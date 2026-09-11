Alpine n'a "pas toutes les réponses" sur sa pole position surprise à Monza
Le coup de maître de Pierre Gasly à Monza a revigoré toute l'écurie Alpine, mais sur le plan technique, des interrogations demeurent encore et doivent être levées pour terminer au mieux l'exercice 2026.
Photo de : Alessio Morgese
Si la première pole position de Pierre Gasly en Formule 1, la semaine dernière à Monza, a été une surprise pour tout le monde, elle l'a aussi été pour Alpine. Bien que disposant d'évidents éléments de réponse, l'écurie française cherche elle aussi encore à tout comprendre de sa performance en qualifications au Grand Prix d'Italie.
Pour le pilote français, c'est en tout cas un signal fort et la dynamique enclenchée depuis deux courses doit perdurer.
"C'est là-dessus que nous devons nous appuyer", insiste-t-il avant le Grand Prix d'Espagne à Madrid. "Nous ne cherchons pas à gagner une seconde au tour. Il s'agit de quelques dixièmes, et je pense que nous avons une direction claire et que nous savons exactement sur quels éléments nous devons travailler pour trouver du temps au tour."
"Je suis satisfait des progrès que nous avons réalisés. Zandvoort était déjà un peu mieux, Monza était clairement un cas particulier, mais j'espère que nous pourrons conserver ce niveau de performance lors des prochains week-ends."
Bakou et Las Vegas pour briller encore ?
Le tracé du Madring sera un test important à bien des égards, mais surtout parce qu'il propose quelque chose de très différent de Monza. Entre les évolutions apportées à Zandvoort et sa performance italienne, Alpine cherche à savoir quels circuits lui seront favorables d'ici la fin de la saison, dans le duel qui l'oppose à Racing Bulls pour la cinquième place du championnat constructeurs.
"Honnêtement, j'aimerais le savoir", concède Pierre Gasly. "Je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes encore un peu dans le flou et que nous n'avons pas toutes les réponses sur la manière dont cela se produit."
L'Alpine A526 réserve-t-elle d'autres coups d'éclat ?
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Je pense que nous devons encore comprendre un peu mieux les choses et nous donner un peu plus de temps. La voiture avait évidemment été réglée de manière légèrement différente, avec des pièces légèrement différentes de celles que nous utilisons habituellement, spécifiquement pour Monza."
"Oui, j'aimerais croire que d'autres circuits, comme potentiellement Bakou, avec beaucoup plus de virages à basse vitesse, pourraient mieux convenir à ce package. Peut-être que Las Vegas ou la Malaisie pourraient également mieux convenir à cette configuration qu'un circuit comme Madrid, par exemple."
"Nous verrons. Je pense qu'au final, nous sommes arrivés avec certaines attentes, basées sur nos simulations : avant les qualifications, nous pensions être huitièmes, entre la huitième et la dixième place, et nous avons décroché la pole."
"Pour le moment, je ne vais donc pas accorder trop d'importance aux simulations. Je vais simplement faire mon travail et nous verrons ensuite où cela nous mènera. Ce que j'aimerais voir, c'est l'évolution, les progrès et les tendances qui se sont clairement dessinés depuis la pause estivale."
"Ici, le circuit est différent", prévient-il encore. "Audi dispose d'un bon châssis, qui devrait être assez compétitif ici, tout comme Racing Bulls. Je veux nous voir prendre l'avantage sur ce milieu de peloton. Est-ce que ce sera le cas ou aussi facile qu'à Monza ? Certainement pas, mais j'espère que nous pourrons tout de même être dans cette position."
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