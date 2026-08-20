Audi, la bonne surprise de 2026 : "Je ne pensais pas que nous serions si rapides"

Parmi les surprises positives de la saison, Audi figure en bonne place. Alors que la F1 entame la seconde moitié de sa campagne 2026, l'équipe allemande continue de réussir son entrée dans la catégorie reine après l'avoir rejointe cette année.

Audi a repris le flambeau de l'écurie Sauber, tout en introduisant sa propre unité de puissance. Si le défi s'annonçait particulièrement relevé, la marque aux anneaux semble avoir déjà parcouru un bon bout de chemin depuis son premier Grand Prix.

L'équipe occupe actuellement la huitième place du championnat constructeurs avec 12 points, dont dix inscrits lors des trois dernières manches, à Silverstone, Spa et en Hongrie. Depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, Audi a placé au moins une de ses monoplaces en Q3 lors de chacune des qualifications principales.

La voiture semble clairement plus performante et les pilotes paraissent également plus en confiance. Tout cela coïncide avec l'introduction d'un package d'évolutions lors du Grand Prix d'Autriche, juste avant l'épreuve de Silverstone.

"Silverstone a été le déclic, si je puis dire", confiait Allan McNish, directeur sportif d'Audi à Budapest. "À partir de là, plusieurs choses ont changé. D'abord, nous avons mieux compris comment exploiter le potentiel de la voiture. Ensuite, les pilotes ont gagné en confiance, tout comme l'équipe. Cela nous a permis de saisir les opportunités qui se sont présentées."

Je ne pensais pas que nous serions aussi rapides et aussi réguliers.

Nico Hülkenberg (Audi F1 Team) Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Nous avons introduit en Autriche des évolutions qui nous ont beaucoup aidés, notamment dans les virages lents, où nous étions un peu plus faibles. Nous avons aussi travaillé sur la facilité de pilotage, là encore surtout dans les virages à basse vitesse. Ensuite, il faut comprendre la direction de développement qui convient à la voiture, ce que le pilote apprécie, ce qui fonctionne. C'est sur ces aspects que nous avons progressé."

Le gain de performance soudain de la R26 dans les semaines précédant la trêve estivale a quelque peu surpris McNish lui-même, même si la monoplace doit encore progresser dans plusieurs domaines.

"En termes de performance, nous sommes meilleurs en qualifications que ce que j'imaginais", expliquait l'Écossais. "Je ne pensais pas que nous serions aussi rapides et aussi réguliers. Nous devons encore progresser."

"En revanche, nous devons clairement améliorer nos départs. Cela nous a encore coûté cher [lors du GP de Hongrie] puisque nous avons perdu une position face à [Liam] Lawson. À la fin, nous avions la possibilité de terminer devant l'une des Racing Bulls, mais nous nous sommes finalement retrouvés derrière les deux."

Nico Hülkenberg (Audi F1 Team) et Liam Lawson, (Racing Bulls). Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Plus largement, Allan McNish s'est réjoui de la progression de l'équipe depuis le début de la saison. Interrogé sur ce premier bilan après les premiers mois du projet Audi en Formule 1, l'ancien pilote a tiré des conclusions très positives.

"Je suis satisfait", déclarait-il. "Depuis que je suis directement impliqué dans le projet, je vois une vraie progression de l'équipe. Les gens ont davantage confiance en eux. Nous fonctionnons de mieux en mieux collectivement."

"Globalement, je retiens que nous avons encore énormément de choses à améliorer, mais nous venons de dépasser Williams au championnat constructeurs. Nous enchaînons les Q3, les top 10 et les points. Je vois les progrès que nous réalisons, aussi bien sur le plan opérationnel que technique, et je suis convaincu que nous allons continuer à monter en puissance."

"Ce qui me rassure le plus aujourd'hui, ce n'est pas tant la confiance que le sentiment que nous sommes sur une trajectoire ascendante. En étant totalement honnête, notre place reste aujourd'hui au milieu de grille et l'écart avec les quatre équipes de tête demeure important. Mais pour une équipe qui ne dispute que sa onzième course en Formule 1, je pense que c'est une très bonne position."

Audi veut désormais s'attaquer à Racing Bulls

À la reprise du championnat, ce week-end pour le Grand Prix des Pays-Bas, Audi se positionne ainsi comme l'une des principales forces du milieu de grille. Racing Bulls reste en tête de ce groupe, mais l'écurie allemande peut se réjouir d'avoir pris l'ascendant sur Alpine, qui a néanmoins accumulé un certain retard dans son développement.

En l'espace de quelques mois, Audi s'est ainsi détachée de ses rivales du début de saison, à savoir Cadillac et Williams, pour s'inviter plus régulièrement dans la lutte pour le top 10. Elle vise désormais Racing Bulls, qui occupe la cinquième place du classement, juste derrière les top teams.

"Je pense que nous sommes même légèrement en avance sur ce que nous attendions en termes de performance pure", déclarait Allan McNish. "Racing Bulls est très compétitive et a introduit de bonnes évolutions. Nous sommes désormais roue contre roue avec eux."

"Ils sont meilleurs que nous dans certains domaines, nous sommes meilleurs dans d'autres. [En Hongire], avec nos deux voitures au contact des leurs, c'était très encourageant. Il reste encore des points à améliorer, comme les départs, mais en rythme pur nous sommes au-dessus de ce que j'espérais."