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Pierre Gasly en pole position du Grand Prix d'Italie !

Pierre Gasly (Alpine) a signé une pole position surprise du Grand Prix d'Italie 2026 de F1, devant George Russell (Mercedes) et Oscar Piastri (McLaren).

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Franco Colapinto, ski alpin

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Alexander Albon, Williams

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Sergio Perez, Cadillac Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Alexandra Leclerc

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Insigne Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Alexander Albon, Williams, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Sergio Perez, Cadillac Racing

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Oliver Bearman, Écurie Haas F1

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Oscar Piastri, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Samedi à Monza
38

La pole position du Grand Prix d'Italie 2026 de Formule 1 a été signée par un surprenant Pierre Gasly au volant d'une Alpine très véloce, qui a surpris George Russell et sa Mercedes. Oscar Piastri complète le top 3, devant les deux Ferrari.

Q1 - Gasly, étonnant meilleur temps

Avec 34°C dans l'air et 55°C au sol, la 13e séance de qualifications de la saison débute dans une véritable fournaise, devant un public acquis à la cause de Ferrari. Liam Lawson, qui subira une pénalité et s'élancera du fond de grille, est le seul pilote à partir en pneus mediums.

Lors de la première salve de tours, Max Verstappen signe le meilleur temps provisoire en 1'22"631, deux dixièmes devant Lewis Hamilton et trois dixièmes devant Oscar Piastri. Les Mercedes attendent une demi-douzaine de minutes pour quitter la voie des stands, avec un George Russell armé des mediums ; elles se positionnent provisoirement aux deuxième et troisième rangs.

Provisoirement car quelques secondes plus tard, Pierre Gasly - dans l'aspiration d'une Racing Bulls - signe le meilleur temps en 1'22"612 et Franco Colapinto se hisse, dans le sillage de son équipier, au troisième rang. 

En fond de peloton, outre les Cadillac et les Aston Martin, l'on retrouve dans la zone rouge à quatre minutes de la fin Alexander Albon - qui partira du fond de grille - et Nico Hülkenberg. Esteban Ocon est le dernier qualifié. Chez les cadors, Verstappen ainsi que les deux Ferrari choisissent de ne pas ressortir pour une ultime tentative. Même chose pour Fernando Alonso, 20e.

C'est finalement Yuki Tsunoda qui hérite de la place de premier éliminé, pour une poignée de centièmes par rapport à Carlos Sainz, l'Espagnol ayant bénéficié de l'aspiration offerte par Albon, remercié à la radio par Williams.

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Albon, Bottas, Pérez, Alonso et Stroll.

Italy GP d'Italie - Q1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

1'22.612

   S 252.442
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.019

1'22.631

 0.019 S 252.384
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 7

+0.047

1'22.659

 0.028 S 252.299
4 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.050

1'22.662

 0.003 S 252.290
5 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.115

1'22.727

 0.065 S 252.091
6 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

+0.146

1'22.758

 0.031 S 251.997
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.167

1'22.779

 0.021 M 251.933
8 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.235

1'22.847

 0.068 S 251.726
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.290

1'22.902

 0.055 S 251.559
10 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 9

+0.294

1'22.906

 0.004 S 251.547
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.312

1'22.924

 0.018 S 251.492
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.334

1'22.946

 0.022 S 251.426
13 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 9

+0.377

1'22.989

 0.043 S 251.295
14 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.828

1'23.440

 0.451 S 249.937
15 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 9

+0.854

1'23.466

 0.026 S 249.859
16 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.004

1'23.616

 0.150 S 249.411
17 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 6

+1.143

1'23.755

 0.139 S 248.997
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.744

1'24.356

 0.601 S 247.223
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 9

+1.752

1'24.364

 0.008 S 247.200
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+1.983

1'24.595

 0.231 S 246.525
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+2.538

1'25.150

 0.555 S 244.918
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 9

+2.610

1'25.222

 0.072 S 244.711
Voir les résultats complets

Q2 - Ferrari frise le ridicule

La seconde partie des qualifications débute avec seulement trois voitures en piste, dont les deux Red Bull. Verstappen réalise 1'22"573 (en pneus tendres usés), 0"255 devant Lawson (en pneus neufs). Le Néerlandais se plaint de son train arrière. Il faut attendre cinq minutes pour l'entrée en lice des autres pilotes.

Au terme de la première salve complète, Piastri signe le meilleur temps en 1'22"017, 0"050 devant Norris et 0"109 devant Gasly. Les Ferrari sont toutes les deux au-delà de la huitième place, Lewis Hamilton étant même à la 11e place provisoire, mais en étant toutes deux équipées de pneus usés.

En décalage à nouveau, Verstappen améliore son temps pour se replacer à 0"171 de la McLaren. Pas Lawson, en revanche, coincé dans la zone des éliminés et qui a droit à l'aide de son quadruple champion du monde d'équipier dans sa dernière tentative... en vain, avec un blocage malheureux par Piastri dans la première chicane.

 

La dernière salve de tours manque d'être le théâtre d'un moment très gênant pour Ferrari : Leclerc est lancé en piste le premier, ne bénéficiant donc pas d'une aspiration. Derrière lui, Hamilton ne réalise lui-même pas un très bon tour. Les deux pilotes améliorent leur temps mais se qualifient de justesse aux neuvième et dixième rangs ! Gabriel Bortoleto, 11e, cale à seulement 0"001 du septuple champion du monde.

Antonelli signe de son côté le meilleur temps, en 1'21"882.

Éliminés en Q2 : Bortoleto, Bearman, Hülkenberg, Lawson, Sainz et Ocon.

Italy GP d'Italie - Q2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 11

1'21.882

   S 254.693
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 13

+0.135

1'22.017

 0.135 S 254.274
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.185

1'22.067

 0.050 S 254.119
4 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.195

1'22.077

 0.010 S 254.088
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.279

1'22.161

 0.084 S 253.828
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 11

+0.306

1'22.188

 0.027 S 253.745
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.463

1'22.345

 0.157 S 253.261
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+0.518

1'22.400

 0.055 S 253.092
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.627

1'22.509

 0.109 S 252.757
10 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.634

1'22.516

 0.007 S 252.736
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.635

1'22.517

 0.001 S 252.733
12 United Kingdom O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 15

+0.874

1'22.756

 0.239 S 252.003
13 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+0.897

1'22.779

 0.023 S 251.933
14 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 17

+0.939

1'22.821

 0.042 S 251.805
15 Spain C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 15

+1.571

1'23.453

 0.632 S 249.898
16 France E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 15

+1.572

1'23.454

 0.001 S 249.895
Voir les résultats complets

Q3 - Gasly du diable vauvert

Sur les dix pilotes encore en lice pour la pole, Antonelli est le seul assuré de ne pas pouvoir la jouer, en raison de sa pénalité moteur qui le renverra en fond de grille. L'Italien, en tête du classement, fait donc contre mauvaise fortune bon cœur en offrant son aspiration à Russell. 

La première salve de tours valide cette stratégie, puisque Russell se positionne en tête dans un top 4 ultra serré : Piastri est à 0"037, Gasly à 0"072 et Leclerc à 0"075. Verstappen est cinquième, en embuscade, à 0"141, alors que Norris (+0"327) et surtout Hamilton (+0"795) - sorti dernier sans aucune aspiration - ne sont pas dans la lutte.

L'ultime tentative voit les McLaren se manquer copieusement, Piastri - seul en tête - se manquant au premier virage et Norris - se retrouvant à son tour sans aspiration - ne pouvant améliorer.

Dans ces conditions, Russell améliore sa marque mais cela ne suffit pas à empêcher une incroyable pole position de Pierre Gasly, pour 0"060 ! Derrière, Piastri maintient la troisième place car les améliorations sont assez limitées. Leclerc est quatrième alors que Hamilton parvient à progresser, pour revenir à seulement 0"007 de son équipier. Verstappen, Antonelli, Colapinto, Norris et Lindblad complètent le top 10.

C'est la toute première pole en F1 de Gasly et la première d'un pilote français depuis Jean Alesi au GP d'Italie 1997.

Italy GP d'Italie - Q3

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h
1 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 18

1'21.786

   S 254.992
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 17

+0.060

1'21.846

 0.060 S 254.805
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 18

+0.180

1'21.966

 0.120 S 254.432
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.218

1'22.004

 0.038 S 254.314
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.225

1'22.011

 0.007 S 254.292
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 17

+0.284

1'22.070

 0.059 S 254.109
7 Italy K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

+0.307

1'22.093

 0.023 S 254.038
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 18

+0.434

1'22.220

 0.127 S 253.646
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

+0.470

1'22.256

 0.036 S 253.535
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.500

1'22.286

 0.030 S 253.442
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