Alpine passe du "fond du gouffre au septième ciel en deux jours"

Après un vendredi morose pour Alpine, sur fond de perte du podium du Grand Prix de Monaco pour Pierre Gasly après la décision de la Cour d'Appel Internationale sur l'affaire, l'écurie franco-britannique a réussi, toujours avec le Français, une improbable pole position ce samedi à Monza.

Steve Nielsen, le directeur général de l'écurie, s'est exprimé pour F1 TV dans le paddock du Grand Prix d'Italie, où la volonté de savourer ce rayon de soleil inattendu après la mauvaise nouvelle de la veille se disputait à la volonté de ne pas s'avancer déjà vaincu pour la course de ce dimanche.

Félicitations. Racontez-nous cela, alors. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez vu Pierre Gasly décrocher la pole position ?

Eh bien, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça, n'est-ce pas, en qualifications ? On essaie de le faire chaque semaine, et la plupart du temps, on n'y parvient pas, mais aujourd'hui, on y est arrivés. Donc c'est la meilleure sensation au monde, oui. Et puis, vous savez, il y a aussi le travail accompli par Franco [Colapinto, huitième]. La voiture avait ce chrono en elle, et les deux pilotes ont fait du bon travail, c'est vraiment génial.

Honnêtement, je vais devoir aller discuter avec de nombreux ingénieurs plus intelligents que moi pour comprendre.

Pourquoi pensez-vous que tous les éléments se sont assemblés ?

Honnêtement, je vais devoir aller discuter avec de nombreux ingénieurs plus intelligents que moi pour le comprendre. Nous pensions être assez performants pour accéder à la Q3. Nous avons apporté une mise à jour importante à la voiture à Zandvoort, sur une seule voiture. Ici, elle est installée sur les deux. Elle semble bien adaptée au circuit. Nous avons eu l'aspiration quand il le fallait, et les pilotes n'ont commis aucune erreur, et voilà le résultat.

Y a-t-il eu un moment où vous vous êtes dit : "Nous pouvons décrocher la pole position ici, Pierre, il suffit juste de bien jouer le coup et de rester concentré" ? Ou avez-vous simplement laissé les choses se dérouler naturellement ?

Je pencherais pour la deuxième option. Vous savez, selon nos prévisions basées sur notre outil de suivi des performances, nous devions nous qualifier pour la Q3 et terminer 8e, 9e ou 10e. Nous avons tiré le maximum de la voiture. Donc, honnêtement, nous ne nous attendions pas à ça, mais bien sûr, on prend ! C'est très agréable, surtout après la mauvaise nouvelle que nous avons reçue [vendredi]. Nous sommes donc passés du fond du gouffre au septième ciel en deux jours, ce qui est fantastique.

Pierre Gasly après sa pole position. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Pensez-vous que les circuits à faible appui aérodynamique soient un atout pour ce package ? Ou pensez-vous pouvoir transposer cela sur des circuits exigeant davantage d'appui ?

Non, je pense que le faible appui aérodynamique nous aide indéniablement. Le nouveau package que nous avons installé ne génère pas beaucoup de traînée, ce qui est un avantage ici. Notre vitesse de pointe n'est un secret pour personne. Vous pouvez le constater. Elle est compétitive. Alors, qui sait ? Nous verrons bien ce que nous pourrons faire demain.

Ce soir, vous allez élaborer un plan. Évidemment, vous êtes en excellente position. Pouvez-vous vous battre face à Mercedes et aux autres écuries ?

De bons départs, de bons arrêts au stand, une bonne stratégie. Qui sait ? Je veux dire, on va tenter le coup.

Et pourriez-vous nous décrire l'ambiance au sein de l'équipe ? Car pour Gasly aussi, c'est la première pole position de sa carrière en Formule 1.

En fait, je ne savais pas. C'est la première pole de Pierre ?

Nous n'avons pas à faire preuve de déférence envers qui que ce soit. Nous sommes en pole position au mérite.

Oui, c'est la première pole de sa carrière.

Je savais qu'il avait déjà gagné ici, mais j'ignorais que c'était sa première pole. C'est une sensation incroyable. C'est formidable. Comme je le disais, nous avons traversé une période de confusion il y a quelques jours avec le revirement concernant la décision sur Monaco. J'ai hâte de ne plus avoir à en parler. Mais non, c'est incroyable. C'est le meilleur sentiment que nous puissions éprouver. Et comme je l'ai dit, nous allons viser haut demain et repartir d'ici avec autant de points que possible.

Comment comptez-vous aborder la course de demain alors ? Quel sera votre plan ?

Essayer de gagner.

Ah bon, vous pensez en être capable ?

Je pense que nous allons essayer. Pourquoi pas ? Nous n'avons pas à faire preuve de déférence envers qui que ce soit. Nous sommes en pole position au mérite. Voyons ce que nous pouvons faire.