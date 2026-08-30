Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Tous les résultats et classements d'Aragón MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Tous les résultats et classements d'Aragón MotoGP 2026

Championnat - Márquez refait la moitié de son retard sur Martín !

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Championnat - Márquez refait la moitié de son retard sur Martín !

Marc Márquez pas parfait mais invincible au GP d'Aragón

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Marc Márquez pas parfait mais invincible au GP d'Aragón

Comment Hülkenberg a évité le drame de justesse avec Bortoleto à Zandvoort

Formule 1
Formule 1
GP des Pays-Bas
Comment Hülkenberg a évité le drame de justesse avec Bortoleto à Zandvoort

Martín limite bien la casse : "Un top 5, c'est supérieur à mes attentes"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Martín limite bien la casse : "Un top 5, c'est supérieur à mes attentes"

Ce que le nouveau contrat de Norris veut dire pour McLaren... et pour Piastri

Formule 1
Formule 1
Ce que le nouveau contrat de Norris veut dire pour McLaren... et pour Piastri

Álex Márquez aidé par son frère au départ : "Trop parfait pour le planifier !"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Álex Márquez aidé par son frère au départ : "Trop parfait pour le planifier !"

Warm-Up - Bezzecchi bien réveillé du côté d'Aragón

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Warm-Up - Bezzecchi bien réveillé du côté d'Aragón
Formule 1 GP des Pays-Bas

Comment Hülkenberg a évité le drame de justesse avec Bortoleto à Zandvoort

Nico Hülkenberg est revenu sur l'incident "effrayant" avec son équipier Gabriel Bortoleto au départ du Grand Prix des Pays-Bas, où un réflexe salvateur lui a permis d'éviter de percuter de plein fouet le Brésilien, parti en tête-à-queue au milieu de la piste.

Filip Cleeren Ronald Vording
Publié:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Nico Hülkenberg estime qu'un mélange de jugement et de chance lui a permis d'éviter un accident potentiellement très lourd avec son équipier Gabriel Bortoleto au Grand Prix des Pays-Bas.

Lors du départ de la course, le circuit de Zandvoort était encore humide après une averse survenue dans l'heure précédant l'extinction des feux, mais suffisamment sec pour permettre aux pilotes de prendre le départ en pneus slicks.

À la fin du premier tour, Max Verstappen a été victime d'un violent accident dans le dernier virage, perdant le contrôle de sa Red Bull et tapant le mur de plein fouet. Juste derrière, Gabriel Bortoleto est lui aussi parti en tête-à-queue dans un nuage de fumée, avant de se retrouver immobilisé au milieu de la piste.

Les pilotes qui arrivaient derrière ont dû user de leurs réflexes surhumains pour éviter les deux voitures. Nico Hülkenberg est notamment passé tout près de la catastrophe, parvenant à éviter de percuter de plein fouet la monoplace de son coéquipier en la contournant par la gauche.

 

"C'était effrayant, vraiment limite", a reconnu Hülkenberg, soulagé, après l'épreuve. "La piste était complètement sèche, à l'exception de ce virage qui était resté beaucoup plus humide et qui a piégé plusieurs pilotes. C'était très délicat et je ne savais pas dans quelle direction il allait partir, s'il allait remonter ou descendre."

"J'ai attendu, hésité jusqu'au dernier moment. Il y a eu une bonne dose de chance pour que nous ne nous touchions pas, mais c'était beaucoup trop près à mon goût. J'ai vu la scène presque au ralenti malgré la vitesse à laquelle nous roulions. Une feuille de papier aurait pu passer entre nous, mais pas beaucoup plus."

Allan McNish, directeur de course d'Audi F1 Team.

Allan McNish, directeur de course d'Audi F1 Team.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Depuis le muret des stands, le directeur de course de l'équipe, Allan McNish, a lui aussi vécu quelques secondes particulièrement tendues en regardant simultanément les images des deux caméras embarquées.

"Je vis chaque seconde avec eux, ce qui explique pourquoi je blanchis très rapidement par moments", a plaisanté le triple vainqueur des 24 Heures du Mans. "Max est sorti de piste devant lui, et c'était de loin le virage le plus délicat du circuit à ce moment-là. Mais ce n'est qu'en regardant le ralenti qu'on s'est vraiment rendu compte à quel point les deux voitures étaient proches."

"Quand j'ai vu Gabriel partir en tête-à-queue puis Nico ressortir de l'autre côté, je n'avais pas réalisé qu'il était passé dans le nuage de fumée. C'était donc un peu trop 'Jours de tonnerre' pour mes nerfs... [en référence à une scène du film de Tony Scott, ndlr]"

Je ne sais pas si c'était de l'instinct, du talent, de la concentration ou autre chose. Mais c'était une sacrée manœuvre !

Ancien pilote de course, McNish a ensuite analysé la séquence en insistant sur la part d'instinct nécessaire dans ce type de situation : "Quand quelque chose se produit devant vous, il y a un processus mental, mais il y a aussi l'instinct. C'est instinctif de savoir où aller et quoi faire. Certains l'ont, d'autres non."

"Ensuite, il y a aussi une part d'instinct dans le jugement. Jusqu'où aller ? Dans quelle direction ? Un banking est différent, et c'est pour cela que j'ai été très impressionné par ce que Gabi a réussi à faire pour maintenir la voiture au milieu de la piste et éviter qu'elle ne soit projetée contre le mur."

"Je ne sais pas si c'était de l'instinct, du talent, de la concentration ou autre chose. Mais c'était une sacrée manœuvre !"

Nico Hülkenberg a finalement terminé la course à la huitième place, inscrivant quatre points et permettant à Audi d'enchaîner un quatrième week-end consécutif dans les points. Gabriel Bortoleto a quant à lui rallié l'arrivée en 13e position.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Ce que le nouveau contrat de Norris veut dire pour McLaren... et pour Piastri

Meilleurs commentaires
Plus de
Filip Cleeren

Ce que le nouveau contrat de Norris veut dire pour McLaren... et pour Piastri

Formule 1
Formule 1
Ce que le nouveau contrat de Norris veut dire pour McLaren... et pour Piastri

Hamilton s'excuse après sa colère à la radio contre Ferrari à Zandvoort

Formule 1
Formule 1
GP des Pays-Bas
Hamilton s'excuse après sa colère à la radio contre Ferrari à Zandvoort

Mercedes "n'a pas l'argent" pour suivre le développement de ses rivales

Formule 1
Formule 1
Mercedes "n'a pas l'argent" pour suivre le développement de ses rivales
Plus de
Nico Hülkenberg

Lawson dans la Red Bull au Mugello, Tsolov dans la Racing Bulls à Imola

Formule 1
Formule 1
Lawson dans la Red Bull au Mugello, Tsolov dans la Racing Bulls à Imola

Bortoleto chez Audi en 2027 "et les années suivantes"

Formule 1
Formule 1
Bortoleto chez Audi en 2027 "et les années suivantes"

Audi confirme ses progrès en Hongrie, Hülkenberg enfin récompensé

Formule 1
Formule 1
Audi confirme ses progrès en Hongrie, Hülkenberg enfin récompensé
Plus de
Audi

Feu rouge grillé : l'étonnant laxisme des commissaires

Formule 1
Formule 1
GP des Pays-Bas
Feu rouge grillé : l'étonnant laxisme des commissaires

Pourquoi Red Bull a le meilleur moteur F1 et ce que cela dit de l'ADUO

Formule 1
Formule 1
Pourquoi Red Bull a le meilleur moteur F1 et ce que cela dit de l'ADUO

La FIA dévoile la dernière version de l'ADUO

Formule 1
Formule 1
La FIA dévoile la dernière version de l'ADUO

Dernières actus

Tous les résultats et classements d'Aragón MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Tous les résultats et classements d'Aragón MotoGP 2026

Championnat - Márquez refait la moitié de son retard sur Martín !

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Championnat - Márquez refait la moitié de son retard sur Martín !

Marc Márquez pas parfait mais invincible au GP d'Aragón

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Marc Márquez pas parfait mais invincible au GP d'Aragón

Comment Hülkenberg a évité le drame de justesse avec Bortoleto à Zandvoort

Formule 1
F1 Formule 1
GP des Pays-Bas
Comment Hülkenberg a évité le drame de justesse avec Bortoleto à Zandvoort