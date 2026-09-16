Parti dernier, Verstappen remporte son défi face à 100 pilotes de karting
Max Verstappen a réussi le défi organisé par Red Bull en battant 100 pilotes de karting partis avant lui. Il ne lui a fallu que la moitié de la distance prévue pour y parvenir.
Photo de : Getty Images / Red Bull Content Pool
Max Verstappen est parti de la dernière place pour battre 100 pilotes de karting lors de l'événement "Max vs 100" organisé par Red Bull à Silverstone, ce mercredi 16 septembre.
Le plateau, composé de créateurs de contenu, de sportifs et de fans, avait bénéficié d'une formation et de séances d'essais et était autorisé à emprunter un raccourci pendant la course. Mais une fois dépassés par Max Verstappen, les pilotes étaient immédiatement éliminés.
Malgré tous ces obstacles, le quadruple champion du monde a dépassé 64 karts dès le premier tour et s'est rapidement retrouvé dans le top 10. En un quart d'heure, il était déjà septième.
Le droit au raccourci dont il pouvait bénéficier à partir de la mi-course lui a été retiré, tandis que les quatre premiers en ont obtenu un supplémentaire pour tenter de ralentir sa progression. Insuffisant toutefois !
La course devait se disputer sur 30 tours ou pendant 75 minutes, mais Max Verstappen n'a eu besoin que de 13 tours en 35 minutes, soit la moitié de la distance allouée, pour prendre la tête en dépassant le trio de tête qui s'était échappé, composé de Jacky Martens, Lewis Osler et Zac Alsop, sur lequel il est revenu au rythme de trois secondes par tour.
"Mon premier tour était assez incroyable", a déclaré Max Verstappen après la course. "Il s'est passé énormément de choses et quelques karts se sont retrouvés bloqués. J'ai toujours réussi à être de l'autre côté, donc je ne suis pas resté coincé. Et cela m'a permis de dépasser une soixantaine de personnes dès le premier tour. Ça aide énormément pour remonter."
"Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais piloter un kart m'est revenu très naturellement", a-t-il ajouté au micro de Disney+, qui retransmettait l'épreuve. "C'était donc très amusant, très chaotique : j'ai dû être un peu prudent pendant la première moitié de la course. Mais oui, c'était aussi très amusant."
Interrogé sur la place qu'il pourrait trouver pour le trophée dans sa collection personnelle, il a ajouté : "C'est ma première victoire de l'année, alors je la prends !"
Le Top 10 du "Max vs 100"
- Max Verstappen
- Jacky Martens - Journaliste F1
- Lewis Osler - Technicien chez Red Bull Powertrains
- Zac Alsop - Youtubeur
- Pol Tarres - Pilote moto
- Paky TWC - Youtubeur
- RDjavi - Créateur de contenu
- Larry Chen - Photographe
- Bernard Kerr - Cycliste
- Neo Yau - Acteur
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