'importe la raison pour laquelle il est affiché. Dans le cas de Bearman et de Bortoleto, alors 16e et 17e, ceux-ci ont sciemment décidé d'outrepasser le feu rouge.

Rapidement, deux enquêtes ont été lancées, avant qu'il ne soit indiqué que leur sort serait réglé après la course. Après celle-ci, suite à des audiences, les commissaires ont rendu des décisions étonnamment clémentes envers les deux pilotes.

Non seulement la sanction n'a pas été celle attendue, puisqu'ils ont tous les deux simplement été réprimés alors même que le document sur les pénalités publié par la FIA fait du stop-and-go de dix secondes la pénalité de base, mais cette décision est justifiée par ce qui ressemble à un drôle de tour de passe-passe des commissaires pour ne pas appliquer la sanction normale.

Oliver Bearman a abandonné peu après son infraction. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Le feu est passé au rouge alors que le pilote s'approchait de la sortie des stands pour rejoindre la piste en vue du redémarrage de la course après une interruption. Une telle infraction commise pendant la course entraîne normalement une pénalité très lourde, les pilotes étant tenus de respecter les signaux lumineux à tout moment", rappellent ainsi les commissaires dans un premier temps.

Puis, ils ajoutent, non sans verser dans la contradiction : "Toutefois, dans le cas présent, l'infraction n'a pas été commise pendant la course à proprement parler, mais plutôt lors des préparatifs précédant le redémarrage, bien que la course ait techniquement déjà repris selon l'article B5.15.2g."

Enfin, ils concluent comme suit : "De plus, les commissaires considèrent qu'aucun avantage n'a été tiré de cette infraction et qu'aucune situation potentiellement dangereuse ou risquée n'a été créée. Par conséquent, compte tenu des circonstances atténuantes et du caractère unique des faits, une réprimande à l'encontre du pilote est jugée appropriée."

La dissonance assez claire entre une course que les commissaires considèrent, de leur propre chef, comme n'ayant pas vraiment repris et un règlement - qu'ils sont censés appliquer - qui établit pourtant qu'elle avait bien repris, ne laissant donc comme seule conclusion possible que l'infraction a bien été commise pendant et méritait ainsi la pénalité prévue peut laisser pantois.

Stroll au point sur le règlement

Lance Stroll connaissait la règle sur le bout des doigts. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

D'autant que pour le premier spectateur de la situation, Lance Stroll, les choses étaient parfaitement claires dès le début. Contrairement à Bearman et Bortoleto, qui le devançaient directement, le Canadien a bien stoppé son Aston Martin en bout de ligne des stands, réagissant ainsi normalement au feu rouge.

"Le feu est rouge, hein ? Le feu est rouge. [...] Je ne passe pas tant qu'il n'est pas vert", a-t-il d'abord lancé à son ingénieur Gary Gannon. Puis, il a simplement demandé à son écurie de l'avertir s'il recevait l'autorisation de passer, peu avant que le feu ne passe au vert et qu'il quitte la pitlane.

Bien au fait des règles sur le sujet, Stroll a rapidement lancé, avec un ton pressant dans la voix : "Donc, tous ceux qui sont passés au rouge devraient être pénalisés. [...] D'un stop-and-go. [...] C'est la règle."

Le Canadien, qui n'avait pas pu voir exactement combien de voitures devant lui étaient passées alors que le feu était rouge, a sans doute un temps pensé qu'il y avait plus que les deux pilotes directement devant lui d'impliqués.

"Il est clair que tous ceux qui sont passés au rouge doivent être pénalisés", a-t-il continué pendant qu'il se rendait sur la grille pour le second départ. "Un stop-and-go. [...] Pour tout le monde."

Alors que son ingénieur l'avertissait de l'arrêt en piste de la Haas de Bearman, Stroll poursuivait : "C'est la règle. La règle, c'est que quand c'est rouge..." Gannon l'a alors coupé pour qu'il se reconcentre : "Lance, nous l'avons signalé, nous l'avons signalé. Maintenant, concentrons-nous sur la grille, d'accord ? Nous l'avons signalé et ils vont s'en occuper."

Si les commissaires ont bien fini par "s'en occuper" - deux heures plus tard -, ils n'ont cependant pas appliqué le règlement comme Stroll pouvait l'espérer. Le Canadien a fini par abandonner la course au 45e tour, victime de dégâts subis plus tôt dans l'épreuve.