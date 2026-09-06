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Derrière la pole de Gasly, un aileron arrière ressuscité par Alpine

Une curiosité entoure la pole décrochée par Pierre Gasly à Monza. Sur l'Alpine en configuration à faible appui, on a revu le vieil aileron arrière qui s'ouvre à l'envers en faisant s'abaisser les deux flaps, utilisé en début de saison. La solution avait été abandonnée après les trois premiers Grands Prix, mais elle a fait son retour en Italie.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Mis à jour:
Pierre Gasly, Alpine

Photo de : Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il y a des journées magiques, mais aussi des endroits particuliers. Monza en fait partie pour Pierre Gasly. Après son triomphe il y a six ans avec AlphaTauri, lors de l'un des Grands Prix au scénario le plus inattendu de tous les temps, le Français a cette année décroché la première pole position de sa carrière de la manière la plus inattendue possible. Et il y a un point commun entre les deux : la surprise.

Même Alpine n'avait pas prévu de pouvoir se mêler à la lutte pour les toutes premières places, d'autant plus que l'objectif fixé au début de la journée de samedi était d'entrer dans le top 10 des qualifications, entre la huitième et la dixième place. Une ambition plus que réaliste et à portée de main au vu de ce qui avait été observé lors des essais libres, l'écurie étant à la lutte avec Racing Bulls et, par intermittence, avec Audi.

Le classement final a souri davantage que prévu, mais cette pole n'est pas le fruit du hasard : elle est méritée et a été gagnée en piste. Certes, les jeux d'aspiration ont eu leur importance et on ne peut pas cacher que Mercedes avait probablement davantage de marge avec George Russell sans son "duel à distance" avec Max Verstappen lors de sa dernière tentative, mais encore faut-il savoir saisir les opportunités.

C'est ce qu'a fait Alpine. L'A526 est une voiture qui, notamment dans la configuration apportée à Monza, génère moins de traînée aérodynamique que d'autres, ce qui aide évidemment dans les longues lignes droites.

Dès les essais libres, on avait pu observer que l'écurie d'Enstone affichait d'excellentes vitesses de pointe dans les lignes droites, mais le défi était de parvenir à trouver l'équilibre dans les virages sans trop perdre de temps.

Il y a toutefois un aspect curieux derrière la pole de ce week-end, puisque l'on a également revu une vieille connaissance dans le package à faible appui l'aileron arrière qui s'ouvre à l'envers en faisant s'abaisser les deux flaps.

L'aileron arrière de l'Alpine A526 à Monza.

L'aileron arrière de l'Alpine A526 à Monza.

Photo de: Poly Fei/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Une solution qui avait été utilisée lors des essais hivernaux et des trois premiers Grands Prix de la saison, en Australie, en Chine et au Japon, avant d'être mise de côté au profit d'une ouverture plus traditionnelle, comme le DRS de l'année dernière.

Dans le package à faible appui, l'aileron du début de saison a donc fait son retour, tandis que tous les éléments supplémentaires ont été retirés de l'actionneur de l'aileron.

Alpine avait en effet été la toute première équipe cette saison à introduire, à Suzuka, des structures spécifiques sur le mécanisme d'ouverture de l'aileron afin de trouver davantage d'appui aérodynamique, lançant une tendance ensuite reprise par toutes les autres équipes.

Sur un circuit comme Monza, toutefois, tous ces éléments supplémentaires destinés à générer de l'appui n'étaient pas jugés nécessaires et ont été supprimés, ce qui a permis de revenir de fait à la toute première spécification de l'année, jugée plus efficace également dans son interaction avec le diffuseur.

Il faut garder à l'esprit qu'à Zandvoort, il y a deux semaines, un important package de nouveautés techniques très attendu avait été introduit, permettant à l'A526 de retrouver une partie de l'appui qui lui manquait, ce qui a surtout été utile dans les courbes rapides.

Ce circuit convient à notre voiture, sans aucun doute.

Cela ne signifie pas que l'Alpine est soudainement devenue une référence dans les virages, mais qu'elle a réussi à trouver les quelques km/h supplémentaires nécessaires pour ne pas réduire à néant ce qu'elle avait gagné en ligne droite.

"Notre package ne génère pas beaucoup de traînée, et c'est un gros avantage : cela nous aide en matière de vitesse de pointe, ce que tout le monde peut voir", a expliqué Steve Nielsen, directeur général d'Alpine F1. "Nous serons donc également difficiles à dépasser [en course], ce qui est positif."

"Je pense vraiment que ce circuit convient à notre voiture, sans aucun doute, avec toutes ces portions à haute vitesse. Et l'équipe a fait un excellent travail pour gérer tout cela à la perfection."

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