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Le grand bonheur de Gasly en pole : "Ça fait neuf ans que j'essaie !"

Pierre Gasly s'est offert un immense bonheur ce samedi à Monza : celui d'une première pole position en F1.

Basile Davoine
Mis à jour:
Pierre Gasly, Alpine

Photo de : Rudy Carezzevoli / Getty Images

Il le dit lui-même, c'est une performance après laquelle il courait depuis ses débuts en Formule 1, en 2017 chez Toro Rosso. À l'issue des qualifications du Grand Prix d'Italie, Pierre Gasly s'est offert un immense bonheur : celui d'une première pole position en Formule 1. Un événement pour lui comme pour Alpine, dans un week-end où l'écurie avait bien besoin de faire l'actualité sur la piste plutôt qu'en dehors.

Aux anges, le Normand a également signé la première pole position d'un pilote français depuis Jean Alesi en 1997. Le tout sur le tracé qui l'a vu décrocher, en 2020, ce qui reste à ce jour son unique succès en F1.

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"J'aime ce circuit", a lancé Pierre Gasly dans un grand sourire après avoir immobilisé son Alpine à moteur Mercedes devant le panneau flanqué du numéro 1. "Let's go, let's go ! Je l'attends depuis tellement longtemps !", avait-il hurlé dans sa radio quelques instants plus tôt, avant de partager sa joie avec ses proches, nombreux ce week-end, dont ses parents.

Tout au long de la séance de qualifications, les Alpine ont été impressionnantes en exploitant parfaitement les qualités du moteur Mercedes et les caractéristiques singulières de la piste italienne.

C'est lors de sa dernière tentative que Pierre Gasly a fait mouche, en étant à l'arrière du train de monoplaces et en tirant à la fois parti de l'aspiration de Lewis Hamilton et, sans doute aussi, du drapeau jaune provoqué en début de tour par Oscar Piastri.

"Dès le premier tour en Q1, je me suis senti très bien dans la voiture. J'ai essayé de grappiller un petit peu à chaque séance. Ça ressemblait à un très bon tour", a décrit le Français. "Je suis tellement heureux. Ça fait neuf ans que j'essaie de décrocher une pole position. Gagner ma première course à Monza, décrocher ma première pole sur ce circuit, je pense que c'est quelque chose de particulier ici."

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Pour l'écurie d'Enstone, c'est également un événement rare. La dernière fois qu'une monoplace de l'équipe avait décroché la pole position, c'était sous le nom de Renault... mais à la fin des années 2000, avec Fernando Alonso sur le Hungaroring en 2009. Presque une éternité, là aussi !

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