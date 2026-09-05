Gasly : "Mon plan est de rester premier aussi longtemps que possible"

L'histoire d'amour entre Pierre Gasly et le circuit de Monza, tout près de Milan où il réside, est loin d'être terminée. Six ans après sa victoire historique, le pilote français a conquis sa première pole position. Dimanche, c'est depuis la première place qu'il s'élancera au volant de son Alpine pour son 190e Grand Prix en Formule 1. La quête fut longue et, sans aucun doute, conclue à un moment inattendu.

"Ce n'est pas tous les jours qu'on a une voiture capable de se battre pour la pole position, et c'était le cas aujourd'hui", souffle Pierre Gasly après avoir repris ses esprits. "Je suis vraiment, vraiment heureux, et très fier d'avoir saisi cette opportunité et d'avoir réussi à la concrétiser. C'était un tour incroyable."

C'était assez intense dans Ascari et la Parabolica.

Un tour sensationnel dont il n'aurait sans doute pas osé rêver. Toujours est-il que, tout au long de ce samedi qui restera dans l'Histoire, Pierre Gasly est monté en puissance et a vu l'impossible devenir accessible.

"J'ai clairement dépassé toutes nos attentes", admet-il volontiers. "Mais depuis ce matin, je pense que le rythme était meilleur. Nous avons réussi à faire un bon pas en avant entre la troisième séance d'essais et les qualifications, et je pense qu'il était légèrement plus important que celui des autres pilotes autour de nous."

"Dès la Q1, nous avons été un peu surpris de nous voir aussi bien placés. Parce que, dans nos têtes, notre objectif était d'atteindre la Q3. Je ne voulais pas trop m'emballer, mais lors de la première tentative en Q3, je crois que j'étais encore troisième. Et là, je me suis dit : 'OK, j'ai vraiment une chance de le faire.' Comme je l'ai dit, c'est probablement la première fois que j'ai réellement une opportunité, alors j'ai essayé de tout donner."

"C'était assez intense dans Ascari et la Parabolica. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup plus à aller chercher. En franchissant la ligne, je savais que ce serait l'un de ces tours qui seraient récompensés. Mais de là à décrocher la pole position, je ne m'y attendais pas."

Gasly "sait ce que ça fait" de mener à Monza

Pierre Gasly est aux anges ! Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Pierre Gasly peut savourer une pole position qui ne lui sera pas retirée, au lendemain de l'amer verdict de la Cour d'Appel de la FIA concernant le dernier Grand Prix de Monaco, et qui l'a finalement privé du podium. Mais en Formule 1, l'avenir est immédiat, et il y a désormais une course à disputer. Le pilote tricolore peut-il gagner ? Bien qu'il ne s'interdise rien.

"Je suis dans la meilleure position, non ? Je pars premier", rappelle-t-il. "Je n'ai personne devant moi. Je dois simplement me concentrer sur mon pilotage. Et vous savez, je sais ce que ça fait de n'avoir personne devant soi sur ce circuit. C'est donc un bon avantage et probablement le meilleur endroit pour le faire."

"Mais oui, ça va être une longue course, je pense. Et je me sentais plutôt bien. Évidemment, pas au niveau du rythme de ces gars autour de nous. Mais encore une fois, nous semblons avoir gagné davantage en performance entre hier et aujourd'hui. Nous allons tout donner et voir ce que nous pouvons en tirer."

"Mon plan est de rester premier aussi longtemps que possible, c'est certain. Combien de temps cela va durer ? Je n'en ai aucune idée. Et je vais me concentrer sur mon pilotage, ne pas faire d'erreur et tirer le meilleur parti de ce que j'ai. J'espère évidemment que nous pourrons conserver cette position. Mais comme nous le savons, c'est la course."

"Le temps nous le dira. Et je vais simplement m'assurer de faire mon travail comme je le fais toujours, d'arriver demain aussi préparé que possible et de donner à cette opportunité toutes les chances de réussir."