Pourquoi la victoire d'Antonelli n'est pas qu'une histoire de chance

Il ne fait aucun doute que tout s'est parfaitement aligné pour permettre à Kimi Antonelli de remporter le Grand Prix d'Espagne de Formule 1.

La voiture de sécurité virtuelle, déclenchée par l'abandon de Lance Stroll, est intervenue au moment idéal, bouleversant le cours d'une épreuve qui, jusque-là, semblait vouée à se terminer par une victoire de Lando Norris.

Ayant déjà dépassé l'entrée de la voie des stands au moment où le Virtual Safety Car a été déployé, Norris n'a pas eu la possibilité de s'engager dans les stands. Antonelli, en revanche, a pu entrer à la dernière seconde, effectuer son arrêt et prendre virtuellement la tête du Grand Prix, se plaçant juste derrière Charles Leclerc, qui n'avait pas encore effectué son arrêt.

Si la chance a joué un rôle, il y a toutefois une toile de fond qui montre comment Mercedes a réagi face à l'évolution de la situation - et comment Antonelli lui-même a contribué à créer la marge nécessaire pour attendre le VSC avant de s'arrêter aux stands.

Dès que le drapeau jaune a été brandi et qu'Antonelli a été alerté à la radio par son ingénieur de course Peter Bonnington, l'Italien a immédiatement levé le pied pour gagner du temps. C'était nécessaire pour se donner de meilleures chances de ne pas passer l'entrée de la voie des stands comme Norris - l'Italien a donc choisi de ralentir.

Tous les pilotes doivent ralentir sous drapeau jaune, mais Antonelli a décéléré bien davantage que les autres en passant au virage 20, là où Stroll s'était arrêté. Il a perdu plusieurs dixièmes face à Norris et Verstappen dans cette section du circuit - mais ce faisant, il a donné plus de temps à son équipe pour prendre une décision.

Les données télémétriques de Kimi Antonelli entre les 13e et 14e tours.

Cela apparaît encore plus clairement lorsque l'on compare les données du 14e tour à celles du 13e, avant le déploiement du VSC. Dès que le drapeau jaune a été brandi, Antonelli a négocié le virage 19 à une vitesse inférieure de 29 km/h à celle du tour précédent. Il a ensuite atteint la zone de freinage du virage 20, où la voiture de Stroll était immobilisée, à une vitesse inférieure de 24 km/h, après avoir relâché l'accélérateur bien plus tôt.

L'objectif était de maximiser les chances d'effectuer un arrêt au stand pendant une éventuelle neutralisation, et non pas simplement de se conformer à la règle qui impose aux pilotes de ralentir sous drapeau jaune.

Pour comprendre à quel point l'Italien a délibérément ralenti au-delà de ce qui était requis, il est utile de comparer ses données télémétriques à celles de Max Verstappen sur le même tour, le Néerlandais roulant alors six secondes derrière lui.

Dans les mêmes conditions de drapeau jaune, avant le déploiement du VSC, Verstappen était 15 km/h plus rapide qu'Antonelli dans le virage 19 et a atteint le point de freinage du virage 20 avec 18 km/h d'avance, en levant le pied plus tard que l'Italien.

Mais les actions d'Antonelli n'ont constitué qu'une partie du processus. Le muret des stands Mercedes avait déjà anticipé la probabilité d'un VSC, ce qui permettait à l'équipe et au pilote de réagir immédiatement si la direction de course neutralisait la course.

Comparaison des données télémétriques de Max Verstappen et Kimi Antonelli au 14e tour.

"Dans mon cas, le timing était parfait : Bono m'a prévenu dans le dernier secteur qu'une voiture de sécurité virtuelle risquait d'entrer en piste, alors j'ai levé le pied", a déclaré Antonelli après la course. "J'ai un peu ralenti volontairement pour voir si je pouvais profiter du VSC juste avant l'entrée des stands, et ça a très bien fonctionné."

Comme l'a expliqué Antonelli, son ingénieur de course l'a averti qu'une voiture de sécurité virtuelle pourrait être déployée avant même que la direction de course ne l'active officiellement, car l'analyse en temps réel effectuée par le mur des stands indiquait qu'une neutralisation était très probable.

Cela a incité Antonelli à lever encore davantage le pied, ce qui a donné à la fois à lui-même et au muret des stands plus de temps pour réagir en cas d'intervention de la voiture de sécurité virtuelle.

Dès qu'il a vu le signal du VSC, Antonelli s'est engouffré dans la voie des stands.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a souligné la rapidité avec laquelle l'information avait été transmise des stratèges vers Antonelli, précisant que l'ensemble du processus avait pris environ trois secondes.

"La chaîne de commandement et le déroulement des opérations ont été parfaits", a déclaré Wolff.

"Le groupe stratégique y avait bien sûr pensé, puis quelqu'un a fait remarquer : '[La situation] ne va pas se régler rapidement avec l'Aston Martin dans le mur'. La décision a alors été transmise à Bono, qui a vérifié une deuxième fois, puis de Bono à Kimi, et c'est tout. Ça a pris environ trois secondes."

Kimi Antonelli (Mercedes) Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Les actions d'Antonelli ont-elles fait la différence cette fois-ci ? Si tel était le cas, cela pourrait bien constituer un nouvel exemple de sa capacité à décrypter la course. Le timing du VSC a certes joué en sa faveur, mais le fait de s'être accordé, ainsi qu'à son équipe, quelques dixièmes de seconde supplémentaires pour prendre la bonne décision en levant le pied face à la possibilité d'un VSC pourrait bien lui avoir valu la victoire.