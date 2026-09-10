Audi va bien faire appel de la décision sur Tsunoda à Monza

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Selon les informations de Motorsport.com, Audi va faire appel de la décision des commissaires du Grand Prix d'Italie 2026 de F1 de ne pas pénaliser Yuki Tsunoda.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Le nez de l'Audi F1 Team

Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Après avoir déposé une notification d'intention de faire appel suite au Grand Prix d'Italie 2026 de F1, Audi va bien interjeter appel de la décision des commissaires de ne pas sanctionner Yuki Tsunoda.

Lors du second départ de l'épreuve de Monza, après le drapeau rouge causé par l'accident de Charles Leclerc, la toute première procédure avait été annulée. La direction de course, voyant que Tsunoda n'était pas droit dans son emplacement de départ - après une hésitation du pilote sur le côté de la grille où il devait se trouver -, avait préféré avorter cette phase et ordonner un tour de formation supplémentaire.

Une enquête a été lancée pour savoir si Tsunoda s'était rendu coupable d'une infraction justifiant une pénalité, sur la base de l'article B5.9.4 du règlement, qui dispose que : "Tout pilote ayant provoqué un tour de formation supplémentaire et étant ensuite en mesure de prendre part à ce tour de formation supplémentaire [...] doit entrer dans la voie des stands à la fin du tour et prendre le départ [...] depuis la voie des stands." 

Dans la mesure où le pilote Racing Bulls a pris le départ, après le tour de formation supplémentaire, depuis la grille, il risquait ainsi que la pénalité standard de stop-and-go de 10 secondes soit convertie en pénalité de 30 secondes après la course.

Toutefois, les commissaires ne l'ont pas entendu de cette oreille et, après avoir constaté - suivant la défense de Racing Bulls - que le placement du Japonais était correct et sans impact sur ses concurrents, ont considéré que ce n'est pas Tsunoda lui-même qui était à l'origine du tour de formation supplémentaire mais simplement le fait que le directeur de course était mal à l'aise face à sa position.

Le départ du Grand Prix d'Italie 2026 de F1.

Le départ du Grand Prix d'Italie 2026 de F1.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Audi, dont le pilote Gabriel Bortoleto a fini 11e de l'épreuve italienne juste derrière Tsunoda - ce dernier inscrivant ainsi le dernier point en lice - n'a pas tardé à exprimer son désaccord avec le point de vue adopté par les commissaires en déposant une notification d'intention de faire appel. Elle se laissait ainsi une fenêtre de 96 heures à partir de la notification pour décider ou non si elle lançait cette procédure.

Cette fenêtre se referme ce jeudi soir et des sources ont indiqué à Motorsport.com que la marque allemande avait bien décidé de se lancer dans la bataille juridique. 

Audi estime, semble-t-il, que le règlement est très clair sur le sujet et que Tsunoda aurait donc dû être pénalisé. Le directeur de course ayant jugé que c'est sa position qui constituait une raison suffisante pour annuler le départ, d'aucuns en tire la conclusion que, infraction ou non, il aurait dû prendre le départ depuis les stands.

Qu'il lui soit donné raison ou non, l'écurie tient à obtenir des éclaircissements de la part des commissaires pour l'avenir. La FIA n'a pas encore fixé de date pour l'audience d'appel.

Avec Filip Cleeren

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