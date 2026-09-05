Vidéo : la pole position incroyable de Gasly à Monza !
Retour en vidéo sur la pole position surprise de Pierre Gasly lors des qualifications du Grand Prix d'Italie 2026 de F1.
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
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Ce samedi, Pierre Gasly s'est offert et a offert à Alpine une improbable pole position au Grand Prix d'Italie 2026 de F1. Un tour complet que l'on vous propose de revivre en vidéo :
Performant dès l'entame de la séance de qualifications, Gasly a rapidement confirmé durant la Q3 qu'il faudrait bien compter sur lui dans la lutte pour la première ligne.
En dépit de l'avantage en performance de plusieurs monoplaces avec lesquelles il se battait, le Français est parvenu à parfaitement jouer le jeu de l'aspiration et du tracé de Monza pour signer le meilleur temps, 0"060 devant George Russell, qui était le favori.
Pour Gasly c'est la première pole en carrière, six ans après le triomphe du GP d'Italie 2020 et sa victoire, là aussi inattendue, au volant d'une AlphaTauri.
Pour la France, il s'agit de la première pole position d'un pilote du cru depuis Jean Alesi en 1997 - il y a près de 30 ans -, et c'était déjà à Monza, lors du Grand Prix d'Italie. Clin d'œil de l'histoire, cette pole avait été signée avec Benetton, qui est l'ancêtre de l'équipe Alpine.
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