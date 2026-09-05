Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza

La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !

Lawson ira aussi en fond de grille à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Lawson ira aussi en fond de grille à Monza

Evans voit en Pourchaire un atout pour Opel : "Il va apporter beaucoup de valeur"

Formule E
Formule E
Evans voit en Pourchaire un atout pour Opel : "Il va apporter beaucoup de valeur"

Comment Márquez aborde les prochains GP… et la menace Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Comment Márquez aborde les prochains GP… et la menace Bezzecchi

EL3 - Russell devant Hamilton et Verstappen avant les qualifications

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
EL3 - Russell devant Hamilton et Verstappen avant les qualifications
Statistiques
Formule 1 GP d'Italie

Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

La pole position de Pierre Gasly (Alpine) au Grand Prix d'Italie, à Monza, replace la France sur une carte des polemen qu'elle avait bien malgré elle désertée depuis près de 30 ans.

Basile Davoine
Mis à jour:
Pierre Gasly, Alpine

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Un Français en pole position d'un Grand Prix de Formule 1, c'était du jamais-vu au 21e siècle. Ce samedi à Monza, Pierre Gasly a créé la surprise pour hisser son Alpine au sommet de la feuille des temps et effacer cette statistique !

Dimanche, il s'élancera depuis la première place de la grille de départ, ce que n'avait plus fait un pilote tricolore depuis... Jean Alesi en 1997. C'était aussi à Monza, au volant d'une Benetton-Renault. 

La pole position inattendue du pilote normand, vainqueur du Grand Prix d'Italie sur ce même tracé en 2020, est la 80e d'un Français en Formule 1. Jean Alesi avait lui aussi fait le coup à Monza une première fois, en 1994 avec une Ferrari. Ainsi, les trois dernières poles françaises ont été conquises à chaque fois sur le circuit lombard, tout près de Milan. 

Jean Alesi (Benetton B197 Renault) en 1997.

Jean Alesi (Benetton B197 Renault) en 1997.

Photo de: Motorsport Images

Et avant ? Sans surprise, Alain Prost figure en bonne place avec ses nombreuses pole positions (33) accumulées sous les couleurs de McLaren et de Williams

Derrière le quadruple champion du monde, René Arnoux est le seul pilote de l'Hexagone à compter plus de dix pole positions, 18 plus précisément. Pierre Gasly, lui, devient le dixième pilote français à intégrer ce cercle très fermé, au sein duquel on retrouve Jacques Laffite (7 pole positions), Jean-Pierre Jabouille (6), Patrick Tambay (5), Didier Pironi (4), Jean-Pierre Jarier (3) et Patrick Depailler (1). 

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza

Meilleurs commentaires
Plus de
Basile Davoine

La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Lawson ira aussi en fond de grille à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Lawson ira aussi en fond de grille à Monza

La FIA dévoile la nouvelle F2 qui débutera en 2027

FIA F2
FIA F2
La FIA dévoile la nouvelle F2 qui débutera en 2027
Plus de
Pierre Gasly

La cour d'appel de la FIA répond aux accusations de Briatore

Formule 1
Formule 1
La cour d'appel de la FIA répond aux accusations de Briatore

Alpine se sent "traitée injustement" par la Cour d'Appel, Gasly crie au vol

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Alpine se sent "traitée injustement" par la Cour d'Appel, Gasly crie au vol

"Déception et frustration" : Alpine réagit au podium retiré à Gasly

Formule 1
Formule 1
GP de Monaco
"Déception et frustration" : Alpine réagit au podium retiré à Gasly
Plus de
Alpine

Quelle suite après l'attaque de Briatore sur la neutralité d'un juge FIA ?

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Quelle suite après l'attaque de Briatore sur la neutralité d'un juge FIA ?

Briatore met en cause l'indépendance d'un juge de la Cour d'Appel de la FIA

Formule 1
Formule 1
Briatore met en cause l'indépendance d'un juge de la Cour d'Appel de la FIA

Colapinto ferme le dossier Zandvoort, mais ne change pas d'avis sur sa pénalité

Formule 1
Formule 1
Colapinto ferme le dossier Zandvoort, mais ne change pas d'avis sur sa pénalité

Dernières actus

Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !

Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Piastri menacé par une enquête après les qualifs à Monza

La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
La grille de départ du Grand Prix d'Italie F1 2026

Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !