Un Français en pole position : Gasly signe une première depuis 1997 !
La pole position de Pierre Gasly (Alpine) au Grand Prix d'Italie, à Monza, replace la France sur une carte des polemen qu'elle avait bien malgré elle désertée depuis près de 30 ans.
Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Un Français en pole position d'un Grand Prix de Formule 1, c'était du jamais-vu au 21e siècle. Ce samedi à Monza, Pierre Gasly a créé la surprise pour hisser son Alpine au sommet de la feuille des temps et effacer cette statistique !
Dimanche, il s'élancera depuis la première place de la grille de départ, ce que n'avait plus fait un pilote tricolore depuis... Jean Alesi en 1997. C'était aussi à Monza, au volant d'une Benetton-Renault.
La pole position inattendue du pilote normand, vainqueur du Grand Prix d'Italie sur ce même tracé en 2020, est la 80e d'un Français en Formule 1. Jean Alesi avait lui aussi fait le coup à Monza une première fois, en 1994 avec une Ferrari. Ainsi, les trois dernières poles françaises ont été conquises à chaque fois sur le circuit lombard, tout près de Milan.
Jean Alesi (Benetton B197 Renault) en 1997.
Photo de: Motorsport Images
Et avant ? Sans surprise, Alain Prost figure en bonne place avec ses nombreuses pole positions (33) accumulées sous les couleurs de McLaren et de Williams.
Derrière le quadruple champion du monde, René Arnoux est le seul pilote de l'Hexagone à compter plus de dix pole positions, 18 plus précisément. Pierre Gasly, lui, devient le dixième pilote français à intégrer ce cercle très fermé, au sein duquel on retrouve Jacques Laffite (7 pole positions), Jean-Pierre Jabouille (6), Patrick Tambay (5), Didier Pironi (4), Jean-Pierre Jarier (3) et Patrick Depailler (1).
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