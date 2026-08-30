Comment Hülkenberg a évité le drame de justesse avec Bortoleto à Zandvoort

Nico Hülkenberg estime qu'un mélange de jugement et de chance lui a permis d'éviter un accident potentiellement très lourd avec son équipier Gabriel Bortoleto au Grand Prix des Pays-Bas.

Lors du départ de la course, le circuit de Zandvoort était encore humide après une averse survenue dans l'heure précédant l'extinction des feux, mais suffisamment sec pour permettre aux pilotes de prendre le départ en pneus slicks.

À la fin du premier tour, Max Verstappen a été victime d'un violent accident dans le dernier virage, perdant le contrôle de sa Red Bull et tapant le mur de plein fouet. Juste derrière, Gabriel Bortoleto est lui aussi parti en tête-à-queue dans un nuage de fumée, avant de se retrouver immobilisé au milieu de la piste.

Les pilotes qui arrivaient derrière ont dû user de leurs réflexes surhumains pour éviter les deux voitures. Nico Hülkenberg est notamment passé tout près de la catastrophe, parvenant à éviter de percuter de plein fouet la monoplace de son coéquipier en la contournant par la gauche.

"C'était effrayant, vraiment limite", a reconnu Hülkenberg, soulagé, après l'épreuve. "La piste était complètement sèche, à l'exception de ce virage qui était resté beaucoup plus humide et qui a piégé plusieurs pilotes. C'était très délicat et je ne savais pas dans quelle direction il allait partir, s'il allait remonter ou descendre."

"J'ai attendu, hésité jusqu'au dernier moment. Il y a eu une bonne dose de chance pour que nous ne nous touchions pas, mais c'était beaucoup trop près à mon goût. J'ai vu la scène presque au ralenti malgré la vitesse à laquelle nous roulions. Une feuille de papier aurait pu passer entre nous, mais pas beaucoup plus."

Allan McNish, directeur de course d'Audi F1 Team. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Depuis le muret des stands, le directeur de course de l'équipe, Allan McNish, a lui aussi vécu quelques secondes particulièrement tendues en regardant simultanément les images des deux caméras embarquées.

"Je vis chaque seconde avec eux, ce qui explique pourquoi je blanchis très rapidement par moments", a plaisanté le triple vainqueur des 24 Heures du Mans. "Max est sorti de piste devant lui, et c'était de loin le virage le plus délicat du circuit à ce moment-là. Mais ce n'est qu'en regardant le ralenti qu'on s'est vraiment rendu compte à quel point les deux voitures étaient proches."

"Quand j'ai vu Gabriel partir en tête-à-queue puis Nico ressortir de l'autre côté, je n'avais pas réalisé qu'il était passé dans le nuage de fumée. C'était donc un peu trop 'Jours de tonnerre' pour mes nerfs... [en référence à une scène du film de Tony Scott, ndlr]"

Je ne sais pas si c'était de l'instinct, du talent, de la concentration ou autre chose. Mais c'était une sacrée manœuvre !

Ancien pilote de course, McNish a ensuite analysé la séquence en insistant sur la part d'instinct nécessaire dans ce type de situation : "Quand quelque chose se produit devant vous, il y a un processus mental, mais il y a aussi l'instinct. C'est instinctif de savoir où aller et quoi faire. Certains l'ont, d'autres non."

"Ensuite, il y a aussi une part d'instinct dans le jugement. Jusqu'où aller ? Dans quelle direction ? Un banking est différent, et c'est pour cela que j'ai été très impressionné par ce que Gabi a réussi à faire pour maintenir la voiture au milieu de la piste et éviter qu'elle ne soit projetée contre le mur."

"Je ne sais pas si c'était de l'instinct, du talent, de la concentration ou autre chose. Mais c'était une sacrée manœuvre !"

Nico Hülkenberg a finalement terminé la course à la huitième place, inscrivant quatre points et permettant à Audi d'enchaîner un quatrième week-end consécutif dans les points. Gabriel Bortoleto a quant à lui rallié l'arrivée en 13e position.