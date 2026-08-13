Bortoleto chez Audi en 2027 "et les années suivantes"
Gabriel Bortoleto ne fait aucun secret : son contrat chez Audi lui permet d'envisager l'avenir sereinement au sein d'un projet qui ne fait que débuter pour la marque aux anneaux en Formule 1.
Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Alors que le projet Audi est sur des rails et continue d'évoluer positivement, les deux baquets de l'écurie allemande, officiellement engagée en son nom propre depuis cette saison, pourraient faire des envieux.
Compte tenu des moyens consentis par le constructeur et de ses objectifs d'être aux avant-postes en 2030, si la courbe de progression se poursuit, les candidats pourraient être plus nombreux qu'au temps de la dernière itération de Sauber.
En 2025, la structure née du rachat de l'écurie basée à Hinwil, et qui produit désormais son propre moteur à Neubourg, en Allemagne, avait anticipé le marché des transferts en enrôlant Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Le Brésilien, convaincant pour sa saison de rookie sous les couleurs de Stake, confirme cette année en ayant inscrit dix des 12 points d'Audi lors de la première partie de saison.
À 21 ans, le natif de São Paulo confirme les espoirs placés en lui en interne et l'assure aujourd'hui : son avenir s'inscrit avec Audi en Formule 1, même s'il ne peut pas s'épancher sur les détails contractuels qui le concernent.
Gabriel Bortoleto construit son avenir en F1 avec Audi.
Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Pour autant que je puisse le dire, puisque c'est quelque chose de confidentiel, disons simplement qu'il n'y a pas de clause", explique-t-il à Motorsport.com. "J'ai un contrat à long terme avec Audi. Je l'ai déjà dit : je serai avec Audi l'année prochaine, et pas seulement l'année prochaine, mais également pour les années suivantes."
"L'objectif, et je l'ai toujours dit depuis le début, est d'inscrire ce projet dans la durée. Mattia [Binotto] parle toujours de 2030. Disons les choses comme ça. C'est un projet auquel nous croyons vraiment. J'y croyais lorsque je les ai rejoints, ils croient en mon potentiel, et c'est tout ce que je peux dire. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme."
"Je suis très enthousiaste. Cette année a été la première étape, avec la construction d'une nouvelle voiture et d'un nouveau moteur. L'année prochaine sera une nouvelle étape, puis nous pourrons commencer à mettre les choses en pratique."
Interrogé sur l'identité de son coéquipier, Gabriel Bortoleto ne cache pas qu'il aimerait poursuivre la coopération avec Nico Hülkenberg.
"Je peux dire que mon baquet est assuré", insiste-t-il. "Je ne vais pas parler des contrats des autres, mais j'aime vraiment travailler avec Nico. C'est quelque chose que je tiens à dire et à rendre très clair. C'est un gars que j'apprécie beaucoup. Il est rapide, expérimenté et apporte beaucoup de choses positives à l'équipe, et nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Mais je suis heureux. Je crois en moi et je crois en mon potentiel."
Propos recueillis par Erik Gabriel
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